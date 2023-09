4 Ristoranti, Borghese in Calabria per assaporare la cipolla rossa di Tropea Il terzo appuntamento stagionale vede protagonista la Costa degli Dei, dove quattro nuovi ristoratori sono pronti a competere per vincere l'ambito premio finale

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

È la Costa degli Dei, in Calabria, la protagonista della terza tappa di 4 Ristoranti, il programma culinario guidato dallo Chef Alessandro Borghese, pronto a ribaltare la situazione con i suoi voti decisivi assegnati a fine episodio ai 4 ristoratori che competono per portare a casa la vittoria, sfidandosi con pietanze il cui ingrediente immancabile questa volta deve essere la cipolla rossa di Tropea.

4 ristoranti, anticipazioni

Alessandro Borghese percorrerà la Costa degli Dei – il tratto da Pizzo Calabro a Nicotera – passando per Tropea, dove lo aspettano 4 ristoratori in attesa di scoprire quale dei loro locali merita di vincere la puntata e gli ambiti premi finali (una somma di denaro per la propria attività e l’agognato titolo di migliore ristorante): in gara sono 3Nodi di Carmen, Ristorante Refresh di Pasquale, Piccolo BBB di Anna e Sunset Beach Club Tropea di Giuseppe.

Il 3Nodi di Carmen, il cui vero nome è Carmela, è situato nel molo nord del porto di Tropea, e infatti il ristorante prende il nome dalla velocità che le barche devono tenere all’interno delle aree portuali. La titolare cura nei minimi dettagli l’accoglienza e propone un menù tipico rivisitato e una cucina che attinge alla tradizione calabrese e mediterranea. Non mancano elementi di modernità, in particolare nella scelta degli ingredienti e nella presentazione dei piatti.

di Carmen, il cui vero nome è Carmela, è situato nel molo nord del porto di Tropea, e infatti il ristorante prende il nome dalla velocità che le barche devono tenere all’interno delle aree portuali. La titolare cura nei minimi dettagli l’accoglienza e propone un menù tipico rivisitato e una cucina che attinge alla tradizione calabrese e mediterranea. Non mancano elementi di modernità, in particolare nella scelta degli ingredienti e nella presentazione dei piatti. Il Ristorante Refresh di Pasquale, che come Direttore si occupa di ogni aspetto del locale, si trova sul lungomare di Pizzo Calabro. Negli altri ristoranti Pasquale non apprezza che il servizio sia poco curato e informale, tanto che nel suo lo staff indossa sempre giacca e cravatta per servire ai tavoli. Pasquale propone un menu moderno e rivisitato, offrendo ai propri clienti prodotti di qualità e freschi.

di Pasquale, che come Direttore si occupa di ogni aspetto del locale, si trova sul lungomare di Pizzo Calabro. Negli altri ristoranti Pasquale non apprezza che il servizio sia poco curato e informale, tanto che nel suo lo staff indossa sempre giacca e cravatta per servire ai tavoli. Pasquale propone un menu moderno e rivisitato, offrendo ai propri clienti prodotti di qualità e freschi. Il Piccolo BBB di Anna è situato a Pizzo Calabro e offre molteplici servizi, perché è sia bistrot che bar e beach. Insomma, una location perfetta anche per aperitivi. La proprietaria si avvale di uno staff che indossa divise casual – jeans e polo rossa – e il locale propone un menù a base di pesce e una cucina semplice che varia di giorno in giorno. A mettere nei piatti un tocco di innovazione è lo chef Claudio, il marito di Anna.

di Anna è situato a Pizzo Calabro e offre molteplici servizi, perché è sia bistrot che bar e beach. Insomma, una location perfetta anche per aperitivi. La proprietaria si avvale di uno staff che indossa divise casual – jeans e polo rossa – e il locale propone un menù a base di pesce e una cucina semplice che varia di giorno in giorno. A mettere nei piatti un tocco di innovazione è lo chef Claudio, il marito di Anna. Il Sunset Beach Club Tropea di Giuseppe, il tipico gestore sempre informato su tutto e tutti, si trova sul lungomare di Tropea. Il locale propone un menù turistico e mediterraneo, con una cucina che unisce mare e terra.

Le regole del programma sono sempre le stesse: quattro ristoratori si sfidano per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria. Ogni concorrente invita nel proprio locale gli altri partecipanti in gara accompagnati da Borghese, pronto a ispezionare ciascuna cucina. Durante la cena si passa alle valutazioni sull’accoglienza, il servizio e la preparazione, e subito dopo aver commentato insieme le portate assaggiate nel locale ogni concorrente stila la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menù, servizio, conto e "special" (quest’ultima categoria è differente in ciascuna puntata). I voti di chef Borghese vengono resi noti solo alla fine della serata e, come già molti sapranno, possono confermare o ribaltare la classifica.

Come vedere 4 Ristoranti

Alessandro Borghese 4 Ristoranti va in onda oggi, domenica 17 settembre, in prima serata su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW TV e SkyGo a partire dalle 21:15.

Potrebbe interessarti anche