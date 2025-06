Tucci in Italy 2, l'attore torna su Disney+ per un imperdibile viaggio: la meta (italiana) che non ti aspetti Nella seconda stagione di Tucci in Italy, Stanley Tucci torna ad assaporare piatti tipici in nuove regioni, una delle quali visitata per la prima volta

Stanley Tucci si prepara a fare il suo ritorno in Italia. È ben noto che la celebre star hollywoodiana abbia in realtà origini italiane, ed è proprio in virtù di queste origini che ha messo in piedi un format che parla del nostro paese attraverso una delle sue più grandi bellezze: il cibo. Così è nato Tucci in Italy, una serie TV composta da 5 episodi nella quale l’attore attraversa varie regioni italiane, raccontandole attraverso i suoi piatti tipici, esperti di storia e monumenti e ristoratori del luogo.

Tucci in Italy, la serie TV rinnovata per una stagione 2

Una serie, Tucci in Italy, attualmente disponibile su Disney+, che sarà presto ampliata con nuovi episodi. Ebbene sì, Stanley Tucci tornerà in Italia, questa volta per raccontare nuove regioni e le sue prelibatezze. Nella prima stagione, l’attore ha esplorato Toscana, Lombardia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige e Lazio. Nella seconda, si avventurerà per la prima volta nelle Marche, poi tornerà a visitare Sicilia, Veneto, Campania e Sardegna. Incontrerà, anche questa volta, chef, storici, agricoltori, viticoltori e artigiani locali per scoprire le tradizione culinarie meno note e particolari di ogni regione.

Tucci, d’altronde, ama raccontare il cibo attraverso luoghi anche insoliti. Nella prima stagione si è avventurato nelle cave di marmo di Carrara, per poi pranzare presso un abitante del luogo. Ha poi incontrato i cowboy della Maremma, pranzando in mezzo a un campo con della carne alla brace. Trovate che ci anticipano la particolarità dei prossimi episodi in cui lo vedremo protagonista.

Tucci In Italy, che inizialmente avrebbe dovuto avere una sola stagione di 10 episodi, è stata poi dimezzata a cinque, ma il successo della serie ha però fatto sì che si decidesse per proseguirla – rinnovandola per una seconda stagione – con cinque nuovi episodi, di cui non sappiamo però, al momento, la data d’uscita. Un successo segnato anche dalla vittoria del premio Critics Choice Real TV Awards come migliore miniserie. Cosa alla quale Tucci è d’altronde abituato, avendo già vinto due Emmy con la serie Stanley Tucci: Searching for Italy.

