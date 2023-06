4 Hotel, stasera Barbieri sbarca a Trieste: concorrenti e anticipazioni Mare, vento, caffè storici e grandi scrittori del ‘900. Tutto questo e molto di più nell’appuntamento dell’8 giugno con lo chef e gli albergatori

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Questa sera, in esclusiva su Sky Uno, una nuova puntata dello show di Bruno Barbieri, che per l’occasione sbarcherà a Trieste, città di mare, vento e caffè storici, che ha ospitato tra i più grandi scrittori del ‘900. Riusciranno gli albergatori a soddisfare tutte le esigenze e le prove dello chef esperto di hôtellerie? Ma, soprattutto, ci sarà il "topper" nel letto? Ecco qualche anticipazione di quello che vedremo.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, le anticipazioni di questa sera

Questa sera, a sfidarsi nella nuova puntata di 4 Hotel saranno quattro albergatori del meraviglioso capoluogo del Friuli-Venezia Giulia. A decretare il vincitore, come sempre, sarà il simpatico (ma pur sempre severo) Bruno Barbieri che, basandosi sulla grande esperienza in hôtellerie metterà alla prova gli albergatori per testarne la reale efficienza.

Anche in questo nuovo appuntamento vedremo hotel di diverse fasce di prezzo o categoria, che dovranno contendersi la vittoria a suon di fascino, servizi, cordialità e accoglienza mostrando ciò che li rende superiori agli avversari. Barbieri e i concorrenti passeranno, come sempre, un giorno e una notte nei reciproci alberghi dove, dopo il check-in, potranno valutare tutti gli aspetti più importanti di una struttura alberghiera.

E come ci ha ormai abituati anche nelle corse puntate, Bruno Barbieri, all’internodi ogni struttura, valorizzerà le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori e nel caso in cui dovesse notare una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile "sigillo green".

Solo al check-out, dopo aver degustato la colazione offerta dalla struttura, i concorrenti potranno dare il loro giudizio con un voto da 0 a 10 alle cinque categorie in gioco: location, camera, colazione, servizi, prezzo. I volti di Bruno, però, rimarranno segreti fino alla fine della puntata, quando potranno confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei protagonisti di puntata. Alla fine, uno solo degli albergatori si aggiudicherà il premio economico da poter investire nella propria azienda.

Gli albergatori di 4 Hotel a Trieste

In questo quarto episodio ambientato a Trieste, gli albergatori in gara saranno Vittorio, Mauro, Marco e Alessandro. Si partirà con Vittorio, giovanissimo erede e ora proprietario dell’Urban Design Hotel del padre, ovvero il primo hotel di design della città, situato tra i vicoli del centro di Trieste con 49 camere. Una struttura all’interno di mura antiche del Quattrocento, con uno stile e un design che si incastra alla perfezione.

Mauro, invece, è il proprietario del Victoria Hotel Letterario, una struttura a 4 stelle situata in una strada molto frequentata del centro di Trieste con 44 camere. Il nome dell’hotel rivela il profondo amore del proprietario per la letteratura e, non certo a caso, l’hotel occupa un edificio storico che un tempo ospitò per due anni il famoso scrittore irlandese James Joyce.

Sarà poi il turno di Marco, proprietario di Hotel Città di Parenzo, una struttura in centro a Trieste tra il Teatro Romano e Piazza Unità d’Italia, di 34 camere. Un hotel che propone al cliente un’ospitalità degna di un quattro stelle ma al costo più contenuto tipico di un 3 stelle. Marco, ex controllore della qualità, ha un occhio attento e molto critico.

Infine toccherà ad Alessandro che, insieme ai suoi fratelli, è il proprietario dell’hotel YouMe, un hotel situato nel centro di Trieste, nel borgo teresiano a due passi dal mare. Una struttura di 20 camere nuova e di design. Un hotel, a detta di Alessandro, "dirompente" per il suo stile molto di design in un palazzo del 1700.

Chi vincerà la nuova sfida di 4 hotel? Lo scopriremo questa sera.

Dove e quando vedere la nuova puntata di 4 Hotel a Trieste

La nuova puntata del programma Bruno Barbieri – 4 Hotel andrà in onda questa sera, giovedì 8 giugno, alle ore 21.15 in esclusiva Sky Uno. L’episodio si potrà poi vedere in streaming anche su NOW e sarà sempre disponibile on demand su Sky Go.

Potrebbe interessarti anche