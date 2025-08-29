Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google ha lanciato, al momento solo negli USA, Pixel Care+ il nuovo programma di protezione per dispositivi che offre una copertura completa per il suo hardware

Google ha lanciato Pixel Care+, un nuovo programma di protezione per i dispositivi proprietari che va a sostituire i precedenti servizi Google Preferred Care e Fi Device Protection negli Stati Uniti. L’annuncio segna un passo importante per il colosso di Mountain View, che mira a offrire una copertura più ampia e completa per il suo hardware.

Come funziona Pixel Care+

Stando a quel che si legge sul blog di Google, il nuovo servizio offrirà un “livello più elevato di copertura, assistenza e tranquillità” per i possessori di hardware a marchio Pixel. Le novità più rilevanti includono una copertura completa e illimitata, con il programma che prevede richieste di risarcimento illimitate per danni accidentali e malfunzionamenti meccanici.

Riparazioni gratuite per lo schermo e la batteria, oltre a richieste di risarcimento gratuite per malfunzionamenti che si verificano dopo la scadenza della garanzia standard.

Vengono, inoltre, garantiti ricambi e sostituzioni originali Google e l’accesso a un’assistenza prioritaria con esperti Pixel.

Oltretutto Pixel Care+ offre anche la possibilità di gestire le richieste di risarcimento in autonomia tramite il sito web del Google Store e di ottenere la spedizione gratuita per le sostituzioni, inclusa la spedizione il giorno successivo. Oltre a questo è possibile aggiungere una copertura opzionale contro smarrimento e furto.

Appare evidente, dunque, che con questo nuovo servizio di assistenza, Google stia cercando di competere in modo più diretto con i programmi di protezione offerti dalla concorrenza, come Apple Care, garantendo richieste di risarcimento illimitate e una copertura più ampia.

Un sistema che mira non solo a fidelizzare i propri clienti, ma anche a rafforzare la percezione di affidabilità e il supporto per il suo ecosistema hardware, un aspetto sempre più centrale nell’attuale mercato tecnologico.

Quanto costa Pixel Care+

Secondo le dichiarazioni ufficiali il costo di Pixel Care+ varia a seconda del dispositivo. Ad esempio, per un Pixel 10, il costo è di 10 dollari al mese o 199 dollari per un piano biennale. Al lancio, il servizio sarà disponibile per diversi dispositivi, tra cui:

Google Pixel 8 e modelli successivi

Google Pixel Watch 2 e modelli successivi

Pixel Tablet

Fitbit Ace LTE

Fitbit Versa 4

Fitbit Sense 2

Fitbit Charge 6

Fitbit Inspire 3

Gli utenti possono attivare il programma entro 60 giorni dall’acquisto del proprio dispositivo, con tutte le richieste di riparazione o sostituzione che possono essere avviate direttamente tramite il Google Store o utilizzando l’app My Pixel, con la possibilità di scegliere il luogo e l’orario più comodi per l’intervento. Importante ricordare, infine, che gli attuali abbonati mensili ai vecchi programmi verranno automaticamente trasferiti a Pixel Care+ già a partire dai prossimi mesi.

Per quanto riguarda il mercato globale, al momento, non ci sono indicazioni riguardo l’arrivo di Pixel Care+ e, in caso di novità, è lecito ipotizzare che Google avviserà per tempo tutti gli utenti.