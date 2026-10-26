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L’asciugatrice Electrolux, con lo sconto di oggi fai un super affare

L'asciugatrice Electrolux EW6HZ1C8 con cestello da 8 kg è in offerta con uno sconto del 37%. Programmi per l'asciugatura rapida e sensori per la cura dei tessuti.

3 min di lettura

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Redazione

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Asciugatrice Electrolux EW6HZ1C8 a pompa di calore da 8 kg Amazon

Gestire il bucato quotidiano può richiedere tempo, soprattutto quando serve asciugare in fretta o separare i capi per tessuto. L’asciugatrice Electrolux EW6HZ1C8 è disponibile con uno sconto del 37%.

La capacità di 8 kg aiuta a gestire il bucato quotidiano con carichi completi. Il programma QuickCare asciuga fino a 4 kg in 75 minuti, mentre il sistema MixCare permette di asciugare insieme cotoni e sintetici. I sensori DryAssist regolano temperatura e umidità per evitare la sovra-asciugatura e prendersi cura dei tessuti.

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Electrolux EW6HZ1C8, asciugatrice da 8 kg con sconto del 37%

Con un prezzo di 539 euro, l’asciugatrice Electrolux è proposta con uno sconto del 37%. La capacità da 8 kg è indicata per le esigenze di famiglie e bucato quotidiano; il programma rapido, invece, è pensato per chi ha bisogno di asciugare fino a 4 kg in 75 minuti. Non sono indicate informazioni sul risparmio assoluto, sulle rate, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso Amazon. È inoltre segnalata una promozione Electrolux “soddisfatti o rimborsati" di 30 giorni, valida dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027 per l’acquisto di asciugatrici tra i modelli selezionati: per questo modello occorre verificare che rientri tra quelli ammessi. Nel frattempo, Electrolux EW6HZ1C8 con sconto del 37% è l’offerta disponibile indicata.

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L’asciugatrice Electrolux con il carico da 8 kg e i sensori DryAssist

Quando il bucato si accumula o alcuni capi servono in tempi brevi, un’asciugatrice con programmi e gestione automatica può semplificare la routine. Ecco le caratteristiche dichiarate per questo modello:

  • Capacità da 8 kg: offre spazio per carichi completi e si adatta alla gestione del bucato quotidiano, senza dover organizzare ogni volta piccoli cicli.
  • Programma QuickCare: asciuga fino a 4 kg in 75 minuti; è utile quando si ha poco tempo e si desidera ridurre l’attesa per quei capi.
  • Sistema MixCare: consente di asciugare insieme cotoni e sintetici, semplificando la preparazione del bucato e riducendo la necessità di separare questi tessuti.
  • Sensori DryAssist: regolano automaticamente temperatura e umidità per ottenere risultati ottimali e curare i tessuti, evitando sovra-asciugature e sprechi di energia.
  • Promozione “soddisfatti o rimborsati": Electrolux indica 30 giorni per provare le asciugatrici selezionate acquistate dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027. La partecipazione dipende dall’inclusione del modello tra quelli ammessi.

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Approfitta ora dello sconto del 37% sull’asciugatrice Electrolux EW6HZ1C8 finché l’offerta è disponibile.

FAQ

Quanti chilogrammi di bucato può asciugare l’Electrolux EW6HZ1C8?

Ha una capacità di 8 kg.

Quanto dura il programma QuickCare?

Asciuga fino a 4 kg di bucato in 75 minuti.

È possibile asciugare insieme cotoni e sintetici?

Sì, il sistema MixCare consente di asciugare insieme cotoni e sintetici.

Come funzionano i sensori DryAssist?

Regolano automaticamente temperatura e umidità per curare i tessuti ed evitare sovra-asciugature e sprechi di energia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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