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L'asciugatrice Electrolux EW6HZ1C8 con cestello da 8 kg è in offerta con uno sconto del 37%. Programmi per l'asciugatura rapida e sensori per la cura dei tessuti.

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Gestire il bucato quotidiano può richiedere tempo, soprattutto quando serve asciugare in fretta o separare i capi per tessuto. L’asciugatrice Electrolux EW6HZ1C8 è disponibile con uno sconto del 37%.

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La capacità di 8 kg aiuta a gestire il bucato quotidiano con carichi completi. Il programma QuickCare asciuga fino a 4 kg in 75 minuti, mentre il sistema MixCare permette di asciugare insieme cotoni e sintetici. I sensori DryAssist regolano temperatura e umidità per evitare la sovra-asciugatura e prendersi cura dei tessuti.

Electrolux EW6HZ1C8, asciugatrice da 8 kg con sconto del 37%

Con un prezzo di 539 euro, l’asciugatrice Electrolux è proposta con uno sconto del 37%. La capacità da 8 kg è indicata per le esigenze di famiglie e bucato quotidiano; il programma rapido, invece, è pensato per chi ha bisogno di asciugare fino a 4 kg in 75 minuti. Non sono indicate informazioni sul risparmio assoluto, sulle rate, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso Amazon. È inoltre segnalata una promozione Electrolux “soddisfatti o rimborsati" di 30 giorni, valida dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027 per l’acquisto di asciugatrici tra i modelli selezionati: per questo modello occorre verificare che rientri tra quelli ammessi. Nel frattempo, Electrolux EW6HZ1C8 con sconto del 37% è l’offerta disponibile indicata.

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L’asciugatrice Electrolux con il carico da 8 kg e i sensori DryAssist

Quando il bucato si accumula o alcuni capi servono in tempi brevi, un’asciugatrice con programmi e gestione automatica può semplificare la routine. Ecco le caratteristiche dichiarate per questo modello:

Capacità da 8 kg : offre spazio per carichi completi e si adatta alla gestione del bucato quotidiano, senza dover organizzare ogni volta piccoli cicli.

: offre spazio per carichi completi e si adatta alla gestione del bucato quotidiano, senza dover organizzare ogni volta piccoli cicli. Programma QuickCare : asciuga fino a 4 kg in 75 minuti; è utile quando si ha poco tempo e si desidera ridurre l’attesa per quei capi.

: asciuga fino a 4 kg in 75 minuti; è utile quando si ha poco tempo e si desidera ridurre l’attesa per quei capi. Sistema MixCare : consente di asciugare insieme cotoni e sintetici, semplificando la preparazione del bucato e riducendo la necessità di separare questi tessuti.

: consente di asciugare insieme cotoni e sintetici, semplificando la preparazione del bucato e riducendo la necessità di separare questi tessuti. Sensori DryAssist : regolano automaticamente temperatura e umidità per ottenere risultati ottimali e curare i tessuti, evitando sovra-asciugature e sprechi di energia.

: regolano automaticamente temperatura e umidità per ottenere risultati ottimali e curare i tessuti, evitando sovra-asciugature e sprechi di energia. Promozione “soddisfatti o rimborsati": Electrolux indica 30 giorni per provare le asciugatrici selezionate acquistate dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027. La partecipazione dipende dall’inclusione del modello tra quelli ammessi.

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FAQ Quanti chilogrammi di bucato può asciugare l’Electrolux EW6HZ1C8? Ha una capacità di 8 kg. Quanto dura il programma QuickCare? Asciuga fino a 4 kg di bucato in 75 minuti. È possibile asciugare insieme cotoni e sintetici? Sì, il sistema MixCare consente di asciugare insieme cotoni e sintetici. Come funzionano i sensori DryAssist? Regolano automaticamente temperatura e umidità per curare i tessuti ed evitare sovra-asciugature e sprechi di energia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.