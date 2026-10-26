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Un cranio rinvenuto nel 1961 a Jebel Irhoud, in Marocco, è stato attribuito a Homo sapiens e datato a circa 315.000 anni fa.

Un gruppo internazionale, con la partecipazione dell’Università di Pavia, ha ricostruito digitalmente il volto usando fotogrammetria, TAC e software gratuiti.

I tratti robusti suggeriscono che l’evoluzione del volto moderno sia avvenuta gradualmente; modelli e strumenti aperti rendono la ricerca verificabile e accessibile.

Lineamenti robusti, una mascella che sporge in avanti e un cranio più largo della media: a uno sguardo distratto potrebbe sembrare un volto familiare, e invece appartiene a uno dei primi rappresentanti della nostra specie, vissuto in Nord Africa circa 315.000 anni fa.

Il suo volto è tornato visibile grazie a una ricostruzione digitale firmata da un gruppo internazionale di ricercatori, in cui c’è anche un pezzo d’Italia. Il lavoro è stato realizzato interamente con software gratuiti e aperti, e mostra fin dove la tecnologia può accompagnarci nel viaggio verso le nostre origini.

Le origini della scoperta

Dobbiamo fare un passo indietro: la storia di questo volto comincia nel 1961 a Jebel Irhoud, in Marocco, quando un operaio impegnato nell’estrazione di minerali ha porta alla luce un cranio dall’aspetto umano.

Per anni gli studiosi lo hanno considerato un Neanderthal africano di circa 40.000 anni, poi nuovi scavi e metodi di datazione più affidabili spostano progressivamente indietro le lancette.

La svolta è arrivata nel 2017, con due ricerche pubblicate su Nature che attribuiscono quei resti all’Homo sapiens e li collocano intorno a 315.000 anni fa (con un margine di circa 34.000 anni). Una scoperta che ha anticipato di circa centomila anni la storia conosciuta della nostra specie.

Il volto del nostro antenato

Da qui allo lo studio pubblicato su Heritage c’è voluto un po’ di tempo, ma il risultato è stupefacente, ripreso da tutte le principali testate internazionali, è davvero stupefacente.

Andando agli autori di questo particolare capolavoro, il primo è il designer 3D brasiliano Cícero Moraes, noto per le sue ricostruzioni facciali di personaggi storici (tra cui quella del cranio attribuito a Mozart). Al suo fianco c’è però Francesco Maria Galassi, del Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense dell’Università di Pavia, che ha ideato lo studio insieme a Moraes e ne ha curato la validazione e la gestione del progetto.

Nel gruppo figurano anche Elena Varotto e Michael E. Habicht della Flinders University di Adelaide, Lis Moura e Johari Yap Abdullah. Il legame con l’Italia va oltre la firma di Pavia: il metodo usato per questo volto è lo stesso che Moraes ha già applicato a una serie di ominidi, oggi esposti nella collezione permanente del Museo della Natura e dell’Uomo di Padova.

Come si ricostruisce un volto di 315.000 anni fa?

Per i più curiosi, ecco: la ricostruzione non è un processo semplicissimo. Il team di Moraes è partito in realtà a un video e, dai suoi fotogrammi, grazie alla fotogrammetria, è stato ricavato un modello tridimensionale, poi riportato alla scala reale confrontandolo con le misure pubblicate.

A quel punto serviva stimare i tessuti molli: i ricercatori hanno usato la TAC di un adulto moderno anonimo, che mostra sia le ossa sia i tessuti del viso, e l’hanno deformata al computer fino a farla aderire alla forma del cranio antico.

Pelle e muscoli si sono adattati di conseguenza, offrendo una prima bozza del volto. Gli spessori dei tessuti sono stati poi rifiniti con valori ricavati da popolazioni di origine africana, le più vicine per geografia ed evoluzione

Cosa racconta il volto di Jebel Irhoud?

Secondo Moraes, l’uomo di Jebel Irhoud potrebbe confondersi tra la folla, almeno finché un’occhiata più attenta non ne rivela i tratti robusti e la mascella prominente. Questo è un indizio del fatto che le caratteristiche degli esseri umani attuali non sono comparse tutte insieme, e che il volto ha raggiunto la sua forma moderna prima del cervello.

C’è poi un aspetto che riguarda il modo di fare scienza: il lavoro si basa su materiali pubblicati con licenza aperta e su strumenti gratuiti, e i modelli 3D prodotti sono scaricabili, così che altri studiosi possano verificarli e metterli alla prova.

Un approccio che rende la paleoantropologia più accessibile e replicabile, e che permette a chiunque di guardare negli occhi uno dei nostri più lontani antenati.