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OPPO porta in Italia Find X10 e Find X10 Pro Max, due smartphone che si distinguono soprattutto per fotocamere, processori e dimensioni dello schermo.

Il Pro Max monta tre fotocamere posteriori da 200 megapixel, mentre entrambi i modelli offrono ricarica cablata da 80 W e wireless da 50 W.

I prezzi partono da 1.399,99 euro per Find X10 e raggiungono 1.799,99 euro per Find X10 Pro Max, venduto con 512 GB.

OPPO porta in Italia i nuovi Find X10 e Find X10 Pro Max, presentati a livello globale il 21 ottobre. A distinguere il modello più costoso è soprattutto il comparto fotografico, con tre fotocamere posteriori da 200 megapixel ciascuna. Anche Find X10 introduce alcune novità rispetto alla generazione precedente. I prezzi per il mercato italiano partono da 1.399,99 euro, con una differenza di 400 euro tra i due modelli.

OPPO Find X10 e Find X10 Pro Max: le differenze tra le fotocamere

La fotografia è uno degli aspetti su cui OPPO ha lavorato maggiormente, proseguendo la collaborazione con Hasselblad. Find X10 Pro Max è il primo smartphone a montare tre fotocamere posteriori da 200 megapixel. Il teleobiettivo offre uno zoom ottico 3x e permette di scattare fotografie macro avvicinandosi fino a 10 centimetri dal soggetto. Chi desidera una maggiore capacità di ingrandimento può utilizzare anche un teleconvertitore Hasselblad, disponibile come accessorio opzionale.

La fotocamera principale utilizza il sensore Samsung ISOCELL HPC con tecnologia DeepPix, progettata per conservare più dettagli nelle zone molto luminose e in quelle più scure. Secondo OPPO, la gamma dinamica può raggiungere i 17 stop, un valore che dovrebbe aiutare soprattutto quando si fotografano scene con forti contrasti di luce.

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Find X10 presenta alcune differenze. La fotocamera principale e il teleobiettivo hanno entrambi una risoluzione di 200 megapixel, mentre l’ultragrandangolare utilizza un sensore da 50 megapixel.

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Su entrambi gli smartphone troviamo LUMO True Image Engine, il sistema di elaborazione delle immagini sviluppato da OPPO per ottenere una resa cromatica più naturale. Per quanto riguarda i video, è supportata la registrazione Open Gate, che consente di sfruttare una ripresa in formato più ampio per ricavarne successivamente una versione verticale.

OPPO Find X10 e Pro Max: specifiche tecniche e autonomia

Le differenze tra i due smartphone riguardano anche le dimensioni dello schermo. Find X10 ha un display AMOLED LTPO da 6,59 pollici, mentre Find X10 Pro Max arriva a 6,78 pollici. Entrambi supportano una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, sfruttabile nei giochi compatibili.

OPPO ha scelto due processori differenti: MediaTek Dimensity 9600M per Find X10 e il più potente Dimensity 9600 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri, per il Pro Max.

Il sistema operativo è ColorOS 17, basato su Android 17, con nuove funzioni di intelligenza artificiale dedicate anche alla gestione dei contenuti salvati sul telefono.

Un dettaglio da considerare riguarda l’autonomia. Le versioni destinate all’Europa montano una batteria da 7.150 mAh, mentre in altri mercati la capacità arriva a 8.000 mAh. La ricarica cablata raggiunge gli 80 W su entrambi i modelli, con supporto anche alla ricarica wireless da 50 W.

OPPO Find X10 e Find X10 Pro Max: prezzi in Italia

OPPO Find X10 è disponibile a partire da 1.399,99 euro nella configurazione con 256 GB di memoria interna. Per la versione da 512 GB il prezzo sale a 1.599,99 euro. Le colorazioni previste per il mercato italiano sono Glacier White e Mist Grey.

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OPPO Find X10 Pro Max costa invece 1.799,99 euro ed è proposto esclusivamente nella configurazione da 512 GB. In questo caso si può scegliere tra le colorazioni Titanium Grey e Luna White.

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Il Teleconvertitore Hasselblad per Find X10 Pro Max costa ben 549 euro.

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FAQ Qual è la principale novità fotografica di OPPO Find X10 Pro Max? È il primo smartphone con tre fotocamere posteriori da 200 megapixel ciascuna. Il teleobiettivo offre zoom ottico 3x e consente scatti macro fino a 10 centimetri. Che differenze ci sono tra le fotocamere di Find X10 e Pro Max? Find X10 ha una fotocamera principale e un teleobiettivo da 200 megapixel, oltre a un’ultragrandangolare da 50 megapixel. Pro Max monta invece tre fotocamere posteriori da 200 megapixel. Quali sono le dimensioni degli schermi e la frequenza di aggiornamento? Find X10 ha uno schermo AMOLED LTPO da 6,59 pollici, mentre Pro Max arriva a 6,78 pollici. Entrambi supportano una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Quanto dura la batteria e quali ricariche supportano? Le versioni europee hanno una batteria da 7.150 mAh. La ricarica cablata arriva a 80 W e quella wireless a 50 W su entrambi i modelli. Quanto costano OPPO Find X10 e Find X10 Pro Max in Italia? Find X10 parte da 1.399,99 euro per la versione da 256 GB e costa 1.599,99 euro con 512 GB. Find X10 Pro Max, disponibile con 512 GB, costa 1.799,99 euro.