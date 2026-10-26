Lenovo IdeaPad Slim 3, offerta lampo e best-buy: sconto imperdibile
Il PC portatile Lenovo IdeaPad Slim 3 con schermo IPS da 15,3 pollici e SSD da 256 GB, in sconto del 31%. Perfetto per lo studio, l'intrattenimento e lo studio.
Tra lezioni, documenti e tante schede del browser aperte, lavorare con un computer poco adatto al multitasking può rallentare la giornata. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile con uno sconto del 31%.
Questo notebook è pensato per accompagnare le attività di tutti i giorni, dallo studio al lavoro d’ufficio, fino alla navigazione e alle videochiamate. Il processore Snapdragon X e gli 8 GB di RAM sono indicati per gestire più applicazioni, mentre lo schermo IPS WUXGA in formato 16:10 offre spazio verticale utile per documenti e pagine web. L’SSD da 256 GB completa la dotazione per file e progetti; da considerare, prima dell’acquisto, che il caricatore non è incluso.
Lenovo IdeaPad Slim 3 al 31% di sconto: ora costa 549 euro
Per chi cerca un portatile da usare tra casa, ufficio e studio, il Lenovo IdeaPad Slim 3 è proposto a 549 euro, con una riduzione del 31%. La scheda lo presenta come un notebook per l’uso quotidiano e il multitasking, con display IPS da 15,3 pollici, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Le informazioni disponibili non indicano la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso; non è quindi possibile specificarli. È inoltre bene ricordare che il caricatore non è compreso nella confezione. Per consultare i dettagli dell’offerta, il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile a 549 euro.
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Il notebook Lenovo con schermo IPS WUXGA e processore Snapdragon X
Se ti serve un computer per alternare documenti, navigazione e contenuti video, alcune caratteristiche di questo notebook puntano proprio a un impiego quotidiano versatile:
- Schermo IPS WUXGA da 15,3 pollici: la risoluzione 1920 x 1200 e il formato 16:10 offrono più spazio verticale, utile per consultare documenti e pagine web. La finitura antiriflesso e la luminosità indicata di 300 nit completano la dotazione del display.
- Processore Snapdragon X X1-26-100 e 8 GB di RAM: la configurazione è pensata per attività quotidiane e multitasking, come gestire documenti, browser e videochiamate.
- SSD M.2 PCIe 4.0 da 256 GB: consente di archiviare documenti, file e progetti; la piattaforma supporta fino a due unità SSD M.2, per una maggiore flessibilità di archiviazione.
- Dolby Audio e Wi-Fi 6: l’audio è pensato per rendere più coinvolgenti video, lezioni online e streaming, mentre la connettività Wi-Fi 6 è indicata tra le dotazioni del portatile.
- Caricatore non incluso: il notebook può essere utilizzato con un alimentatore USB-C Power Delivery compatibile già disponibile; l’alimentatore può anche essere acquistato separatamente.
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FAQ
No, il caricatore non è incluso. Il notebook può essere usato con un alimentatore USB-C Power Delivery compatibile.
Ha un display IPS WUXGA da 15,3 pollici, con risoluzione 1920 x 1200, formato 16:10 e finitura antiriflesso.
La configurazione indicata comprende 8 GB di RAM e un SSD M.2 PCIe 4.0 da 256 GB.
La piattaforma supporta fino a due unità SSD M.2.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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