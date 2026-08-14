Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Il modello Pro punta su uno schermo più evoluto e fotocamere superiori. Pixel 11 costa meno e offre una batteria più capiente: ecco quale conviene.

Pixel 11 e Pixel 11 Pro condividono Tensor G6, ma il modello Pro si distingue per uno schermo più raffinato e luminoso.

La vera differenza emerge nelle fotocamere, con sensori più avanzati e uno zoom nettamente superiore sul Pixel 11 Pro.

In Italia i due smartphone partono da 999 e 1.199 euro, con preordini dal 12 agosto e vendita dal 20 agosto.

Pixel 11 e Pixel 11 Pro occupano quasi lo stesso spazio in tasca. Condividono anche il chipset Tensor G6. Eppure, il modello Pro costa 200 euro in più: in Italia si parte da 999 euro contro 1.199 euro. La differenza è evidente soprattutto osservando lo schermo e il comparto fotografico.

Confronto Google Pixel 11 - Smartphone Android sbloccato - Nero ossidiana, 256GB 999,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 11 Pro - Smartphone Android sbloccato - Nero ossidiana, 256GB 1.199,00 € Acquista su Amazon

Google Pixel 11 e Pixel 11 Pro: le specifiche tecniche

La diagonale comune da 6,3 pollici potrebbe far pensare a due display equivalenti. Le rispettive schede tecniche raccontano altro.

Pixel 11 adotta un pannello OLED. La risoluzione è di 1.080 x 2.424 pixel, con una frequenza di aggiornamento variabile tra 60 e 120 Hz.

Sul Pro, la risoluzione sale a 1.280 x 2.856 pixel. La tecnologia LTPO consente di ridurre la frequenza fino a 1 Hz quando non serve la massima fluidità. Il pannello risulta quindi più definito e gestisce i consumi con maggiore flessibilità.

Il processore non cambia: entrambi adottano Tensor G6, affiancato dal coprocessore Titan M3. Il supporto software previsto è di sette anni.

Anche la configurazione di partenza coincide, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Pixel 11 si ferma a 512 GB. Il Pro arriva invece a 1 TB e, nei tagli superiori, dispone di 16 GB di RAM.

La batteria riserva un dettaglio inatteso. Pixel 11 offre una capacità di 4.985 mAh, mentre il Pro si ferma a 4.850 mAh. Il dato nominale, però, non basta a prevedere l’autonomia effettiva.

Google Pixel 11 e Pixel 11 Pro: design e HiLight

La differenza di peso è contenuta: Pixel 11 pesa 197 grammi, mentre il Pro arriva a 204 grammi. A distinguerli sono soprattutto le finiture. Il modello standard presenta un retro lucido; il Pro sceglie invece il vetro opaco.

La vera esclusiva del Pro è HiLight. I LED disposti attorno al flash mostrano l’attività di Gemini quando lo smartphone viene appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso. Possono inoltre segnalare le chiamate provenienti dai contatti preferiti.

Fotocamere: dove Pixel 11 Pro prende le distanze

È nel comparto fotografico che i 200 euro di differenza trovano la giustificazione più evidente. La fotocamera principale passa dai 48 MP di Pixel 11 ai 50 MP del Pro. Il divario è ancora più netto sull’ultragrandangolare, che sale da 13 a 48 MP.

Entrambi dispongono di un teleobiettivo con ingrandimento ottico 5x. Sul modello standard, il sensore è da 10,8 MP e il Super Zoom raggiunge i 30x. Pixel 11 Pro impiega invece un modulo da 48 MP, mentre lo Zoom Pro arriva fino a 120x.

Il vantaggio del Pro non si esaurisce quindi in una singola lente. L’intero comparto posteriore offre maggiore libertà, soprattutto quando il soggetto è lontano.

Chi dovrebbe acquistare Google Pixel 11?

Pixel 11 è la scelta più equilibrata per chi vuole entrare nel mondo Pixel risparmiando circa 200 euro. Il comparto fotografico rimane valido, pur senza le ambizioni di quello proposto dal modello superiore.

Scelto per te Google Pixel 11 999,00 € Acquista su Amazon

Chi dovrebbe acquistare Google Pixel 11 Pro?

Pixel 11 Pro ha senso per chi desidera uno schermo più evoluto oppure considera la fotografia un criterio decisivo. Il prezzo superiore trova riscontro nei sensori più avanzati e in uno zoom molto più esteso.

Scelto per te Google Pixel 11 Pro 1.199,00 € Acquista su Amazon

Google Pixel 11 e Pixel 11 Pro: disponibilità e prezzi in Italia

I preordini sono aperti dal 12 agosto alle ore 16:00. La vendita nei negozi online e fisici inizierà il 20 agosto alle ore 13:00.

Google Pixel 11 è disponibile a partire da 999 euro .

è disponibile a partire da . Google Pixel 11 Pro è disponibile a partire da 1.199 euro.