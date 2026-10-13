Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Alcuni Samsung Galaxy restano bloccati dopo l'installazione di One UI 9. Gli utenti hanno individuato alcuni rimedi, ma manca ancora una soluzione ufficiale.

Samsung

Alcuni Galaxy restano bloccati dopo l’installazione di One UI 9 e mostrano il messaggio “Access Denied” durante la configurazione iniziale.

Le segnalazioni riguardano vari modelli, dai Galaxy S24 ad alcuni S26 e pieghevoli, mentre Samsung non ha ancora chiarito l’origine del guasto.

Gli utenti condividono soluzioni provvisorie basate su riavvio forzato, modalità provvisoria e disconnessione da internet, insieme al consiglio di fare backup prima dell’update.

L’aggiornamento a One UI 9, la nuova interfaccia Samsung basata su Android 17, sta creando problemi ad alcuni smartphone Galaxy. Diversi utenti segnalano che, dopo aver installato il software, il telefono rimane bloccato su una schermata di errore che impedisce di utilizzarlo normalmente.

Le testimonianze sono comparse su Reddit, dove alcuni proprietari dei dispositivi coinvolti hanno condiviso anche le procedure utilizzate per tentare di risolvere il problema. L’errore si presenta subito dopo l’installazione, quando lo smartphone dovrebbe mostrare le novità introdotte dall’aggiornamento.

Samsung non ha ancora confermato ufficialmente la causa del malfunzionamento, che secondo le segnalazioni interessa diversi modelli Galaxy.

One UI 9, cosa sta succedendo agli smartphone Samsung

Il problema compare durante la configurazione iniziale di One UI 9. Dopo il riavvio, al posto della consueta schermata che illustra le novità dell’aggiornamento, viene visualizzato un messaggio XML con la dicitura “Access Denied” (“Accesso negato”).

Alcuni utenti non riescono più a raggiungere la schermata principale e, stando alle testimonianze, nemmeno ripetere il riavvio sembra essere sufficiente per superare il blocco.

Le segnalazioni riguardano smartphone della serie Galaxy S24 e modelli successivi, compresi alcuni Galaxy S26. Episodi analoghi sono stati riportati anche sul Galaxy A57 e su alcuni dispositivi pieghevoli.

Non è ancora noto quanti telefoni siano effettivamente coinvolti. L’errore, comunque, non sembra presentarsi su tutti gli smartphone aggiornati a One UI 9.

L’informatore Fahad Ali Javed ha avanzato un’ipotesi sulla possibile origine del problema. Samsung avrebbe modificato i propri server per contrastare la distribuzione non autorizzata dei firmware, interferendo involontariamente con una verifica effettuata dopo l’aggiornamento. L’azienda non ha però confermato questa ricostruzione.

Come sbloccare un Samsung Galaxy dopo l’aggiornamento One UI 9

Dalle esperienze condivise su Reddit emerge che, almeno in alcuni casi, è possibile tornare a utilizzare lo smartphone senza perdere i propri dati.

Una delle procedure suggerite dagli utenti consiste nell’effettuare un riavvio forzato, tenendo premuti contemporaneamente il tasto di accensione e quello per abbassare il volume.

Quando compare il logo Samsung, bisogna mantenere premuto il tasto Volume giù per avviare il dispositivo in modalità provvisoria, conosciuta anche come Safe Mode.

Una volta effettuato l’accesso, occorre attivare la modalità aereo e disabilitare le connessioni internet, assicurandosi che anche il Wi-Fi sia spento. A questo punto si può riavviare normalmente lo smartphone, lasciandolo offline fino al completamento della configurazione.

Alcuni utenti raccontano di aver risolto semplicemente interrompendo la connessione al router. In altri casi è stato necessario un ulteriore riavvio prima di riuscire ad accedere nuovamente al telefono.

Si tratta comunque di rimedi condivisi dalla community, non di procedure ufficiali Samsung. Non è quindi garantito che funzionino su tutti i dispositivi interessati.

Aggiornamento Samsung One UI 9: cosa fare prima di installarlo

Chi non ha ancora installato One UI 9 può adottare una precauzione suggerita nelle testimonianze online: completare la configurazione successiva all’aggiornamento mantenendo il telefono scollegato da internet.

Prima di aggiornare è comunque consigliabile effettuare un backup dei dati personali. Se dovesse comparire la schermata di errore, meglio evitare di ricorrere immediatamente al ripristino delle impostazioni di fabbrica, che comporterebbe la cancellazione dei dati presenti sul dispositivo.

Al 13 ottobre, Samsung non ha ancora annunciato una soluzione ufficiale. Non è chiaro, inoltre, se un eventuale intervento sui server dell’azienda possa eliminare definitivamente il problema.