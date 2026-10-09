Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

I nuovi Alexa Tablet abbandonano Fire OS per Android e portano finalmente il Google Play Store sui tablet Amazon. Ecco le caratteristiche dei modelli e i prezzi italiani.

Amazon

Amazon rivoluziona la gamma tablet con Android 16, accesso al Google Play Store e una proposta più vicina ai modelli di Apple e Samsung.

Il catalogo include tre dispositivi, dal compatto Alexa Tablet 8 al potente 12 Pro, con schermi LCD, autonomia elevata e accessori per la produttività.

Debutta Alexa+, con funzioni di intelligenza artificiale, mentre arrivano anche versioni Kids e prezzi italiani da 229,99 euro.

Amazon cambia strategia nel mercato dei tablet e presenta una nuova gamma di dispositivi molto diversa dalla precedente famiglia Fire. I nuovi Amazon Alexa Tablet utilizzano Android e offrono accesso completo a Google Play Store, eliminando una delle principali limitazioni dei modelli precedenti. Cambia anche il posizionamento sul mercato, con caratteristiche tecniche più avanzate e prezzi che si avvicinano a quelli della concorrenza.

La gamma comprende Amazon Alexa Tablet 12 Pro, il modello più avanzato, e Alexa Tablet 11. A completare la famiglia c’è il più compatto Alexa Tablet 8. Tutti condividono una scocca in alluminio e l’integrazione di Alexa+, l’assistente Amazon basato sull’intelligenza artificiale generativa.

I nuovi tablet arrivano anche in Italia, con prezzi a partire da 229,99 euro e spedizioni previste dal 19 ottobre 2026.

Amazon abbandona Fire OS: i nuovi Alexa Tablet utilizzano Android

La novità più importante riguarda il sistema operativo. Per oltre un decennio, Amazon ha commercializzato tablet basati su Fire OS, una versione modificata di Android che utilizzava uno store proprietario al posto di Google Play Store.

Questa scelta permetteva all’azienda di mantenere un maggiore controllo sul software, ma limitava la disponibilità delle applicazioni. Gli utenti non potevano scaricare direttamente dal Play Store molti dei servizi presenti sui comuni tablet Android, a meno di ricorrere a procedure alternative.

Con Alexa Tablet, questa limitazione viene eliminata. I nuovi dispositivi utilizzano Android 16 e permettono di installare le applicazioni disponibili sullo store di Google, tra cui YouTube e Netflix. Non mancano nemmeno Gmail e Google Docs.

Amazon continuerà comunque a dare ampio spazio ai propri servizi. Kindle e Prime Video saranno integrati fin dal primo avvio, mentre la schermata principale mostrerà contenuti collegati all’account dell’utente.

Cambia anche la strategia commerciale. Amazon non punta più soltanto sui tablet economici, ma vuole competere in una fascia di mercato già presidiata da Apple e Samsung.

La produzione dei precedenti Fire Tablet verrà progressivamente interrotta. I dispositivi già acquistati continueranno a funzionare e Amazon garantirà almeno quattro anni di supporto software a partire dalla vendita dell’ultimo modello Fire.

Per i nuovi Alexa Tablet è inoltre previsto l’aggiornamento ad Android 17 all’inizio del 2027.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro: caratteristiche del nuovo modello di punta

Scelto per te Amazon Alexa Tablet 12 Pro 724,97 € Acquista su Amazon

Amazon Alexa Tablet 12 Pro è il modello più avanzato della nuova gamma, con un comparto hardware nettamente superiore a quello dei precedenti tablet dell’azienda.

Il display LCD misura 12 pollici e ha un rapporto d’aspetto di 3:2, che offre più spazio verticale rispetto agli schermi dal formato più allungato. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 120 Hz, mentre la densità è di 280 pixel per pollice. La scocca è ricavata da un unico blocco di alluminio e ha uno spessore di appena 6,5 millimetri.

All’interno troviamo il processore MediaTek Dimensity 8400, un chip octa core realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. La configurazione base comprende 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre le versioni superiori possono arrivare fino a 16 GB di RAM.

Secondo i dati diffusi da Amazon, il nuovo processore offre prestazioni di calcolo quasi tre volte superiori rispetto ai precedenti tablet dell’azienda. Per quanto riguarda la componente grafica, il miglioramento arriva addirittura a nove volte. Si tratta naturalmente di valori forniti dal produttore, che dovranno essere verificati attraverso prove indipendenti.

Per l’audio sono presenti quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, mentre la connettività comprende il Wi-Fi 6E.

Amazon offre fino a 16 ore di riproduzione video con una singola carica, grazie alla batteria da 9.000 mAh. È supportata anche la ricarica a 27 W.

Display Nanomatte e accessori: Alexa Tablet 12 Pro punta sulla produttività

Scelto per te Amazon Alexa Tablet 12 Pro con display Nanomatte 669,99 € Acquista su Amazon

Tra le caratteristiche più interessanti di Alexa Tablet 12 Pro c’è la possibilità di scegliere una versione con display Nanomatte, studiato per ridurre i riflessi.

Amazon ha sviluppato questa tecnologia insieme a Corning, utilizzando un processo di fotolitografia che crea una particolare struttura sulla superficie del vetro. L’obiettivo è limitare i riflessi mantenendo una buona definizione delle immagini.

Secondo l’azienda, il trattamento dovrebbe migliorare la leggibilità anche negli ambienti molto illuminati. La superficie è stata inoltre progettata per offrire una sensazione più simile alla carta durante la scrittura.

Per sfruttare questa caratteristica, Amazon propone la nuova Alexa Tablet Pro Pen, una penna attiva compatibile con lo standard USI 2.0. Supporta 4.096 livelli di pressione e riconosce l’inclinazione, così da variare il tratto in base al movimento della mano.

Scelto per te La penna per Alexa Tablet Pro 84,99 € Acquista su Amazon

La penna si aggancia magneticamente al tablet e può essere ricaricata senza fili.

Chi intende utilizzare il dispositivo anche per lavorare può acquistare Alexa Tablet Pro Keyboard, una tastiera che si collega attraverso un connettore magnetico e non richiede l’associazione Bluetooth.

Scelto per te Alexa Tablet Pro Keyboard 139,99 € Acquista su Amazon

Le funzioni multitasking di Android permettono di affiancare più applicazioni sullo schermo, modificando lo spazio occupato da ciascuna. È inoltre possibile creare profili separati per tenere distinte le attività personali da quelle lavorative.

Amazon Alexa Tablet 11: schermo da 2,5K e autonomia fino a 15 ore

Scelto per te Amazon Alexa Tablet 11 399,99 € Acquista su Amazon

Un gradino sotto il modello Pro troviamo Amazon Alexa Tablet 11, un dispositivo pensato soprattutto per l’intrattenimento, ma con caratteristiche tecniche comunque interessanti.

Il display LCD da 11 pollici ha una risoluzione di 2.560 × 1.600 pixel e un formato 16:10. La frequenza di aggiornamento scende a 90 Hz, un valore inferiore rispetto ai 120 Hz del modello Pro, ma comunque superiore ai tradizionali 60 Hz.

Il processore è MediaTek 8189 octa core, affiancato da 8 GB di RAM. La configurazione base offre 64 GB di memoria interna, con la possibilità di scegliere una versione da 128 GB.

Anche questo modello utilizza una scocca in alluminio, mentre per l’audio sono presenti due altoparlanti con supporto Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 6.500 mAh e, secondo le stime ufficiali, dovrebbe garantire fino a 15 ore di riproduzione video.

È possibile utilizzare anche una tastiera Bluetooth e una penna compatibile. Manca però il sistema di collegamento magnetico previsto per la Pro Keyboard del modello superiore.

Amazon Alexa Tablet 8: il modello più compatto della gamma

Scelto per te Amazon Alexa Tablet 8 249,99 € Acquista su Amazon

Amazon Alexa Tablet 8 è il modello più economico della nuova famiglia, pensato per chi cerca un dispositivo dalle dimensioni contenute.

Nonostante il nome, il display misura 8,7 pollici. Si tratta di un pannello LCD con risoluzione di 1.340 x 800 pixel e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Il tablet pesa appena 329 grammi e ha uno spessore di 7,95 millimetri. Le dimensioni più compatte favoriscono l’utilizzo con una sola mano, una caratteristica che può risultare comoda soprattutto durante la lettura.

Il processore MediaTek 8189 è lo stesso utilizzato dal modello da 11 pollici, ma la dotazione di memoria è inferiore. La configurazione base comprende infatti 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione.

La batteria da 4.600 mAh dovrebbe garantire fino a 14 ore di riproduzione video, secondo quanto dichiarato da Amazon. È presente anche il supporto Wi-Fi 6.

Rispetto ai modelli superiori, Alexa Tablet 8 rinuncia ad alcune funzioni dedicate alla produttività, ma mantiene l’accesso completo a Google Play Store.

Alexa+ arriva sui tablet Amazon: come funziona l’intelligenza artificiale

Un’altra novità della gamma riguarda Alexa+, l’assistente Amazon basato sull’intelligenza artificiale generativa. È integrato direttamente nell’interfaccia dei tablet e può essere richiamato con la voce oppure attraverso un pulsante dedicato.

Una delle funzioni più interessanti è On-Screen Intelligence, che permette ad Alexa di analizzare ciò che compare sullo schermo e rispondere a domande relative ai contenuti visualizzati. L’assistente può anche riconoscere gli appuntamenti e aggiungerli al calendario.

Sono inoltre supportate conversazioni continue, senza la necessità di ripetere ogni volta il comando di attivazione.

L’analisi dello schermo è disattivata per impostazione predefinita e può essere abilitata soltanto con il consenso dell’utente.

La nuova funzione Dynamic Tab permette invece di riprendere sui tablet i contenuti aperti su altri dispositivi Amazon.

Non è ancora chiaro quali funzionalità di Alexa+ saranno disponibili in Italia al lancio e a quali condizioni.

La modalità Kindle trasforma gli Alexa Tablet in dispositivi per la lettura

Amazon ha dedicato particolare attenzione anche all’integrazione con Kindle. I nuovi tablet includono infatti una modalità di lettura dedicata, che silenzia le notifiche e riduce la luce blu emessa dallo schermo.

L’utente può scegliere tra diverse modalità di visualizzazione, compresa quella in scala di grigi.

L’attivazione di questa funzione permette anche di prolungare l’autonomia. Secondo Amazon, si possono raggiungere le 20 ore sui modelli più grandi, mentre Alexa Tablet 8 arriva fino a 19 ore.

Sul modello 12 Pro è inoltre possibile utilizzare la Pro Pen per annotare i libri compatibili, con la possibilità di sincronizzare le note con Kindle Scribe.

Naturalmente, i display rimangono LCD e non utilizzano la tecnologia E Ink presente sui lettori Kindle tradizionali.

Arrivano anche i nuovi Amazon Kids Tablet per bambini

Scelto per te Amazon Kids Tablet 8 229,99 € Acquista su Amazon

Scelto per te Amazon Kids Tablet 11 329,99 € Acquista su Amazon

Accanto alla gamma principale, Amazon ha presentato anche i nuovi Amazon Kids Tablet, disponibili con schermi da 8,7 e 11 pollici.

I dispositivi vengono proposti in versioni dedicate ai bambini dai tre anni e in configurazioni pensate per quelli dai sei anni in su.

Le confezioni comprendono una custodia protettiva e un anno di abbonamento ad Amazon Kids+.

Anche questi tablet utilizzano Android e permettono di accedere a Google Play Store, ma l’installazione delle applicazioni richiede l’approvazione dei genitori.

Attraverso Parent Dashboard è possibile impostare limiti di utilizzo e controllare le attività dei bambini, anche da remoto.

Tra le novità software debutta Storybuilder, una funzione basata sull’intelligenza artificiale che permette ai più piccoli di inventare storie attraverso la voce e trasformarle successivamente in racconti illustrati.

Amazon Alexa Tablet: prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi tablet Amazon sono già ordinabili anche in Italia, con spedizioni previste a partire dal 19 ottobre 2026.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro parte da 499,99 euro nella configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per la versione con display Nanomatte, invece, il prezzo di partenza sale a 559,99 euro.

Gli accessori vengono venduti separatamente. Alexa Tablet Pro Keyboard costa 139,99 euro, mentre la Pro Pen è proposta a 84,99 euro.

Amazon offre anche un pacchetto dedicato alla produttività che comprende il tablet e i relativi accessori, con prezzi a partire da 649 euro.

Amazon Alexa Tablet 11 parte da 329,99 euro, nella versione con 8 GB di RAM e 64 GB di archiviazione. È disponibile nelle colorazioni Grafite e Ametista. Chi preferisce il verde può scegliere la variante Verde Matcha.

Il modello più economico, Amazon Alexa Tablet 8, costa invece 229,99 euro nella configurazione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili comprendono Grafite e Rosa Antico, con la possibilità di scegliere anche la versione Turchese.

FAQ Che cosa cambia con i nuovi Amazon Alexa Tablet? Amazon abbandona Fire OS e passa ad Android 16 con accesso completo al Google Play Store, ampliando molto la scelta di app. Quali modelli compongono la nuova gamma? La linea include Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 e Alexa Tablet 8, con tagli pensati per produttività, intrattenimento e portabilità. Quanto costa il modello più economico in Italia? Alexa Tablet 8 parte da 229,99 euro nella versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Alexa+ cosa può fare sui tablet Amazon? Alexa+ risponde ai comandi vocali, analizza ciò che appare sullo schermo, riconosce gli appuntamenti e supporta conversazioni continue. Quando arrivano i nuovi tablet Amazon nel mercato italiano? Le vendite in Italia sono già aperte e le spedizioni sono previste dal 19 ottobre 2026. Cosa cambia con i nuovi Amazon Alexa Tablet? Amazon abbandona Fire OS e passa ad Android 16 con accesso completo al Google Play Store. Così si scaricano app come YouTube, Netflix, Gmail e Google Docs senza limitazioni. Quali modelli compongono la nuova gamma? La famiglia comprende Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 e Alexa Tablet 8. Tutti hanno scocca in alluminio e integrano Alexa+, l’assistente Amazon con funzioni AI. Quanto costa il modello più avanzato? Alexa Tablet 12 Pro parte da 499,99 euro nella versione da 8 GB e 128 GB. La variante con display Nanomatte sale a 559,99 euro. Alexa+ cosa può fare sui tablet Amazon? Alexa+ può essere richiamato con la voce o con un tasto dedicato, leggere ciò che appare sullo schermo e aggiungere appuntamenti al calendario. Include anche conversazioni continue e Dynamic Tab. Quando arrivano in Italia e da che prezzo partono? Le spedizioni sono previste dal 19 ottobre 2026. I prezzi partono da 229,99 euro per Alexa Tablet 8, da 329,99 euro per Alexa Tablet 11 e da 499,99 euro per il 12 Pro.