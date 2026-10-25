Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: sconti fino all'85%

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Il momento giusto per fare i primi veri affari in vista del Natale grazie a promo da Black Friday. Da oggi su Amazon trovi tanti prodotti tech con ottimi sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro. Non stiamo esagerando e lo dimostra l’offerta disponibile per il Galaxy S25 Ultra: da oggi è disponibile con uno sconto del 41% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta il nuovo Galaxy A18 con una promo lancio molto interessante. Non manca un ottimo smartwatch: il Garmin fenix E è in promo con uno sconto del 37% e risparmi poco più di 200 euro.

Per chi vuole un’abitazione sempre pulita, c’è in offerta il robot aspirapolvere Lefant M330 Plus con uno sconto del 68% e lo paghi pochissimo. Per chi vuole un modello top di gamma, c’è il roborock Saros 20 con un super sconto superiore ai 500 euro e approfitti di un’ottima occasione. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 25 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (offerta shock e prezzo in picchiata)

Sconto eccezionale per il Galaxy S25 Ultra , smartphone premium di Samsung che da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato . Il merito è dello sconto del 41% che fa risparmiare ben 620 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è da top del settore: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non manca l’iconica S Pen integrata nella scocca e che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale.

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Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, da oggi trovi lo Xiaomi 17T in promo con uno sconto del 35% e risparmi poco più di 250 euro su quello di listino. Lo smartphone è uscito sul mercato da pochi mesi ed è dotato di una scheda tecnica da top di gamma. Schermo AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore Leica con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 6500 mAh che può durare più di due giorni.

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, da oggi trovi lo in con uno e su quello di listino. Lo smartphone è uscito sul mercato da pochi mesi ed è dotato di una scheda tecnica da top di gamma. con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 6500 mAh che può durare più di due giorni. Motorola edge 60 neo (offerta speciale e prezzo al minimo)

Ecco un’occasione imperdibile. Su Amazon è disponibile il Motorola edge 60 neo in promo con uno sconto del 33% e approfitti di uno dei prezzi più bassi delle ultime settimane. Il risparmio netto è di 130 euro su quello di listino. Dotato di uno schermo da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek Dimensity 7400 che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Completo e da oggi a un prezzo speciale.

Ecco un’occasione imperdibile. Su Amazon è disponibile il in con uno e approfitti di uno dei prezzi più bassi delle ultime settimane. Il risparmio netto è di 130 euro su quello di listino. Dotato di uno schermo da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek Dimensity 7400 che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e teleobiettivo da 10 megapixel. Completo e da oggi a un prezzo speciale. Redmi Note 17 Pro (offerta lampo e risparmi 200 euro)

Altra super offerta che non devi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi il Redmi Note 17 Pro in offerta con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi 200 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo: schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni.

Altra super offerta che non devi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi il in con uno che fa scendere il prezzo al minimo e su quello di listino. Puoi anche pagarlo in utilizzando il servizio Amazon che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo: con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni. Galaxy A18 (novità Amazon e promo lancio)

Il Galaxy A18 ha fatto il suo debutto sul mercato da pochissimo tempo e lo trovi già in promo su Amazon con un’occasione speciale. Grazie allo sconto di oggi risparmi 60 euro, approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Se non vuoi spendere grosse cifre, è il telefono da comprare oggi. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia d... 879,00 € -41% 1.499,00 € Risparmi 620,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteria da... 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... 11,98 € -85% 79,00 € Risparmi 67,02 € Acquista su Amazon HP Envy 6120e 714L8B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inch... 49,90 € -44% 89,90 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV QLED 144Hz 75" 4K 75E7S PRO | Audio Dolby A... 799,00 € -38% 1.299,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Grigio Morbido | As... 132,98 € -68% 419,99 € Risparmi 287,01 € Acquista su Amazon Electrolux Purificatore d'aria EPU72571UG filtro 4 fasi Grig... 176,77 € -65% 499,99 € Risparmi 323,22 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost JBES (85% di sconto e costa meno di 12 euro)

Meno di 12 euro per le cuffie Bluetooth JBES economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’85% : un prezzo che sembra un errore. Il Bluetooth 5.4 garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i driver da 13 mm assicurano un suono profondo. I quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a 60 ore tra auricolari e custodia. Certificazione IP5 contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari.

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La stampante multifunzione HP Envy 6120e costa meno di 50 euro grazie allo sconto del 44% di sconto. Per rendere ancora più economico l’acquisto puoi anche suddividere la spesa in 3 rate a tasso zero . È una multifunzione a getto d’inchiostro che stampa, scansiona e copia, con stampa fronte-retro automatica per risparmiare carta. Il Wi-Fi dual-band e l’app HP Smart permettono di stampare da smartphone e tablet.

La stampante multifunzione grazie allo sconto del 44% di sconto. Per rendere ancora più economico l’acquisto puoi anche suddividere la spesa in . È una che stampa, scansiona e copia, con per risparmiare carta. Il e l’app permettono di stampare da smartphone e tablet. Cassa Bluetooth (doppio sconto e costa pochissimo)

Doppio sconto e prezzo al minimo per questa ottima cassa Bluetooth portatile. Grazie all’offerta di oggi la trovi con uno sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon del 20%. Il prezzo finale è di poco più di 30 euro. Assicura una qualità audio elevata, si accoppia facilmente con qualsiasi smartphone ed essendo impermeabile è l’ideale per attività all’aperto. Non perdere questa offferta.

Smartwatch

Garmin fenix E (37% di sconto e risparmi poco più di 200 euro)

Un prezzo speciale per un orologio speciale. Da oggi su Amazon è disponibile il Garmin fenix E, smartwatch in grado di resistere a cadute, urti ed è anche impermeabile. Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile con uno sconto del 37% e il risparmio netto è di 220 euro. Dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici molto luminoso, supporta più di 90 app dedicate allo sport e monitora costantemente la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ha un’autonomia superiore ai 16 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense QLED da 75 pollici (38% di sconto e risparmi 500 euro)

Lo smart TV Hisense QLED da 75 pollici ha il 38% di sconto, con 500 euro di risparmio e 12 rate a tasso zero. Il pannello QLED 4K ha un refresh nativo a 144 Hz con Game Mode, ideale per console e PC, mentre Dolby Vision IQ e HDR10+ adattano l’immagine alla luce della stanza. L’audio Dolby Atmos si adatta film e partite, e la piattaforma VIDAA offre oltre 1.000 app.

Tablet

Tablet lowcost (metà prezzo e costa pochissimo)

Se sei alla ricerca di un tablet economico da utilizzare in casa, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi trovi questo modello della Dhgrti in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 110 euro. Dotato di un display da 10 pollici ad alta risoluzione e di componenti interne che assicurano buone prestazioni tecniche. La batteria è a lunga durata e puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire da film e serie TV. Nella confezione trovi anche tastiera e mouse per trasformarlo in un mini PC.

Elettrodomestici

Lefant M330 Plus (68% di sconto e prezzo crollato)

Il Lefant M330 Plus costa solo poco più di 130 euro grazie allo sconto del 68% , con quasi 300 euro di risparmio su un robot con tecnologia da fascia alta. La navigazione laser dToF mappa la casa con precisione, mentre la tecnologia Freemove rileva le collisioni a 360° e protegge mobili e cavi. L’aspirazione da 5.000 Pa raccoglie polvere, briciole e peli, e l’ autonomia di 150 minuti copre la casa con una carica. Si controlla con app , Alexa e Google Assistant .

Il costa solo poco più di 130 euro grazie allo , con quasi 300 euro di risparmio su un robot con tecnologia da fascia alta. La mappa la casa con precisione, mentre la tecnologia rileva le collisioni a 360° e protegge mobili e cavi. L’aspirazione da raccoglie polvere, briciole e peli, e l’ copre la casa con una carica. Si controlla con , e . roborock Saros 20 (prezzo al minimo e super sconto)

Prezzo in picchiata per il roborock Saros 20 : con il 36% di sconto il risparmio netto sfiora i 550 euro. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa raccoglie ogni tipo di sporco, mentre il corpo super sottile lo fa passare sotto i mobili bassi. Lava il pavimento con una grande pressione. La stazione RockDock lava i panni a 100°C e li asciuga a 55°C , e l’intelligenza artificiale riconosce oltre 300 ostacoli .

Prezzo in picchiata per il : con il 36% di sconto il risparmio netto sfiora i 550 euro. L’aspirazione raccoglie ogni tipo di sporco, mentre il corpo super sottile lo fa passare sotto i mobili bassi. Lava il pavimento con una grande pressione. La stazione lava i panni a e li asciuga a , e l’intelligenza artificiale riconosce . Purificatore d’aria Electrolux Pure Multi 700 (65% di sconto e offerta shock)

Il purificatore d’aria Electrolux Pure Multi 700 costa meno della metà grazie al 65% di sconto : aria pulita in casa tutto l’anno. La filtrazione a 4 fasi (prefiltro, antibatterico, True HEPA 13 e carbone attivo) cattura fino al 99,97% delle particelle da 0,3 micron, e neutralizza il 99,99% dei batteri trattenuti. Adatto a stanze fino a 69 metri quadrati. La ventola 2 in 1 rinfresca d’estate con aria già filtrata, e il sistema Pure2Me con deflettori oscillanti dirige il flusso. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il costa meno della metà grazie al : aria pulita in casa tutto l’anno. La (prefiltro, antibatterico, e carbone attivo) cattura fino al 99,97% delle particelle da 0,3 micron, e neutralizza il 99,99% dei batteri trattenuti. Adatto a stanze fino a 69 metri quadrati. La rinfresca d’estate con aria già filtrata, e il sistema con deflettori oscillanti dirige il flusso. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Aspirapolvere lowcost (79% di sconto e prezzo in picchiata)

Questa scopa elettrica senza fili costa solo 95 euro con il 79% di sconto. Il motore assicura una grande potenza di aspirazione e rimuove polvere, sporco e peli da tappeti, piastrelle e laminato, con un rumore di 75 dB o meno. La spazzola con rulli a V riduce i grovigli di peli e fibre, e la luce LED illumina gli angoli bui e lo spazio sotto i mobili. Il display touch LED permette di scegliere tra 3 livelli di potenza e mostra la batteria, mentre la batteria garantisce fino a 60 minuti di pulizia. Il supporto a parete con ricarica occupa poco spazio, e il contenitore si svuota con un gancio, senza sporcarsi le mani.

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