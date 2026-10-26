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Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua, scopa elettrica che aspira e lava con potenza automatica e autonomia fino a 45 minuti, è scontata del 24%.

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Passare l’aspirapolvere e poi lavare i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando si vuole pulire tutta casa in una sola sessione. La Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua è disponibile con uno sconto del 24%.

Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua 154,90 € -24% 202,59 € Risparmi 47,69 € Acquista su Amazon

Questa scopa senza fili combina aspirazione e lavaggio, così da svolgere due operazioni in una passata. La potenza si adatta automaticamente al pavimento; il display mostra il tempo di funzionamento residuo, la carica e gli avvisi per la pulizia del filtro. Il tubo flessibile aiuta a raggiungere lo spazio sotto i mobili senza doversi piegare, mentre la testa con LED rende più visibile la polvere nelle zone poco illuminate.

Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua: sconto del 24% e prezzo di 154,90 euro

Per chi cerca un unico apparecchio per aspirare e lavare i pavimenti, questa proposta abbina le due funzioni in un modello senza fili. La Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua costa 154,90 euro ed è proposta con il 24% di sconto. Il tool non indica la cifra del risparmio in euro, né informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso: non è quindi possibile precisare questi aspetti.

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La scopa elettrica Rowenta con aspirazione da 100 AirWatt e autonomia fino a 45 minuti

Quando la pulizia richiede di raggiungere superfici diverse e zone difficili, avere funzioni integrate e indicazioni chiare può rendere il lavoro più pratico. Ecco le caratteristiche che contraddistinguono questo modello:

Aspirazione e lavaggio in un solo passaggio : permette di affrontare entrambe le operazioni insieme, su diversi tipi di pavimento e superficie.

: permette di affrontare entrambe le operazioni insieme, su diversi tipi di pavimento e superficie. Potenza fino a 100 AirWatt e batteria rimovibile : offre aspirazione costante e autonomia fino a 45 minuti, utile per organizzare la pulizia senza cavo.

: offre aspirazione costante e autonomia fino a 45 minuti, utile per organizzare la pulizia senza cavo. Regolazione automatica della potenza : adatta l’aspirazione al tipo di pavimento, senza dover intervenire continuamente durante il lavoro.

: adatta l’aspirazione al tipo di pavimento, senza dover intervenire continuamente durante il lavoro. Display Smart Control : indica autonomia residua, livello di carica e avvisi per la pulizia del filtro; include anche il pulsante Boost.

: indica autonomia residua, livello di carica e avvisi per la pulizia del filtro; include anche il pulsante Boost. Tubo Flex e testa con LED : il design flessibile facilita l’accesso sotto i mobili, mentre le luci aiutano a individuare la polvere nelle aree meno illuminate.

: il design flessibile facilita l’accesso sotto i mobili, mentre le luci aiutano a individuare la polvere nelle aree meno illuminate. Filtraggio avanzato: il sistema cattura il 99,9% di polveri fini, allergeni e acari della polvere, secondo le informazioni del prodotto.

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FAQ La Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua aspira e lava contemporaneamente? Sì, il prodotto è descritto come un apparecchio 2-in-1 che lava e aspira in una sola passata. Quanto dura la batteria della Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua? L’autonomia dichiarata arriva fino a 45 minuti. La batteria è rimovibile. La potenza di aspirazione si regola automaticamente? Sì, la scopa regola la potenza in base al tipo di pavimento. Il tubo flessibile aiuta a pulire sotto i mobili? Sì, la tecnologia Flex è progettata per raggiungere lo spazio sotto i mobili senza doversi piegare.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.