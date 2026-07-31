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Google ha fissato la presentazione del Pixel 11 per il 12 agosto 2026 e ha già diffuso un teaser che mostra la barra fotografica con un indicatore luminoso.

Le specifiche provengono soprattutto da rumor: si parla di Tensor G6 a 2 nm, 12 GB di RAM, storage da 256/512 GB e zoom fino a 30x.

Dubbi permangono su prezzi e autonomia: la batteria indicata è da 4.985 mAh e il possibile prezzo iniziale negli Usa è stato ipotizzato sui 899 dollari.

Google Pixel 11 sarà presentato il 12 agosto durante l’evento Made by Google. Con l’avvicinarsi dell’appuntamento si moltiplicano le indiscrezioni, ma il quadro va letto con cautela. Google ha mostrato soltanto alcuni elementi del nuovo smartphone. Gran parte della scheda tecnica, invece, deriva da anticipazioni ancora prive di conferma ufficiale.

Google Pixel 11, presentazione e design

La data del debutto è certa. Google ha fissato per il 12 agosto 2026 la presentazione della famiglia Pixel 11 e ha già pubblicato un teaser dedicato al modello Pro. Il filmato mostra ancora la barra fotografica orizzontale, quindi non sembra profilarsi una rottura con il linguaggio estetico della generazione precedente.

Accanto agli obiettivi compare un indicatore circolare che può illuminarsi con colori differenti. Nelle indiscrezioni la funzione viene chiamata Pixel Glow, ma Google non ne ha ancora spiegato il funzionamento. Le ipotesi più ricorrenti parlano di notifiche visibili quando il telefono è appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso. Altri report associano la luce alle attività di Gemini, senza però offrire riscontri definitivi.

Caratteristiche di Google Pixel 11, cosa suggeriscono i rumor

Sul fronte hardware, le anticipazioni indicano l’arrivo del processore Tensor G6. Il chip sarebbe prodotto con un processo a 2 nanometri, ma Google non ne ha comunicato il nome né le prestazioni. Restano provvisorie anche le informazioni sulla fotocamera. Alcune immagini promozionali trapelate contengono un riferimento allo zoom 30x sul modello base. Il dettaglio dovrà essere verificato durante l’evento.

Un’altra indiscrezione riguarda lo spazio di archiviazione. Pixel 11 potrebbe partire da 256 GB, abbandonando il taglio da 128 GB proposto dalla gamma precedente. La scelta contribuirebbe a spiegare almeno in parte il previsto aumento del prezzo iniziale. Anche questa configurazione, tuttavia, non è stata ufficializzata.

Batteria di Pixel 11, la capacità emersa dalle anticipazioni

Le indiscrezioni attribuiscono a Pixel 11 una batteria da 4.985 mAh. Il valore sarebbe molto vicino ai 4.970 mAh di Pixel 10, quindi il cambiamento apparirebbe contenuto. Non si tratta comunque di un dato comunicato da Google.

La capacità nominale, inoltre, non consente da sola di stimare l’autonomia. Il risultato dipenderà dall’efficienza del nuovo processore e dall’ottimizzazione del software. Mancano anche indicazioni ufficiali sui tempi di ricarica.

Prezzo di Google Pixel 11, nessun listino ufficiale per l’Italia

Google ha anticipato che la prossima gamma subirà adeguamenti di prezzo dovuti all’aumento del costo delle memorie. Non ha però diffuso il listino completo né indicato il prezzo per il mercato italiano.

Secondo una fuga di notizie, Pixel 11 con 256 GB potrebbe partire da 899 dollari negli Stati Uniti. La cifra resta un’indiscrezione e non può essere convertita automaticamente in un possibile prezzo italiano. Soltanto la presentazione chiarirà il posizionamento commerciale del dispositivo.

Fino ad allora, ogni valutazione sul rapporto tra dotazione e costo resta prematura. Libero Tecnologia seguirà l’evento ufficiale e i successivi aggiornamenti. Per conoscere le specifiche definitive e la disponibilità in Italia, continuate a seguirci.

Google Pixel 11, possibili specifiche tecniche

Ecco le possibili specifiche tecniche di Google Pixel 11.

Schermo OLED da 6,3 pollici , con possibile materiale M16

da , con possibile materiale M16 Processore Google Tensor G6 realizzato a 2 nanometri

realizzato a 2 nanometri RAM : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 256 GB oppure 512 GB

: 256 GB oppure 512 GB Fotocamera principale da 50 MP

da 50 MP Zoom digitale fino a 30x, secondo le immagini trapelate

fino a 30x, secondo le immagini trapelate Batteria da 4.985 mAh

da 4.985 mAh Ricarica cablata da 30 W con supporto Qi2

da 30 W con supporto Qi2 Sistema operativo Android 17 con Gemini Intelligence

Android 17 con Gemini Intelligence Connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 6

Wi-Fi 6E e Bluetooth 6 Indicatore luminoso Pixel Glow integrato nella barra fotografica