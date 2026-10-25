IPhone 17 Pro Max, prezzo in picchiata: va comprato subito
L'iPhone 17 Pro Max è in offerta su Amazon con uno sconto speciale e risparmi centinaia di euro. Schermo da 6,9 pollici, prestazioni fulminee e ottima batteria.
Se cerchi uno smartphone per realizzare foto e video, ma anche per affrontare una giornata intensa senza rinunciare a uno schermo ampio, l’Apple iPhone 17 Pro Max è disponibile con uno sconto dell’11%. Il prezzo indicato è di 1.329 euro.
Il modello combina un display da 6,9 pollici con il chip A19 Pro e un sistema di fotocamere posteriori da 48MP. Lo zoom di qualità ottica arriva a 8x, mentre la fotocamera frontale Center Stage da 18MP offre funzioni pensate anche per i selfie di gruppo e per registrare inquadrando contemporaneamente chi riprende e ciò che ha davanti. La batteria consente fino a 37 ore di riproduzione video.
iPhone 17 Pro Max in offerta: display da 6,9 pollici e sconto dell’11%
Per chi vuole un iPhone con schermo ampio, fotocamere evolute e un’autonomia dichiarata fino a 37 ore di riproduzione video, il prezzo segnalato per l’iPhone 17 Pro Max è di 1.329 euro, con uno sconto dell’11%. Il prodotto è nella versione da 256 GB e nella colorazione Arancione cosmico. Non sono indicati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Lo smartphone Apple con il display da 6,9 pollici e le fotocamere posteriori da 48MP
Se vuoi uno smartphone che riunisca schermo ampio, strumenti per foto e video e una batteria capace di accompagnarti a lungo, queste sono alcune caratteristiche da considerare:
- Display da 6,9 pollici con ProMotion fino a 120Hz: offre un’ampia superficie per consultare contenuti e usare le app, con una frequenza di aggiornamento che arriva a 120Hz.
- Sistema di fotocamere posteriori Pro da 48MP: tutte le fotocamere posteriori hanno questa risoluzione e lo zoom di qualità ottica arriva a 8x, utile per comporre scatti con inquadrature diverse.
- Fotocamera frontale Center Stage da 18MP: permette di realizzare selfie di gruppo e video con Acquisizione doppia, riprendendo insieme chi registra e la scena davanti a sé.
- Chip A19 Pro raffreddato a vapore: Apple dichiara prestazioni costanti fino al 40% superiori, per un’elaborazione veloce anche durante l’uso prolungato.
- Autonomia fino a 37 ore di riproduzione video: la ricarica può arrivare al 50% in 20 minuti, secondo le informazioni del prodotto.
- Ceramic Shield davanti e dietro: il retro è dichiarato quattro volte più resistente agli urti, mentre il Ceramic Shield 2 frontale è tre volte più resistente ai graffi.
- Connessioni Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6 ed eSIM: riunisce diverse opzioni per collegarsi a reti e dispositivi compatibili.
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FAQ
La scheda del prodotto indica fino a 37 ore di riproduzione video.
Secondo le informazioni del prodotto, bastano 20 minuti per arrivare fino al 50%.
Le fotocamere posteriori sono tutte da 48MP e lo zoom di qualità ottica arriva a 8x. La fotocamera frontale Center Stage è da 18MP.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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