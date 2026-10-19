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Vivo X500 Pro Max è arrivato con un Photographer Kit ricco di accessori. Nell'unboxing racconto cosa c'è nella confezione e quale dettaglio mi ha convinto maggiormente.

L’unboxing di vivo X500 Pro Max mette in evidenza finiture curate, una presa inizialmente comoda e una confezione priva di alimentatore.

Il Photographer Kit comprende teleconvertitori, custodia, anelli, impugnatura con comandi e tracolla, trasformando il telefono in una configurazione più vicina a una fotocamera.

La prova sul campo dovrà chiarire l’utilità degli accessori negli scatti; dal 19 ottobre è possibile iscriversi alla lista d’attesa per i preordini.

È arrivato in redazione il nuovo vivo X500 Pro Max, accompagnato dal Photographer Kit. Ho aperto la confezione per scoprire lo smartphone e gli accessori fotografici inclusi, lasciando per il momento da parte le specifiche tecniche. Il primo contatto mi ha colpito soprattutto per la qualità costruttiva e per un kit che, una volta montato, cambia sensibilmente il modo di impugnare il telefono. Per scoprire come si comporterà durante gli scatti, invece, bisognerà aspettare la prova completa.

vivo X500 Pro Max: cosa troviamo nella confezione dello smartphone

La confezione è piuttosto grande, con uno scomparto centrale che ospita lo smartphone. Basta aprire il “cassetto” della scatola interna per trovarsi davanti a vivo X500 Pro Max. Il telefono ha un aspetto elegante e il grande modulo fotografico posteriore attira immediatamente l’attenzione.

Proprio le dimensioni del comparto fotografico mi avevano fatto immaginare uno smartphone poco maneggevole. Una volta preso in mano, però, la sensazione è stata diversa: il dispositivo mi è sembrato abbastanza comodo da impugnare. È naturalmente una prima impressione, che andrà verificata con un utilizzo prolungato.

Nelle confezioni separate troviamo il cavo di ricarica USB Type-C e lo strumento per estrarre il carrellino della SIM. Sono presenti anche una cover protettiva e la documentazione. Manca invece l’alimentatore da collegare alla presa elettrica, come ormai accade sempre più spesso con gli smartphone.

Photographer Kit di vivo X500 Pro Max: gli accessori inclusi

La parte più interessante dell’unboxing arriva quando si apre lo scomparto dedicato al Photographer Kit. Gli accessori sono sistemati in alloggiamenti separati, così da poterli riporre facilmente anche dopo l’utilizzo.

I primi componenti che saltano all’occhio sono i due teleconvertitori. Il Telephoto Extender Gen 2 Ultra è decisamente più ingombrante, mentre il Telephoto Extender Gen 2 ha dimensioni più contenute. Entrambi sono accompagnati dai rispettivi copriobiettivi con il marchio vivo | ZEISS.

Troviamo poi una Phone Case dedicata, progettata per il montaggio degli accessori fotografici. Il Lens Adapter Ring permette di collegare i teleconvertitori, mentre il Mount Ring fa parte del sistema di fissaggio alla custodia. Nella confezione è presente anche il Filter Adapter Ring, che consente di utilizzare filtri fotografici compatibili.

Tra gli accessori troviamo anche l’Imaging Grip, un’impugnatura dotata di comandi fisici, e la Phone Strap per il trasporto.

Il primo montaggio richiede un po’ di attenzione, soprattutto per capire come si collegano i vari componenti. La documentazione inclusa torna utile proprio in questa fase. Dopo qualche tentativo, però, le operazioni diventano più intuitive.

Le prime impressioni su vivo X500 Pro Max con Photographer Kit

Prendendo in mano lo smartphone e gli accessori, la prima sensazione è quella di avere a che fare con prodotti ben costruiti. Le finiture mi hanno convinto e anche i componenti del Photographer Kit sembrano solidi.

Con l’Imaging Grip montato, vivo X500 Pro Max assume un aspetto molto più vicino a quello di una fotocamera. Cambia soprattutto il modo di impugnarlo, grazie alla presenza dei comandi fisici.

È proprio questo l’aspetto che mi ha incuriosito maggiormente durante l’unboxing: la possibilità di passare dalla normale configurazione dello smartphone a una pensata per fotografare e girare video. Il montaggio degli accessori permette già di farsi un’idea di come cambia l’esperienza d’uso, anche se per il momento mi sono limitato a prendere confidenza con il kit.

Rimane da capire quanto questi accessori siano comodi durante una vera sessione fotografica e quali vantaggi possano offrire negli scatti. Saranno proprio questi gli aspetti che approfondiremo nella recensione completa, dopo aver provato sul campo vivo X500 Pro Max e il suo Photographer Kit.

Dal 19 ottobre è possibile accedere alla fase di preordine del nuovo vivo X500 Pro Max. Gli utenti potranno iscriversi alla lista d’attesa sullo store ufficiale di vivo Italia per ottenere sconti dedicati all’acquisto dello smartphone con Photographer Kit, nelle versioni da 512 GB e 1 TB. L’iniziativa promozionale sarà valida dalle ore 18:00 del 27 ottobre fino alle 23:59 dell’8 novembre.