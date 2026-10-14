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Google presenta Fitbit Edge con schermo AMOLED più grande, autonomia fino a sette giorni e batteria sostituibile dall'utente.

Il tracker punta su sport e salute con GPS integrato, oltre 50 modalità di allenamento, monitoraggio cardiaco, ECG e analisi del sonno.

Mancano i pagamenti contactless, ma arrivano compatibilità con Android e iPhone, preordini aperti e prezzo italiano da 179,99 euro.

Google ha presentato Fitbit Edge, il nuovo fitness tracker con display che prende il posto di Charge 6. Il dispositivo mantiene un’autonomia fino a sette giorni e introduce una batteria sostituibile dall’utente, una novità per la gamma Fitbit. Lo schermo diventa più grande, mentre scompare il supporto ai pagamenti contactless.

Edge si posiziona tra Fitbit Air, privo di display, e Pixel Watch 5. È compatibile con Android e iPhone tramite l’app Google Health e utilizza Fitbit OS al posto di Wear OS, il sistema operativo dello smartwatch Google.

Fitbit Edge: cosa cambia rispetto a Charge 6

Il nuovo Fitbit è dotato di un display AMOLED a colori da 1,34 pollici, rispetto agli 1,04 pollici di Charge 6. Secondo Google, la superficie dello schermo aumenta del 46%. L’interfaccia consente di personalizzare le informazioni mostrate sul quadrante, scegliendo quali dati tenere maggiormente in evidenza.

La cassa è realizzata in alluminio riciclato e pesa 17,7 grammi senza cinturino. Sul fianco troviamo un pulsante fisico che sostituisce il comando capacitivo di Charge 6, rendendo possibile navigare nell’interfaccia anche senza utilizzare il touchscreen. Il dispositivo è certificato IP68 e resiste all’acqua fino a 5 ATM.

Google ha modificato anche il sistema di aggancio dei cinturini, rendendo quelli di Charge 6 incompatibili con il nuovo modello.

Per le attività all’aperto è disponibile il GPS integrato, che permette di registrare i percorsi senza ricorrere a quello dello smartphone. Google parla di una precisione superiore del 40% rispetto a Charge 6. Torna anche l’altimetro, utile per rilevare le variazioni di quota e conteggiare i piani saliti.

Edge permette di visualizzare le notifiche dello smartphone e controllare la riproduzione musicale, senza essere limitato a YouTube Music. Scompare invece l’NFC, con una rinuncia rispetto al modello precedente: non è più possibile effettuare pagamenti tramite Google Wallet.

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Fitbit Edge: monitoraggio della salute, autonomia e prezzo

Fitbit Edge mette a disposizione oltre 50 modalità di esercizio. Google ha annunciato anche un aggiornamento del riconoscimento automatico delle attività, che sarà in grado di identificarne più di 100 tipologie.

Per quanto riguarda la salute, il dispositivo monitora la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Integra un sensore per la temperatura cutanea e i sensori elettrici necessari al funzionamento dell’app ECG. Google anticipa inoltre un miglioramento del 15% nella precisione del riconoscimento delle fasi del sonno rispetto alle generazioni precedenti.

Chi sottoscrive l’abbonamento Google Health Premium può utilizzare Health Coach, l’assistente basato su Gemini integrato nell’app. La funzione permette di creare programmi di allenamento personalizzati, che possono essere modificati in base agli impegni quotidiani. Durante gli esercizi è possibile ricevere indicazioni visive direttamente sul display del tracker.

L’autonomia arriva fino a sette giorni, mentre per una ricarica completa servono circa 90 minuti. Secondo Google, bastano cinque minuti di ricarica per ottenere un giorno di utilizzo. La possibilità di sostituire la batteria dipende invece dalla regione e dalla disponibilità del servizio.

Fitbit Edge è già disponibile in preordine, mentre l’arrivo nei negozi è previsto per il 27 ottobre. In Italia, il prezzo parte da 179,99 euro, che salgono a 219,99 euro per l’edizione Stephen Curry. Entrambe le versioni includono tre mesi di abbonamento a Google Health Premium.

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FAQ Che cos'è Fitbit Edge? È il nuovo fitness tracker di Google che sostituisce Charge 6, con display più grande, autonomia fino a sette giorni e batteria sostituibile. In cosa cambia rispetto a Charge 6? Lo schermo AMOLED cresce a 1,34 pollici, arriva un pulsante fisico laterale e vengono eliminati i pagamenti contactless con Google Wallet. Funziona con iPhone e Android? Sì, Edge è compatibile con entrambi tramite l'app Google Health e usa Fitbit OS, non Wear OS. Quali funzioni per sport e salute offre? Monitora frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, temperatura cutanea ed ECG. Include GPS integrato, altimetro e oltre 50 modalità di esercizio. Quanto costa e quando arriva in Italia? È già in preordine e nei negozi dal 27 ottobre. In Italia parte da 179,99 euro, oppure 219,99 euro per l'edizione Stephen Curry.