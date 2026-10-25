Dyson, prezzo a picco sull'aspirapolvere top: va comprata ora

Dyson

Il Dyson V8 Cyclone è la versione più potente della gamma V8 e punta su un’idea semplice: aspirare a lungo, senza che la potenza cali mentre il contenitore si riempie. Rispetto al V8 classico offre il 30% di aspirazione in più e il 50% di autonomia in più, con una batteria che puoi sostituire al volo. Una scopa elettrica per chi vuole il livello Dyson senza salire ai modelli più costosi.

Con la promo di oggi su Amazon, infatti, la scopa elettrica del produttore britannico diventa più conveniente che mai: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

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Dyson V8 Cyclone a prezzo stracciato su Amazon: sconto e quanto lo paghi

A questo prezzo, la Dyson V8 Cyclone va comprata immediatamente, prima che le (pur generose) scorte di Amazon possano terminare. L’ultima versione della celebre scopa elettrica del produttore britannico è infatti disponibile al suo prezzo più basso: oggi la paghi solamente 291,99 euro anziché 399,00 euro grazie allo sconto del 27% garantito dal colosso del commercio elettronico. Un risparmio superiore ai 100 euro su uno dei modelli più completi e potenti disponibili oggi sul mercato.

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Dyson V8 Cyclone scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nella sua versione aggiornata, ancora più potente ed efficiente che in passato, il celebre motore V8 di Dyson genera 150 Air Watt di aspirazione, più che sufficienti per aspirare qualunque cosa trovi lungo il suo cammino: dalla polvere sino ai detriti più corposi e pesanti.

Grazie al sistema Root Cyclone con 15 cicloni radiali, la Dyson V8 Cyclone separa la polvere più fine mantenendo il flusso d’aria costante. In pratica non senti il calo di potenza tipico delle scope economiche quando il contenitore si avvicina al pieno.

Sul pavimento lavora la spazzola Motorbar, con alette in policarbonato che sollevano e raccolgono peli e capelli, spingendoli direttamente nel contenitore da 0,54 litri. È una buona notizia se hai animali domestici, perché riduce il tempo che normalmente passi a liberare il rullo. Il sistema di filtrazione sigillato trattiene il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, compresi pollini e acari, restituendo all’ambiente aria più pulita.

L’autonomia arriva a 60 minuti in modalità Eco, grazie alla batteria a 7 celle al litio che si sostituisce con un semplice aggancio a scatto. Se tieni una seconda batteria di scorta, la sessione di pulizia può continuare senza aspettare la ricarica. Con l’ugello motorizzato a media velocità si arriva a circa 30 minuti, mentre in modalità massima l’autonomia scende a circa 5 minuti. La ricarica completa richiede circa 4 ore.

Con 2,7 kg di peso è maneggevole, e puoi trasformarla in aspirapolvere portatile per divani e abitacolo dell’auto. Nella confezione trovi la mini turbospazzola e la bocchetta a lancia per angoli e fessure. È inoltre predisposta per essere appoggiata a una base a muro, per averla sempre a portata di mano.

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