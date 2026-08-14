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Google ha presentato Pixel Watch 5 con Wear OS 7, chip Snapdragon W5 Gen 2 e un focus su prestazioni, autonomia e funzioni software più avanzate.

Lo smartwatch introduce un GPS più preciso, strumenti per allenamenti e monitoraggio della salute, oltre a funzioni dedicate al sonno e alla prevenzione.

Arrivano anche Gemini richiamabile dal polso e un listino italiano da 419 euro, con disponibilità prevista per settembre 2026.

Google ha presentato Pixel Watch 5, la nuova generazione del suo smartwatch con Wear OS 7. Il progetto conserva l’impostazione del modello precedente, mentre le novità principali riguardano le prestazioni e le funzioni software. In Italia, il prezzo di partenza è di 419 euro.

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Le specifiche tecniche di Google Pixel Watch 5

Il dispositivo adotta il processore Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. Al suo fianco trova posto il coprocessore Cortex M55. La dotazione prevede 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Secondo Google, le prestazioni della CPU migliorano del 12% rispetto alla generazione precedente, mentre la velocità complessiva aumenta del 20%.

Actua 360 è un pannello LTPO AMOLED con una densità di 320 ppi. La frequenza di aggiornamento varia da 1 a 60 Hz. La luminosità di picco raggiunge invece i 3.000 nit. A proteggere lo schermo è il vetro curvo Corning Gorilla Glass 5.

La versione da 41 mm integra una batteria da 332 mAh. Con il display sempre attivo dovrebbe offrire fino a 30 ore di autonomia. Il modello da 45 mm dispone invece di un’unità da 465 mAh, sufficiente a raggiungere le 40 ore nelle stesse condizioni. Il Quick Charge Dock ricarica entrambi i modelli fino al 50% in circa 15 minuti.

Il design di Google Pixel Watch 5

Google conferma la cassa circolare, disponibile nelle misure da 41 mm e 45 mm. Lo spessore è di 12,3 mm. Senza cinturino, le due versioni pesano rispettivamente 31 grammi e 36,7 grammi. La struttura in alluminio conserva il vetro bombato che caratterizza la serie. Le certificazioni IP68 e 5 ATM attestano il livello di protezione contro polvere e acqua.

Le nuove funzioni per attività fisica e salute di Google Pixel Watch 5

La novità più importante per l’attività fisica riguarda il tracciamento GPS, ora rivisto. Google parla di una precisione doppia negli ambienti difficili rispetto alle generazioni precedenti. Il sistema rielabora i percorsi ricorrendo a modelli tridimensionali degli edifici e applicando correzioni atmosferiche. Una nuova modalità consente inoltre di registrare ripetizioni e pesi durante le routine strutturate.

Sul fronte del benessere, Health Guardian analizzerà nel tempo l’andamento della pressione sanguigna e gli eventuali segnali di resistenza all’insulina. Gli strumenti non hanno finalità diagnostiche e saranno introdotti tramite un aggiornamento. Il rilevamento delle emergenze respiratorie potrà chiamare i soccorsi quando registra un calo persistente dell’ossigeno e l’utente non risponde.

Google dichiara che il riconoscimento delle fasi del sonno è diventato più accurato del 15%. Smart Wake individua il momento più opportuno per il risveglio entro una finestra stabilita dall’utente.

L’integrazione di Gemini

Gemini, l’assistente digitale basato su intelligenza artificiale che può sostituire il vecchio Assistente Google, può essere richiamato sollevando il polso. Alcune operazioni di base, come avviare un allenamento o impostare un timer, funzionano anche senza connessione. L’assistente può inoltre mostrare informazioni contestuali direttamente sul quadrante.

Google Pixel Watch 5: prezzi e disponibilità

In Italia, Pixel Watch 5 costa 419 euro nella configurazione da 41 mm con Wi-Fi, mentre quella con LTE arriva a 519 euro. Il modello da 45 mm parte da 449 euro. Per la variante LTE sono necessari 549 euro. La disponibilità sul mercato italiano è prevista per settembre 2026.

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