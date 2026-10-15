A tre anni dal lancio di Charge 6, Google ha presentato Fitbit Edge, il nuovo fitness tracker con schermo che ne raccoglie l’eredità. Il display diventa più grande, mentre scompare il supporto ai pagamenti contactless. Le differenze tra i due modelli riguardano anche alcune funzioni dedicate all’attività fisica.

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Il display AMOLED passa da 1,04 pollici di Charge 6 a 1,34 pollici di Edge. Secondo Google, la superficie utilizzabile aumenta del 46% e la luminosità cresce di oltre il 40%. Anche la cassa cambia, con linee più arrotondate rispetto al modello precedente.

Edge introduce un pulsante fisico laterale, che permette anche di mettere in pausa gli allenamenti. Charge 6 utilizza invece un comando aptico. Entrambi sono compatibili con Android e iPhone attraverso l’app Google Health.

L’autonomia rimane di sette giorni per entrambi i modelli, anche se su Edge può scendere a circa due giorni con lo schermo sempre acceso. La ricarica diventa più veloce: secondo Google, bastano cinque minuti per ottenere fino a un giorno di utilizzo, mentre una ricarica completa richiede circa 90 minuti, contro le due ore di Charge 6.

Un’altra novità riguarda la batteria: Edge è il primo fitness tracker Fitbit che permette all’utente di sostituirla.

Entrambi i dispositivi integrano il GPS, quindi possono registrare i percorsi senza ricorrere a quello dello smartphone. Per Edge, Google parla di una precisione fino al 40% superiore rispetto a Charge 6, un miglioramento che dovrà essere verificato nelle prove d’uso.

Sul nuovo modello torna anche l’altimetro, assente su Charge 6, che permette di misurare i dislivelli e contare i piani saliti. Edge riconosce automaticamente un maggior numero di attività e mostra indicazioni direttamente sul display durante gli allenamenti.

Per quanto riguarda la salute, l’elettrocardiogramma è disponibile su entrambi i dispositivi. Charge 6 conserva però il sensore EDA, utilizzato per rilevare le risposte fisiologiche allo stress, che non compare nell’elenco dei sensori pubblicato per Edge.

Il nuovo tracker supporta inoltre, attraverso Google Health Premium, le analisi delle tendenze mensili relative alla pressione arteriosa e alla resistenza all’insulina. Si tratta di stime delle tendenze e non di misurazioni diagnostiche.

Una delle differenze più importanti riguarda i pagamenti. Charge 6 integra un chip NFC che consente di utilizzare Google Wallet direttamente dal polso. Edge ne è sprovvisto e non permette quindi di effettuare pagamenti contactless.

Cambia anche la disponibilità di Google Maps. Le indicazioni sono già utilizzabili su Charge 6, mentre su Edge arriveranno attraverso un successivo aggiornamento.

Il nuovo modello offre invece maggiori possibilità per il controllo della musica. Charge 6 permette di gestire la riproduzione su YouTube Music, mentre Edge estende i comandi ai contenuti multimediali riprodotti sullo smartphone attraverso altre applicazioni.

Fitbit Edge è prenotabile in Italia a 179,99 euro, con disponibilità prevista dal 27 ottobre. Charge 6 si trova attualmente su Amazon a circa 100 euro, rispetto ai 159,99 euro del prezzo di listino al lancio.

Considerando i prezzi attuali, Charge 6 costa circa 80 euro in meno e mantiene il supporto a Google Wallet. Edge punta invece su uno schermo più grande e sulla possibilità di sostituire la batteria.

Per chi possiede già Charge 6, la scelta di passare al nuovo modello dipende soprattutto dalle funzioni utilizzate quotidianamente e dall’importanza attribuita alle novità introdotte da Google.

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Fitbit Edge è prenotabile a 179,99 euro e la disponibilità è prevista dal 27 ottobre. Charge 6 si trova attualmente a circa 100 euro.

Edge include l’elettrocardiogramma e, con Google Health Premium, analisi delle tendenze mensili di pressione arteriosa e resistenza all’insulina. Sono stime, non misurazioni diagnostiche.

Edge non integra NFC e non consente pagamenti contactless. Questa funzione è disponibile su Charge 6.

Edge ha uno schermo più grande, un pulsante fisico, GPS dichiarato più preciso e batteria sostituibile. Charge 6 conserva Google Wallet e il sensore EDA.

Quali sono le principali differenze tra Fitbit Edge e Charge 6?

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