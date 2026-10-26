Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Non ci aspetta un inverno facile, almeno a livello economico. A meno che la temperatura rimanga il più mite possibile nei prossimi mesi, a causa delle tensioni geopolitiche globali ci aspetta un costo dell’energia decisamente più alto rispetto all’anno passato. E dunque toccherà sorbirci bollette più costose.

Ma di quanto? Lo abbiamo chiesto alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity. E con questo prompt: “Secondo gli ultimi dati disponibili oggi, quanto occorrerà a una famiglia di tre persone spendere quest’inverno (dicembre 2026 – marzo 2027) a livello di bollette luce e gas?“.

ChatGPT ci dice a quanto ammonteranno le bollette luce e gas quest’inverno

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.6, la versione più recente del chatbot, con attiva l’opzione “Pensa”. Di seguito la risposta alla nostra domanda:

Per calcolare e stimare le eventuali spese, ChatGPT ha impiegato eccezionalmente quasi 2 minuti. E il responso non è dei migliori: “una famiglia di tre persone che vive in Italia dovrebbe mettere in conto circa 1.600 euro per le bollette di luce e gas tra dicembre 2026 e marzo 2027“.

Solo di energia elettrica, si parla di almeno 300-320 euro di bollette, mentre il gas completo (riscaldamento, acqua calda e cucina) è sui 1.100-1.500 euro. Quest’ultimo dato però presenta una forte variabile, oltre alla semplice differenza tra aree geografiche climatiche: l’impiego del gas naturale anche per il riscaldamento autonomo.

“In un appartamento piccolo, ben isolato o riscaldato con una pompa di calore, la spesa può essere sensibilmente più bassa“, spiega GPT. “Al contrario, una casa grande in una zona fredda può portare il totale oltre la forchetta indicata“. Da qui il motivo della cifra di 1.600 euro, “un budget ragionevole da considerare, da aggiornare quando saranno disponibili le tariffe e le previsioni definitive per l’inverno 2026-2027“.

Le stime di Google Gemini sulle bollette di dicembre-febbraio 2027

A seguito delle nuove disposizioni di Google entrate in vigore a metà ottobre, per Gemini ci siamo affidati alla versione standard disposta in automatico dalla piattaforma, impostando però il livello di “ragionamento” al massimo consentito (“alto”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

In pochi secondi Gemini presenta la sua analisi, un po’ più ottimista di quella del rivale GPT: circa 1.200-1.300 euro complessivi, con la spesa prevista per la sola materia prima gas nei mesi invernali “in media intorno ai 972 euro“.

Non si dilunga molto stavolta, anche se ribatte come l’altra che questi valori medi “risentono delle tensioni registrate sui mercati internazionali all’ingrosso“.

Per Claude questo è il prezzo giusto delle prossime fatture

Per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5.5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“Max”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

In circa 7 minuti (un record!), Claude presenta una stima che batte per valore quella di Gemini e di ChatGPT: “circa 1.550 € per luce e gas insieme nei quattro mesi (sui 390 € al mese), con un intervallo realistico tra 1.200 e 2.000 €“.

Rispetto ai rivali, Claude è andato più in profondità per la sua analisi, guardando sia alle offerte presenti sul sito Segugio.it, sia ai conti riportati da Teleborsa. Per la stima centrale, l’IA di Anthropic si è basata sull’ultimo dato disponibile (20 ottobre) che dava il PSV a 0,957 €/Smc, circa 90 €/MWh, per cui “il prezzo tutto compreso sale a circa 1,76 €/Smc“.

Inoltre, a differenza delle altre IA, ha voluto guardare anche agli scenari futuri. Scenari non dei migliori: “il TTF olandese ha superato i 90 €/MWh il 20 ottobre, massimo dalla fine del 2022, e Goldman Sachs indica fino a 150 con flussi di GNL dal Golfo molto ridotti e un inverno più freddo del normale“.

E constatando che “ogni 10 €/MWh di PSV in più aggiungono circa 90 € al gas dei quattro mesi“, i valori sopramenzionati potrebbero anzi essere al ribasso.

Perplexity segnala queste cifre come prossime bollette da pagare

Come nelle volte precedenti, anche qui per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato per la domanda:

Sempre in pochi secondi, Perplexity presenta una stima che non si discosta troppo da quella delle altre IA: “circa 1.150–1.300 euro totali tra luce e gas, con un valore centrale attorno a 1.200–1.250 euro“. I valori partono da queste tipologie di consumo quadrimestrale: 550 kWh, cioè circa 300–330 euro per i quattro mesi; più circa 850–950 euro per il gas.

Gli scenari però potrebbero cambiare a seconda della località di residenza.

Ad esempio, nel caso di “una famiglia residente a Milano, con 900 Smc annui e gas usato anche per il riscaldamento“, il risultato è una spesa annua stimata “di 1.399,76 euro in tutela vulnerabili, oppure 1.242,37 euro con la migliore offerta fissa rilevata“.

Se la casa è a Roma anziché a Milano, “il consumo di gas per riscaldamento può essere sensibilmente inferiore; in tal caso il totale invernale potrebbe scendere verso 900–1.100 euro“.

Se invece il consumo è elevato (oltre 1.200–1.400 Smc annui o una casa poco efficiente) “la spesa può avvicinarsi o superare 1.400 euro per il solo gas nell’intero anno“.

Come nei precedenti casi, a decidere il grosso del prezzo è il gas. A meno che non venga introdotto un tetto al prezzo già nel 2027, se le tensioni globali non dovessero cessare, ci si deve aspettare delle bollette pesanti quest’inverno.