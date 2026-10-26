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Sotto il Tirreno si trova uno dei vulcani sommersi più grandi d'Europa, il Marsili: dove si trova, perché fa paura e cosa dicono gli scienziati

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Il Marsili, il più esteso vulcano sottomarino d’Europa, è attivo e si trova nel Tirreno meridionale, con le ultime eruzioni risalenti a millenni fa.

L’INGV esclude legami diretti tra il vulcano e il sisma del 2026 vicino ad Alicudi, attribuito a processi tettonici compressivi.

Il rischio maggiore ipotizzato riguarda frane sottomarine capaci di generare tsunami, ma probabilità e tempi restano incerti; manca un monitoraggio continuo.

Ogni volta che la terra trema tra la Sicilia e le Eolie, il nome del Marsili torna a rimbalzare sui social e nelle chat. È successo anche con lo sciame sismico più recente, quando una scossa di magnitudo 5.5 al largo di Alicudi ha fatto scattare un’allerta maremoto.

Il vulcano sommerso più grande d’Europa si porta dietro da anni la fama di minaccia nascosta, alimentata da allarmi e titoli catastrofici. Le ricerche condotte sul fondale permettono di separare ciò che è documentato da ciò che resta un’ipotesi.

Che cos’è il Marsili, il gigante sommerso del Tirreno

Il Marsili si trova nel Tirreno meridionale, a circa 140 chilometri a nord della Sicilia e a 150 a ovest della Calabria. Con una lunghezza di circa 70 chilometri e una larghezza intorno ai 30, è il vulcano sottomarino più esteso d’Europa e del Mediterraneo: dalla piana abissale si alza per circa 3.000 metri e la sua cima resta a circa mezzo chilometro sotto il pelo dell’acqua.

Appartiene al sistema vulcanico delle Eolie ed è cresciuto all’interno di un bacino formatosi in tempi geologicamente recenti, mentre il fondale del Tirreno si allargava come quello di un piccolo oceano. Proprio nell’area dove sorge il vulcano, tra 1,5 e 2 milioni di anni fa, il Tirreno si espandeva di circa 20 centimetri l’anno, una velocità superiore a quella del Pacifico.

Il nome rende omaggio al naturalista bolognese Luigi Ferdinando Marsili, vissuto tra Seicento e Settecento e considerato tra i padri dell’oceanografia; il vulcano fu individuato e mappato negli anni Venti del Novecento dalle campagne della Regia Marina.

Un vulcano attivo, con eruzioni lontane nel tempo

Per molto tempo si è pensato che il Marsili avesse smesso di eruttare circa 100.000 anni fa. Il quadro è cambiato con una campagna oceanografica avviata nel 2006 a bordo della nave Universitatis.

In quell’occasione, a 839 metri sotto il livello del mare, i ricercatori hanno prelevato un campione di sedimento con due strati di cenere vulcanica, spessi 15 e 60 centimetri, compatibili con le lave del vulcano.

Le datazioni hanno indicato eruzioni almeno in parte esplosive in epoca storica e da allora il Marsili è classificato come attivo. Secondo l’INGV le ultime eruzioni risalgono a un periodo compreso tra 2.100 e 3.000 anni fa.

Qual è l’attività reale del Marsili?

L’attività attuale si manifesta con circolazione di fluidi caldi, emissioni di gas e una microsismicità di bassissima energia legata alla fratturazione delle rocce più superficiali. I depositi idrotermali custodiscono anche metalli come rame, bario, argento e piombo.

C’è poi un aspetto che pesa nel dibattito sul rischio: il Marsili non è monitorato in tempo reale, a differenza dei grandi vulcani emersi come Etna e Vesuvio.

Lo sciame sismico dell’ottobre 2026 e il Marsili

La sequenza iniziata il 20 ottobre 2026 ha interessato il tratto di mare a circa 30 chilometri a nord-ovest di Alicudi, con la scossa principale di magnitudo 5.5 registrata il 23 ottobre e circa 160 eventi successivi nel giro di un giorno. L’INGV ha escluso una correlazione diretta con il vulcano per due ragioni.

La prima è geografica, perché i terremoti si sono generati in un’altra area del Tirreno. La seconda riguarda il meccanismo: la sorgente della scossa principale è di tipo compressivo, legata alla spinta dell’Africa contro l’Europa, mentre il vulcanismo del Marsili nasce da un processo distensivo, cioè dall’assottigliamento e dalla lacerazione della crosta.

Il Tirreno meridionale trema spesso per un motivo che con il vulcano ha poco a che fare. La placca ionica, parte di quella africana, scivola sotto l’arco calabro fino a oltre 500 chilometri nel mantello: questo processo, chiamato subduzione, genera buona parte dei terremoti tra Calabria e Sicilia, compresi quelli con ipocentro a centinaia di chilometri sotto la superficie.

Il pericolo maggiore? Arriva dalle frane dei fianchi

Lo studio più completo sugli effetti di un evento al Marsili è stato pubblicato nel dicembre 2020 sul Bulletin of Volcanology da un gruppo di ricercatori italiani. Secondo gli autori, un’eruzione avverrebbe troppo in basso e troppo lontano dalla costa per colpire chi vive sul litorale, perché la colonna d’acqua sovrastante assorbirebbe gran parte dell’energia.

Il punto critico sono le frane sottomarine: in alcuni settori della sommità le rocce risultano indebolite dall’attività idrotermale e il distacco di grandi volumi di materiale potrebbe spostare masse d’acqua sufficienti a generare uno tsunami.

Gli scenari simulati sono cinque: le frane piccole o avvenute a grande distanza dalla superficie produrrebbero onde di pochi millimetri o pochi centimetri, senza effetti sulle coste. Un cedimento da 2,4 a 2,7 chilometri cubi vicino alla cresta solleverebbe onde tra 1 e 4 metri dirette verso Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il caso estremo, il collasso di un intero settore sud-orientale da 17,6 chilometri cubi, porterebbe onde oltre i 20 metri in Basilicata, fino a 15 in Campania e tra 5 e 10 in Sicilia. Le Eolie verrebbero raggiunte in una decina di minuti, le coste di Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania in una ventina, la Sardegna in circa tre quarti d’ora.

Quanto dobbiamo preoccuparci del Marsili?

Le simulazioni descrivono le conseguenze di una frana nel caso avvenisse, senza stimare quando o con quale probabilità. L’INGV precisa inoltre che sul vulcano mancano evidenze morfologiche inequivocabili di grandi collassi avvenuti in passato, e che i segni di scivolamento superficiale del fondale riguardano soprattutto il settore centrale.

Pesa anche la scarsità di dati: sulle età delle rocce del Marsili esistono appena quattro datazioni, troppo poche per ricostruire con sicurezza la frequenza delle sue fasi attive. Il clima di allarme ha radici lontane. Nel 2010 l’allora presidente dell’INGV Enzo Boschi aveva descritto il vulcano come strutturalmente fragile e capace di cedere in qualsiasi momento, dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e che riaffiorano a ogni scossa.

Allo stesso modo circola l’idea di una reazione a catena con Etna e Vesuvio, che la comunità scientifica respinge: ciascun vulcano ha un proprio sistema di alimentazione e nessuno studio indica che l’attività di uno possa innescare quella degli altri.

La risposta alla domanda iniziale, quindi, è sì: il Marsili è un vulcano attivo e un potenziale pericolo di cui tenere conto, con una probabilità di eventi gravi considerata bassa e un impatto che sarebbe molto alto.

Per questo da anni diversi ricercatori chiedono di sorvegliarlo con la stessa attenzione riservata ai vulcani emersi, a partire da un sistema di monitoraggio continuo che oggi manca. La vera lacuna, più che il vulcano in sé, resta quanto ancora non sappiamo di lui.