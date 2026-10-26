Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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W è un social di microblogging che richiede la verifica dell’identità per pubblicare, con l’obiettivo di limitare bot e profili falsi.

La piattaforma ammette pseudonimi e contenuti creati con l’intelligenza artificiale, ma la gestione dei dati personali solleva preoccupazioni.

Diverse istituzioni europee hanno aperto account su W, che punta a crescere con micropagamenti e pubblicità contestuale.

Sui social network la domanda “con chi sto parlando?” ha smesso da tempo di avere una risposta scontata. Profili falsi, reti di bot e account automatizzati affollano le piattaforme più frequentate, con un peso crescente su dibattiti e campagne di disinformazione.

Dall’Europa arriva un progetto che prova a ribaltare la logica: uno spazio dove, per scrivere anche un solo post, bisogna dimostrare di essere una persona in carne e ossa, documento alla mano. Un’idea che ha conquistato le istituzioni di Bruxelles, ma che divide gli esperti di protezione dei dati.

W: che cos’è e chi l’ha creato?

Il nome è una sola lettera: W. Si tratta di una piattaforma di microblogging sviluppata dalla startup svedese W Social AB, presentata al World Economic Forum di Davos e aperta in beta pubblica dal 17 giugno, con ingressi a scaglioni tramite lista d’attesa e inviti.

L’aspetto, va detto, ricorda X, una scelta voluta per non costringere gli utenti a imparare un ambiente nuovo. Sotto la superficie, il nuovo social poggia sull’AT Protocol di Bluesky, da cui si possono importare contatti e post.

Alla guida c’è Anna Zeiter, giurista tedesca con un lungo passato da responsabile della privacy di eBay. Tornando al nome, l’idea è questa: sta per “We”, due V intrecciate per “Values” e “Verified” e sì, è stat pensato anche per il fatto che nell’alfabeto la W preceda la X. Il progetto, specifichiamolo, resta un’iniziativa privata: la Commissione europea ha chiarito di non finanziarlo.

Come funziona la verifica dell’identità

Chi vuole leggere i contenuti può farlo liberamente, mentre per pubblicare, commentare o interagire serve invece passare da un’app separata, W Identity: si scansiona il passaporto o il chip della carta d’identità e si scatta un selfie, così il sistema controlla che a registrarsi sia una persona reale, unica e maggiorenne.

Secondo l’azienda, immagini e dati del documento vengono cancellati entro un minuto, oppure entro quattordici giorni quando serve una revisione manuale. Una volta verificati si può comparire con nome e cognome oppure con uno pseudonimo: l’anonimato resta escluso al momento dell’iscrizione, mentre in fase di pubblicazione è consentito.

Bot e intelligenza artificiale: cosa è ammesso?

La logica, diciamolo, è economica prima ancora che tecnologica. Su X bastano pochi dollari per gestire migliaia di account automatizzati; su W, diecimila profili attivi richiederebbero diecimila documenti validi e diecimila volti diversi. Per la CEO, faccia e carta d’identità sono proprio ciò che un’intelligenza artificiale non possiede.

La linea si è però evoluta: in autunno W ha distinto la pubblicazione automatica, ammessa per testate e istituzioni che diffondono i propri articoli, dalle bot farm, reti di profili falsi che simulano persone reali.

I contenuti generati con l’AI sono consentiti, sotto la responsabilità di chi li pubblica. E poiché da Bluesky arrivano anche account non verificati, dal 1° ottobre un’impostazione permette di restringere il feed ai soli utenti verificati.

Le istituzioni europee e il caso dei dati

A giugno Commissione, Parlamento europeo e Banca centrale europea hanno spostato su W i propri account ufficiali, e il discorso sullo stato dell’Unione di settembre è stato la prima diretta di W Live. I numeri restano piccoli: a metà ottobre un rilevamento indipendente contava circa 47.000 account, di cui circa 10.300 verificati, contro i 550 milioni di utenti mensili di X.

Sempre a ottobre, il podcast tedesco Haken dran ha rivelato che ogni verifica genera un registro pubblico con nazionalità, data di nascita approssimativa e, per chi lo ha scelto, nome legale. W respinge l’accusa di fuga di dati, sostenendo che quelle informazioni sono state rese visibili dagli utenti stessi; i ricercatori di sicurezza segnalano comunque rischi di phishing mirato e doxing.

Una scommessa sulla fiducia

Per sostenersi W punta su micropagamenti per leggere singoli articoli dietro paywall e su pubblicità contestuale senza profilazione. Il lancio completo è previsto a Davos nel gennaio 2027.

La sfida più grande riguarda le abitudini: chi cambia social segue le persone, e una piattaforma semivuota fatica a trattenere chi arriva. W scommette che, nell’era dei contenuti sintetici, la certezza di parlare con un essere umano diventi un motivo sufficiente per mostrare un documento.