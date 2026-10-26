Il social che vuole liberarsi dai bot: su W si entra solo dimostrando di essere umani
Un social network senza bot e profili falsi: W punta sulla verifica dell'identità, ma il suo sistema solleva dubbi sulla protezione dei dati
- W è un social di microblogging che richiede la verifica dell’identità per pubblicare, con l’obiettivo di limitare bot e profili falsi.
- La piattaforma ammette pseudonimi e contenuti creati con l’intelligenza artificiale, ma la gestione dei dati personali solleva preoccupazioni.
- Diverse istituzioni europee hanno aperto account su W, che punta a crescere con micropagamenti e pubblicità contestuale.
Sui social network la domanda “con chi sto parlando?” ha smesso da tempo di avere una risposta scontata. Profili falsi, reti di bot e account automatizzati affollano le piattaforme più frequentate, con un peso crescente su dibattiti e campagne di disinformazione.
Dall’Europa arriva un progetto che prova a ribaltare la logica: uno spazio dove, per scrivere anche un solo post, bisogna dimostrare di essere una persona in carne e ossa, documento alla mano. Un’idea che ha conquistato le istituzioni di Bruxelles, ma che divide gli esperti di protezione dei dati.
- W: che cos'è e chi l'ha creato?
- Come funziona la verifica dell'identità
- Bot e intelligenza artificiale: cosa è ammesso?
- Le istituzioni europee e il caso dei dati
- Una scommessa sulla fiducia
W: che cos’è e chi l’ha creato?
Il nome è una sola lettera: W. Si tratta di una piattaforma di microblogging sviluppata dalla startup svedese W Social AB, presentata al World Economic Forum di Davos e aperta in beta pubblica dal 17 giugno, con ingressi a scaglioni tramite lista d’attesa e inviti.
L’aspetto, va detto, ricorda X, una scelta voluta per non costringere gli utenti a imparare un ambiente nuovo. Sotto la superficie, il nuovo social poggia sull’AT Protocol di Bluesky, da cui si possono importare contatti e post.
Alla guida c’è Anna Zeiter, giurista tedesca con un lungo passato da responsabile della privacy di eBay. Tornando al nome, l’idea è questa: sta per “We”, due V intrecciate per “Values” e “Verified” e sì, è stat pensato anche per il fatto che nell’alfabeto la W preceda la X. Il progetto, specifichiamolo, resta un’iniziativa privata: la Commissione europea ha chiarito di non finanziarlo.
Come funziona la verifica dell’identità
Chi vuole leggere i contenuti può farlo liberamente, mentre per pubblicare, commentare o interagire serve invece passare da un’app separata, W Identity: si scansiona il passaporto o il chip della carta d’identità e si scatta un selfie, così il sistema controlla che a registrarsi sia una persona reale, unica e maggiorenne.
Secondo l’azienda, immagini e dati del documento vengono cancellati entro un minuto, oppure entro quattordici giorni quando serve una revisione manuale. Una volta verificati si può comparire con nome e cognome oppure con uno pseudonimo: l’anonimato resta escluso al momento dell’iscrizione, mentre in fase di pubblicazione è consentito.
Bot e intelligenza artificiale: cosa è ammesso?
La logica, diciamolo, è economica prima ancora che tecnologica. Su X bastano pochi dollari per gestire migliaia di account automatizzati; su W, diecimila profili attivi richiederebbero diecimila documenti validi e diecimila volti diversi. Per la CEO, faccia e carta d’identità sono proprio ciò che un’intelligenza artificiale non possiede.
La linea si è però evoluta: in autunno W ha distinto la pubblicazione automatica, ammessa per testate e istituzioni che diffondono i propri articoli, dalle bot farm, reti di profili falsi che simulano persone reali.
I contenuti generati con l’AI sono consentiti, sotto la responsabilità di chi li pubblica. E poiché da Bluesky arrivano anche account non verificati, dal 1° ottobre un’impostazione permette di restringere il feed ai soli utenti verificati.
Le istituzioni europee e il caso dei dati
A giugno Commissione, Parlamento europeo e Banca centrale europea hanno spostato su W i propri account ufficiali, e il discorso sullo stato dell’Unione di settembre è stato la prima diretta di W Live. I numeri restano piccoli: a metà ottobre un rilevamento indipendente contava circa 47.000 account, di cui circa 10.300 verificati, contro i 550 milioni di utenti mensili di X.
Sempre a ottobre, il podcast tedesco Haken dran ha rivelato che ogni verifica genera un registro pubblico con nazionalità, data di nascita approssimativa e, per chi lo ha scelto, nome legale. W respinge l’accusa di fuga di dati, sostenendo che quelle informazioni sono state rese visibili dagli utenti stessi; i ricercatori di sicurezza segnalano comunque rischi di phishing mirato e doxing.
Una scommessa sulla fiducia
Per sostenersi W punta su micropagamenti per leggere singoli articoli dietro paywall e su pubblicità contestuale senza profilazione. Il lancio completo è previsto a Davos nel gennaio 2027.
La sfida più grande riguarda le abitudini: chi cambia social segue le persone, e una piattaforma semivuota fatica a trattenere chi arriva. W scommette che, nell’era dei contenuti sintetici, la certezza di parlare con un essere umano diventi un motivo sufficiente per mostrare un documento.
FAQ
W è una piattaforma di microblogging sviluppata dalla startup svedese W Social AB. La guida Anna Zeiter, ex responsabile della privacy di eBay.
Per pubblicare, commentare o interagire bisogna usare l’app W Identity, scansionare un documento d’identità e fare un selfie. La verifica controlla che l’utente sia una persona reale, unica e maggiorenne.
Sì. Dopo la verifica è possibile scegliere uno pseudonimo per pubblicare, ma l’anonimato è escluso al momento dell’iscrizione.
I contenuti generati con l’AI sono ammessi sotto la responsabilità di chi li pubblica. È consentita anche la pubblicazione automatica per testate e istituzioni, mentre sono escluse le bot farm che simulano persone reali.
Un registro pubblico delle verifiche può mostrare nazionalità, data di nascita approssimativa e, in alcuni casi, nome legale. Ricercatori di sicurezza avvertono del rischio di phishing mirato e doxing.