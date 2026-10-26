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Roborock F25 GT Gen2, lavapavimenti quasi a metà prezzo: sconto lampo

L'aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 GT Gen2 è in offerta con uno sconto del 45% e fai un super affare. Aspira e lava contemporaneamente.

4 min di lettura

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Redazione

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roborock F25 GT Gen2 aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Amazon

Rimuovere in una sola passata liquidi, briciole e peli può semplificare la pulizia quotidiana dei pavimenti. Il roborock F25 GT Gen2 è disponibile con uno sconto del 45%.

Questo aspirapolvere e lavapavimenti senza fili è progettato per occuparsi dello sporco umido e secco: la potenza di aspirazione dichiarata è di 20.000 Pa e il rullo pulisce a 450 passate al minuto. Il design piatto consente di passare sotto i mobili, mentre il sistema anti-groviglio e l’autopulizia con asciugatura ad aria calda puntano a rendere più agevole anche la manutenzione dell’apparecchio.

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roborock F25 GT Gen2 in offerta: sconto del 45% e circa 138 euro di risparmio

Per chi cerca un dispositivo che gestisca insieme polvere, capelli e residui liquidi, il roborock F25 GT Gen2 a 169,00 euro è proposto con il 45% di sconto. In base alla percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo di riferimento implicito è di circa 138 euro. L’offerta abbina la pulizia a umido e a secco a funzioni pensate per raggiungere gli spazi sotto i mobili e ridurre i grovigli di peli sul rullo.

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Il lavapavimenti senza fili con aspirazione da 20.000 Pa e rullo autopulente

Se vuoi ridurre i passaggi necessari per pulire pavimenti e angoli, questo modello combina aspirazione e lavaggio con caratteristiche utili in diversi momenti della routine domestica:

  • Pulizia di umido e secco con aspirazione da 20.000 Pa: aiuta a rimuovere residui come caffè, ketchup, cibo per animali, capelli e peli. La pressione verso il basso di 20 N e le 450 passate al minuto sono pensate per pulire superfici in marmo, legno, piastrelle e laminato.
  • Struttura FlatReach 2.0 a 180° e profilo da 12,5 cm: permette di infilare l’apparecchio sotto i mobili senza rinunciare alla potenza di aspirazione dichiarata. La pulizia da bordo a bordo aiuta a raggiungere anche angoli e battiscopa.
  • Sistema JawScrapers anti-groviglio: limita l’attorcigliamento di capelli e peli sul rullo, per contenere gli interventi manuali di rimozione. Il peso di circa 3,99 kg, il manico girevole a 70° e le ruote con spinta ottimizzata facilitano gli spostamenti e il passaggio delle soglie.
  • Autopulizia e asciugatura ad aria calda fino a 90 °C: il rullo viene pulito a 360° e asciugato in 30 minuti. Il funzionamento dichiarato a 48,59 dB(A) è indicato per le pulizie notturne.
  • Autonomia fino a 38 minuti in modalità ECO: consente, secondo i dati del prodotto, di pulire fino a 284 m² senza interruzioni. La pausa in posizione verticale, i LED colorati e i messaggi vocali aggiungono praticità durante l’uso.

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FAQ

Quanto dura la batteria del roborock F25 GT Gen2?

L’autonomia dichiarata arriva fino a 38 minuti in modalità ECO, con una copertura indicata fino a 284 m².

Il roborock F25 GT Gen2 può pulire sotto i mobili?

Sì, il design FlatReach 2.0 a 180° e il profilo di 12,5 cm sono pensati per passare sotto i mobili.

Come si pulisce il rullo del roborock F25 GT Gen2?

Il dispositivo include l’autopulizia a 360° e l’asciugatura ad aria calda fino a 90 °C, indicata in 30 minuti.

Il roborock F25 GT Gen2 raccoglie liquidi e peli?

È progettato per la pulizia di sporco umido e secco e per rimuovere residui come caffè, ketchup, capelli e peli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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