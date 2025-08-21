Non solo Pixel 10, al Made By Google ci sono Pixel Watch 4, Buds 2a e 2 Pro
Google svela il Pixel Watch 4 e le nuove Buds 2a e 2 Pro: ecco le specifiche e i prezzi del nuovo smartwatch e delle nuove cuffie true wireless dell'azienda
In sintesi
- Google lancia Pixel Watch 4 con display Actua 360 fino a 3000 nit, chip Snapdragon W5 Gen 2 e funzioni fitness con coach AI integrato.
- Arrivano anche gli auricolari Pixel Buds 2a a 149 € e i Pixel Buds Pro 2 con Tensor A1, cancellazione del rumore avanzata e supporto Gemini.
La gamma di dispositivi Pixel si aggiorna: oltre ai nuovi Pixel 10, con cui Google punta a conquistare il settore degli smartphone, arrivano anche il nuovo Google Pixel Watch 4 e due diversi modelli di auricolari, Pixel Buds Pro 2 e Pixel Buds 2a.
Pixel Watch 4, la nuova generazione dello smartwatch Google
Il Pixel Watch 4 è una delle novità più interessanti dell’evento di presentazione di Google. Dotato di un display Actua 360 con vetro bombato 3D, lo smartwatch ha un pannello con cornici ridotte del 16% e una superficie attiva incrementata del 10%.
Da segnalare anche una luminosità incrementata del 50%, con il pannello che può arrivare a 3000 nit. Il display è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5 e la scocca è realizzata in alluminio aerospaziale.
Tra le specifiche troviamo il chip Snapdragon W5 Gen 2 Wearable Platform, più veloce e più efficiente del chip della generazione precedente.
Lo smartwatch arriva sul mercato in due versioni, una da 41 mm e una da 45 mm. La versione LTE supporta anche le comunicazioni satellitari di emergenza.
Ci sono anche tante funzioni da fitness tracker che consentono di utilizzare il Pixel Watch 4 per l’allenamento e il monitoraggio della salute, con anche l’integrazione con un coach AI.
Sono disponibili anche funzionalità per l’integrazione con Gemini come Raise to Talk per parlare con l’assistente sollevando il polso e senza interagire con lo schermo.
Il nuovo Google Pixel Watch 4 sarà disponibile dal prossimo 10 ottobre con i seguenti prezzi:
- 41 mm Wi-Fi: 399 euro
- 41 mm LTE: 449 euro
- 45 mm Wi-Fi: 499 euro
- 45 mm LTE: 549 euro
Debuttano le nuove Pixel Buds 2a e Pro 2
Ad arricchire la gamma di prodotti Google arrivano anche le cuffie true wireless Pixel Buds 2a e Pro 2. Si tratta di auricolari in-ear pensati per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.
Le Pro 2, in particolare, puntano alla fascia alta con il chip Google Tensor A1 e la possibilità di sfruttare la cancellazione attiva del rumore potenziata oltre all’Adaptive Audio.
C’è anche la funzione per il riconoscimento dei movimenti della testa e non manca l’integrazione con Gemini, per assegnare all’AI diversi compiti (come l’aggiunta di un evento al calendario) senza dover utilizzare il telefono. Per ora non ci sono informazioni su prezzi e disponibilità.
Le Pixel Buds 2a si posizionano in una fascia più bassa, integrando lo stesso chip Tensor A1 e proponendo la cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 1.5 e la modalità Trasparenza.
Anche in questo caso c’è la possibilità di interagire con Gemini, ad esempio per attivare la cancellazione del rumore o gestire la musica.
Le nuove Buds 2a arriveranno sul mercato dal 10 ottobre con un prezzo di 149 euro.