Google svela il Pixel Watch 4 e le nuove Buds 2a e 2 Pro: ecco le specifiche e i prezzi del nuovo smartwatch e delle nuove cuffie true wireless dell'azienda

Google

In sintesi

Google lancia Pixel Watch 4 con display Actua 360 fino a 3000 nit, chip Snapdragon W5 Gen 2 e funzioni fitness con coach AI integrato.

Arrivano anche gli auricolari Pixel Buds 2a a 149 € e i Pixel Buds Pro 2 con Tensor A1, cancellazione del rumore avanzata e supporto Gemini.

La gamma di dispositivi Pixel si aggiorna: oltre ai nuovi Pixel 10, con cui Google punta a conquistare il settore degli smartphone, arrivano anche il nuovo Google Pixel Watch 4 e due diversi modelli di auricolari, Pixel Buds Pro 2 e Pixel Buds 2a.

Pixel Watch 4, la nuova generazione dello smartwatch Google

Il Pixel Watch 4 è una delle novità più interessanti dell’evento di presentazione di Google. Dotato di un display Actua 360 con vetro bombato 3D, lo smartwatch ha un pannello con cornici ridotte del 16% e una superficie attiva incrementata del 10%.

Da segnalare anche una luminosità incrementata del 50%, con il pannello che può arrivare a 3000 nit. Il display è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5 e la scocca è realizzata in alluminio aerospaziale.

Tra le specifiche troviamo il chip Snapdragon W5 Gen 2 Wearable Platform, più veloce e più efficiente del chip della generazione precedente.

Lo smartwatch arriva sul mercato in due versioni, una da 41 mm e una da 45 mm. La versione LTE supporta anche le comunicazioni satellitari di emergenza.

Ci sono anche tante funzioni da fitness tracker che consentono di utilizzare il Pixel Watch 4 per l’allenamento e il monitoraggio della salute, con anche l’integrazione con un coach AI.

Sono disponibili anche funzionalità per l’integrazione con Gemini come Raise to Talk per parlare con l’assistente sollevando il polso e senza interagire con lo schermo.

Il nuovo Google Pixel Watch 4 sarà disponibile dal prossimo 10 ottobre con i seguenti prezzi:

41 mm Wi-Fi: 399 euro

41 mm LTE: 449 euro

45 mm Wi-Fi: 499 euro

45 mm LTE: 549 euro

Debuttano le nuove Pixel Buds 2a e Pro 2

Ad arricchire la gamma di prodotti Google arrivano anche le cuffie true wireless Pixel Buds 2a e Pro 2. Si tratta di auricolari in-ear pensati per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Le Pro 2, in particolare, puntano alla fascia alta con il chip Google Tensor A1 e la possibilità di sfruttare la cancellazione attiva del rumore potenziata oltre all’Adaptive Audio.

C’è anche la funzione per il riconoscimento dei movimenti della testa e non manca l’integrazione con Gemini, per assegnare all’AI diversi compiti (come l’aggiunta di un evento al calendario) senza dover utilizzare il telefono. Per ora non ci sono informazioni su prezzi e disponibilità.

Le Pixel Buds 2a si posizionano in una fascia più bassa, integrando lo stesso chip Tensor A1 e proponendo la cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 1.5 e la modalità Trasparenza.

Anche in questo caso c’è la possibilità di interagire con Gemini, ad esempio per attivare la cancellazione del rumore o gestire la musica.

Le nuove Buds 2a arriveranno sul mercato dal 10 ottobre con un prezzo di 149 euro.