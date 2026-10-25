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A quarant’anni dal disastro nucleare di Chernobyl, il suolo circostante è ancora disseminato di microscopiche particelle radioattive. L’esplosione del reattore rilasciò enormi quantità di detriti che continuano a rappresentare un grave rischio per la salute.

Questi frammenti, grandi appena tra gli 8 e i 50 micrometri, rimangono altamente radioattivi, tanto che l’accesso alle aree colpite richiede ancora l’uso di tute protettive.

La zona continua a essere monitorata con grande attenzione, sia per tenere sotto controllo i possibili effetti sulla salute nelle aree circostanti sia per motivi puramente scientifici, con l’obiettivo di valutare gli effetti del disastro a distanza di anni.

A tal proposito, le recenti rilevazioni da parte di un team di scienziati hanno evidenziato alcuni aspetti particolarmente interessanti, con una vera e propria scoperta inattesa. Andiamo a scoprire i dettagli.

Cosa è cambiato dopo 40 anni

Il disastro di Chernobyl è avvenuto 40 anni fa, ma continua a mostrare i suoi effetti. Alcune analisi hanno confermato che minuscole particelle radioattive persistono ancora nel terreno, portando con sé una pericolosa eredità. Utilizzando raggi X, gli scienziati hanno scoperto che alcune di queste particelle sono rimaste sorprendentemente stabili.

Tobias Weissenborn, fisico e dottorando presso l’Università Leibniz di Hannover, in una dichiarazione riportata da Sciencedaily, ha evidenziato:

“Esistono tre classi di queste particelle. Innanzitutto, ci sono particelle che sono chimicamente e fisicamente ancora molto simili al combustibile nucleare diossido di uranio. Poi, ci sono particelle che sono parzialmente o totalmente incapsulate, o completamente fuse, con il loro strato di zirconio. Il terzo tipo di particella si è formato quando il moderatore di grafite ha preso fuoco.”

Il comportamento della grafite ha portato alla formazione di vari ossidi di uranio. Questo ossido di uranio, essendo molto più fragile rispetto ad altri materiali stabili, tende a sgretolarsi facilmente in polveri microscopiche.

Tali frammenti radioattivi vengono poi diffusi dal vento nell’ambiente circostante, trasformandosi in una grave minaccia per la salute qualora vengano inalati. Si tratta di un esempio di come gli effetti del disastro siano ancora attivi e possano rappresentare una minaccia concreta.

Ricordiamo che la zona negli anni scorsi è finita anche al centro del conflitto in Ucraina.

La scoperta sorprendente

I ricercatori hanno rivelato che, dopo quarant’anni nell’ambiente, le particelle hanno conservato gran parte della loro struttura cristallina originale. Questa inaspettata stabilità chimica dimostra che i frammenti riescono a intrappolare i materiali radioattivi al loro interno, limitandone la dispersione nel suolo e nell’acqua molto più di quanto ipotizzato in precedenza.

Non si tratta di una garanzia di sicurezza, come chiarito anche dal team di scienziati che ha lavorato allo studio. L’esperimento, infatti, ha analizzato soltanto sei frammenti provenienti da due posizioni specifiche. Poiché ogni particella presenta una struttura e una resistenza agli agenti atmosferici uniche, questo campione ridotto non è sufficiente per mappare con certezza il comportamento dei detriti

Per i dettagli completi sullo studio vi rimandiamo al paper X-ray diffraction phase analysis of single hot particles from Chornobyl. Journal of Hazardous Materials, 2026, firmato da Tobias Weissenborn, Christoph Hennig, Laura Leifermann, Paul Hanemann, Eleanor Lawrence Bright, Florian Meurer, Aaron Lehnert, Kristina Kvashnina e Clemens Walther.