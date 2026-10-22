Android, "temporali estremi": ecco come ricevere le notifiche di allerta nubifragi e grandine
Android invia allerte meteo automatiche per temporali estremi. Tramite Google Play Services e geolocalizzazione, fornisce avvisi e info utili in tempo reale.
Tra i temi di maggiore attualità di questo periodo c’è il clima e, in particolare, gli eventi particolarmente intensi come i temporali estremi che possono tradursi in un rischio da non sottovalutare.
Google, per gli utenti Android, ha sviluppato un sistema che consente di ricevere notifiche rapide in merito ai fenomeni climatici.
Si tratta di una soluzione interessante e comoda da utilizzare. Gli utenti possono essere avvisati nel caso in cui sia presente un’allerta meteo nell’area in cui si trova il proprio dispositivo.
Ecco come funziona e come si usa il sistema.
Un sistema automatico
Per ricevere avvisi in tempo reale in merito a fenomeni di questo tipo è possibile sfruttare le notifiche di emergenza di Google. Si tratta di un sistema che permette di ricevere degli alert automatici quando le condizioni meteo possono diventare particolarmente intense.
Il meccanismo viene gestito dal sistema di notifica di Google Play Services, come parte del più ampio sistema di Allerte Crisi di Android. Bisogna sottolineare che non è Google a emettere l’allerta meteo.
Android, infatti, diventa un canale informativo aggiuntivo che viene utilizzato per diffondere gli avvisi degli enti preposti. In caso di presenza di un’allerta meteo, infatti, il sistema si attiva per avvertire l’utente.
In sostanza, gli utenti hanno la possibilità di ottenere gli avvisi più rilevanti anche senza controllare il sito della Protezione Civile o delle varie autorità che si occupano della gestione di queste emergenze.
Basta una notifica
L’utente riceve l’avviso in tempo reale, tramite una notifica di Google Play Services. Premendo sulla notifica, inoltre, è possibile accedere a una scheda informativa (integrata nella pagina del motore di ricerca) con tutte le informazioni più importanti in merito all’allerta.
Oltre all’avviso, sono presenti anche link utili per approfondire, selezionati dal motore di Google. È inoltre offerta la possibilità di “seguire” l’allerta direttamente da questa schermata, garantendo all’utente un accesso rapido a tutti i futuri aggiornamenti sull’evoluzione del temporale.
Una questione di posizione
Un aspetto fondamentale di questo sistema è la geolocalizzazione. Le Allerte Crisi di Google, infatti, sfruttano la posizione del dispositivo per determinare con precisione se un’emergenza locale è rilevante per l’utente in quel preciso momento.
Come ricevere le notifiche
Nella maggior parte dei casi, non è necessario scaricare applicazioni aggiuntive per usufruire di questa funzione: il sistema è integrato direttamente in Android tramite i Google Play Services ed è generalmente attivo di default.
Per ricevere le notifiche, però, bisogna:
- mantenere attiva la geolocalizzazione sul proprio smartphone, in modo che il sistema possa rilevare la presenza nell’area a rischio
- verificare che le notifiche di emergenza siano abilitate recandosi nelle “Impostazioni” del proprio telefono, selezionando la voce “Sicurezza ed emergenza” e assicurandosi che gli avvisi siano attivati (il nome dell’opzione può cambiare in base al modello di dispositivo)
- tenere aggiornate le app di Google all’ultima versione disponibile