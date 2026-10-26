De'Longhi, il termoventilatore caldo-freddo costa pochissimo: affare per tutti

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Il termoventilatore De'Longhi Caldobagno è in offerta con uno sconto del 29% e lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Scalda la stanza in pochissimo tempo.

De'Longhi

Avere un piccolo caldobagno in casa è sempre molto utile, soprattutto per scaldare velocemente una stanza senza dover accendere i caloriferi o la stufa. E in vista dell’arrivo del freddo, può essere il momento giusto per acquistarne uno senza spendere grandi cifre. Ad esempio, da oggi trovi su Amazon il termoventilatore De’Longhi Caldobagno con uno sconto del 29% e lo paghi meno di 60 euro. Per rendere più accessibile l’acquisto hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Un’offerta coni fiocchi da non farsi scappare. Lo puoi impostare su due differenti potenze e riscalda una stanza di 60 metri cubi in poco tempo. Essendo impermeabile alle gocce d’acqua, lo puoi posizionare in bagno mentre ti fai la doccia o il bagno. Inoltre, è utile anche d’estate: accendendo solamente la ventola, lo puoi usare a mo’ di ventilatore. Un dispositivo multiuso che da oggi trovi a un prezzo speciale: non perdere questa opportunità.

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De’Longhi Termoventilatore Caldobagno: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo al minimo per il termoventilatore De’Longhi Caldobagno. Grazie allo sconto del 29% lo paghi solamente 59,99 euro, con la possibilità anche di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero da 20 euro al mese. Un prezzo alla portata di tutti per un elettrodomestico veramente utile.

Il termoventilatore della De’Longhi è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce, hai quattordici giorni per effettuare il reso gratuito.

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De’Longhi Termoventilatore Caldobagno: le caratteristiche tecniche

Le temperature si stanno abbassando e oramai il freddo è alle porte. E per non farsi trovare impreparati, la tecnologia ci può dare una mano, come nel caso del termoventilatore De’Longhi HBC 3030 Caldobagno. Elettrodomestico compatto, ma con una grande potenza che può arrivare fino a 2000 W grazie ai due livelli di potenza (1150 W e 2000 W) ed adatto a riscaldare ambienti fino a 60 m³. Il termostato ambiente regolabile riduce il funzionamento una volta raggiunta la temperatura impostata, mentre la funzione antigelo lo mantiene attivo a bassa potenza per evitare che la temperatura scenda sotto valori critici.

Grazie alla protezione IP21 contro la caduta verticale di gocce d’acqua, è pensato per l’uso in bagno. Per la sicurezza sono presenti il termostato di sicurezza, lo spegnimento automatico in caso di ribaltamento e il doppio isolamento. In estate la funzione di ventilazione permette di usarlo come semplice ventilatore, senza attivare la resistenza.

Le dimensioni sono compatte e lo sposti facilmente da una stanza all’altra. Si può appoggiare su una superficie stabile, con la comoda maniglia per il trasporto, oppure fissare a parete con il kit incluso nella confezione.

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