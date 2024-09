Al Bano, chi è la figlia Romina Jr Carrisi. Il dramma dell’aborto e il rapporto (ritrovato) con il papà La quarta figlia del cantante e della Power è diventata mamma lo scorso 24 gennaio 2024 del piccolo Axel Lupo: scopriamo di più su di lei.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Al Bano e Romina Power sono stati una delle coppie più amate di sempre. Nonostante la separazione dal punto di vista sentimentale, negli ultimi anni i due hanno ripreso in mano il loro sodalizio artistico, tornando a cantare insieme per la felicità di milioni di italiani (e non solo). Anche dal punto di vista della vita privata, Al Bano e Romina rimangono ad ogni modo legati dai loro quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Oggi scopriamo qualcosa di più proprio su Romina Carrisi.

Chi è Romina Jr Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power

Romina Jr Carrisi è la quarta figlia nata dalla relazione tra Al Bano e Romina Power. Nata il 1° giugno 1987 a Cellino San Marco, Romina Jr ha iniziato fin da piccola a manifestare e coltivare una grande passione per l’arte e la fotografia, tanto da realizzare diverse mostre fotografiche. Negli anni ha vissuto per molto tempo tra l’America e l’Italia facendo lavori di ogni tipo: commessa, fotomodella, pittrice, fotografa e attrice. Nel 2005 ha partecipato all’Isola dei famosi mentre negli ultimi anni è stata spesso presente nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Romina Jr Carrisi, l’arrivo del piccolo Axel Lupo (e il precedente aborto)

Dopo la relazione con Francesco Gastel (dal 2018 al 2019) Romina Jr si è legata sentimentalmente a Stefano Rastelli, uno dei registi di Oggi è un altro giorno, che Romina avrebbe conosciuti proprio dietro le quinte del programma di Rai 1. Lo scorso 24 gennaio, dal loro amore è nato il loro primo figlio: Axel Lupo. Una gioia immensa che la Carrisi ha spesso manifestato anche sui social.

In precedenza, però, in occasione di un’intervista a Verissimo, Romina aveva anche rivelato di aver sofferto molto in passato a causa di un aborto da lei voluto. "Penso che un bambino debba avere una madre e un padre. Purtroppo mi è capitato di abortire, nessuna donna vorrebbe mai farlo. Fu difficile, ogni donna però deve poter decidere cosa fare del proprio corpo. Non volevo essere madre single e che questo bambino crescesse con il dubbio di un padre, quindi mi sono trovata anche costretta a dover abortire, per me era estremamente importante trovare l’uomo giusto", aveva raccontato a cuore aperto.

Romina Carrisi e il rapporto ritrovato con papà Al Bano

Nel 2020, dopo essere apparsa accanto ai suoi genitori nella notte di Capodanno sul palco del concertone in piazza a Potenza, Romina Carrisi aveva rivelato di aver finalmente ritrovato un ottimo rapporto con papà Al Bano, dopo anni indubbiamente difficili. "Aver ritrovato il piacere di stare con papà è stato uno dei regali più belli del 2019", aveva scritto sui social pubblicando una foto che la ritraeva felice con il papà. Ad oggi, Al Bano è un punto di riferimento essenziale per la figlia, che più volte lo ha sottolineato anche sul piccolo schermo.

Potrebbe interessarti anche