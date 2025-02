Al Bano, la vita privata: la tragedia di Ylenia, l'addio a Romina e l'amore con Loredana Lecciso Dopo il grande dolore per la scomparsa di Ylenia, il tenore e la moglie si lasciarono. Poi l'arrivo della showgirl: un rapporto pieno di alti e bassi.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ci sarà anche Al Bano questa sera a C’è posta per te. Il celebre tenore di Cellino San Marco, ospite ancora una volta di Maria De Filippi, ha ricevuto una lettera da un mittente misterioso. Chi sarà stato a chiamarlo in trasmissione? Sul web le supposizioni sono tante: potrebbe essere l’ex moglie Romina Power, o l’attuale compagna Loredana Lecciso, oppure uno dei suoi figli, o chissà, magari un vecchio amore di gioventù. Ma tra le ipotesi più accreditate c’è la possibilità si tratti semplicemente di un suo fan, o anche più di uno. Resta il fatto che con la sua intensa vita e carriera Al Bano potrebbero essere molte le persone a volerlo contattare. 81 anni compiuti lo scorso maggio, Albano Antonio Carrisi, dal 1970 al 1999 è stato sposato con Romina, per poi ritrovare l’amore con Loredana Lecciso. Dal primo matrimonio sono nati 4 figli, mentre gli altri due sono il frutto del rapporto con la showgirl.

Al Bano, il matrimonio con Romina e la scomparsa di Ylenia

Romina Power e Al Bano cominciano a cantare insieme ben prima di convolare a nozze nel 1970. La coppia, unita da un forte sodalizio artistico di successo, è un simbolo di amore per moltissimi fan. Dalla loro relazione sono nati 4 figli: Ylenia (nata il 29 novembre 1970), Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987). Con grande stupore del pubblico la coppia decide di separarsi nel 1999, e forse alla rottura ha contribuito anche il grande dolore per la scomparsa della loro primogenita.

Ylenia Carrisi, infatti, è tragicamente sparita nel nulla nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994, in circostanze mai chiarite mentre si trovava a New Orleans. Dopo anni di ricerche, il corpo della giovane non è stato mai trovato e, mentre Romina Power è convinta che sua figlia sia ancora viva, Al Bano crede invece alla vecchia testimonianza di un uomo che vide una ragazza gettarsi nel Mississippi proprio nei giorni in cui Ylenia aveva fatto perdere le sue tracce. Nel gennaio 2013 è stato proprio il tenore a presentare istanza di dichiarazione di morte presunta della primogenita al tribunale di Brindisi, nonostante Romina si dichiarò "Profondamente amareggiata" dalla decisione presa dall’ex marito.

Amanda Lecciso e Al Bano: l’addio a L’Isola dei Famosi e il ritorno di fiamma

Finito l’amore con Romina Power, Al Bano ha ritrovato la serenità con Loredana Lecciso. La coppia ha iniziato a convivere nel 2001 e dal loro amore sono nati due figli: Jasmine (2001) e Albano Jr., detto Bido (2002). Tutto tra loro sempre procedere a gonfie vele fino a quando la showgirl non annuncia in diretta nazionale di voler lasciare il compagno, proprio mentre lui si trovava a L’Isola dei Famosi insieme alla figlia Romina Jr. I due erano infatti concorrenti della terza edizione del reality e Loredana comunicò la decisione mentre era ospite in una delle puntate. Ovviamente il tenore lasciò il programma il 19 ottobre 2005 e decise di tornare immediatamente in Italia. Giunto a casa mise fine alla relazione con Lecciso, salvo poi tornare con lei nel 2017, per lasciarsi ancora un anno dopo. Ad oggi sappiamo che i due fanno di nuovo coppia fissa, ma hanno scelto di vivere una vita riservata, lontano dalle luci della ribalta e del gossip.

