X Factor, è arrivato il momento delle Home Visit: anticipazioni I giudici sono pronti a formare le proprie squadre e i concorrenti devono giocarsi tutto il loro talento per riuscire ad arrivare ai Live: cosa vedremo.

Dopo le Audition e i Bootcamp, è arrivato il momento delle Home Visit, l’ultimo step di selezione per poter accedere al Live di X Factor. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan dovranno formare le loro squadre definitive. Stasera in tv saremo quindi spettatori di scelte molto difficili, perché di 20 artisti ancora in gara solo 12 potranno accedere alla diretta del programma. Ma vediamo qualche anticipazione di ciò che vedremo.

X Factor, Home Visit: anticipazioni

Nella puntata di questa sera, giovedì 19 ottobre, inizieranno le Home Visit in un’atmosfera intima e privata, riservata unicamente ai quattro giudici e ai 20 artisti ancora in gara. Per due giorni interi i ragazzi dovranno pensare unicamente alla loro musica per mostrare ancora una volta la loro passione e la voglia di essere tra i protagonisti del programma. Al contempo, i giudici avranno modo di conoscere ancor meglio i ragazzi selezionati e di scegliere chi di loro potrà far parte della squadra.

I ragazzi potranno chiedere consigli e suggerimenti al proprio giudice, confrontarsi e parlarsi in maniera sincera sulla propria musica, per poi esibirsi nuovamente lontano dalle luci dello e dal pubblico che hanno conosciuto durante le prime audizioni. Per i quattro giudici la scelta non sarà affatto facile, perché di 20 artisti (5 per giudice) alla fine dovranno rimanerne solo 12 (3 per squadra).

Fedez ascolterà nuovamente l’esibizione di Lorenzo Bonfanti, Sara Sorrenti, Giulia Petronio, Maria Tomba e Asia Leva. La giudice Ambra Angiolini si troverà invece a dover decidere dopo le esibizioni di Gaetano De Caro, gli Isobel Kara, Jacopo Martini, Matteo Pierotti e Angelica Bove. Anche Dargen incontrerà nuovamente Andrea Settembre, Fabio D’Errico, gli Stunt Pilots, Edoardo Brogi e Fabrizio Longobardi. Infine, Morgan dovrà valutare le esibizioni di Niccolò Selmi, gli Animaux Formidables, i Manifesto, Anna Castiglia e i Sickteens.

Manca sempre meno alla partenza dei Live, previsti per il 26 ottobre. I giudici devono fare scelte decisive e la gara appare ora più che mai apertissima e ricca di talento. Chi riuscirà alla fine a entrare ufficialmente in gara a X Factor 2023?

Dove e quando vedere le Home Visit di X Factor

Il primo appuntamento con le Home Visit di X Factor è questa sera, giovedì 19 ottobre, alle ore 21.15 circa su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go. In più, ricordiamo che X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

