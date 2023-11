X Factor, Ambra Angiolini dà una carezza a Morgan: "Voglio bene alle sue ferite" L’attrice, conduttrice (e ormai anche giudice) si è lasciata andare ad alcune inedite rivelazioni su sé stessa e su un collega ultimamente molto discusso.

Ambra Angiolini è ormai entrata a pieno nel ruolo di giudice di X Factor, senza però mai snaturare i suoi modi gentili e pacati, soprattutto considerando il suo vissuto e i tempi in cui lei stessa ha dovuto subire le stroncature cattive e feroci dei critici. Nel corso di un’intervista a La Repubblica, Ambra si è lasciata andare ad alcune inedite rivelazioni proprio su questo delicato argomento, sottolineando anche la sua posizione nei confronti di Morgan, giudice che negli ultimi tempi è stato molto criticato per i modi utilizzati nello stroncare gli artisti e per le parole contro il brano Bellissima di Annalisa. Ecco cosa ha rivelato l’attrice.

Ambra Angiolini rivela: "Da ragazzina sono stata triturata dalla stampa"

Ambra Angiolini, da ragazza prodigio, attrice, cantante e presentatrice, sa perfettamente cosa significa stare sotto ai riflettori, ma soprattutto cosa significa essere al centro delle feroci critiche di persone sempre pronte a giudicare con modi e toni alquanto discutibili. Ed è proprio grazie al suo vissuto che oggi Ambra rappresenta la figura del giudice gentile, in grado di dire la verità (anche quando fa male) ma in modi che ne cambiano totalmente la percezione.

"In un talent c’è il giudizio della giuria e del pubblico. Io mi sono sentita massacrata perché da ragazzina sono stata triturata dalla stampa, gente che pensavo fosse autorevole, laureata, colta. Nel gioco alunno-professore mi hanno massacrato senza senso – ha rivelato Ambra a La Repubblica – Ai tempi di Non è la Rai venivo chiamata cicciona, extralarge, scema, lolita. E io, che non ero colta ma veloce a imparare, quando mi chiamavano così traducevo prostituta".

In merito alla tendenza a stroncare in malo modo i concorrenti di X Factor Ambra ha inoltre affermato: "Non trovo che sia sempre sano farlo. Per il resto, per mia deontologia, quella che ho imparato andando dall’analista da piccola, ho scelto di usare un modo gentile per dire quello che penso. La gentilezza è la cosa più rock nella vita, la tengo seduta accanto a me al tavolo".

Ambra Angiolini e il rapporto con Morgan a X Factor

Nel corso dell’ultima edizione di X Factor (ormai arrivata ai Live) si è parlato molto di Morgan, il quale come giudice ha spesso espresso il suo parere con modi discutibili ed è stato criticato per aver stroncato con parole molto dispregiative il brano Bellissima di Annalisa, riproposto da Matteo Alieno, concorrente della squadra di Ambra.

In merito a questo, Ambra ha sottolineato il suo pensiero affermando: "Voglio talmente bene alle ferite di Marco che la confezione non mi interessa, e quello che vedo è la confezione".

