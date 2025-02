Ambra Angiolini sta male e allarma i fan: lo svela uno scatto social. Come sta Fan in ansia per l'attrice costretta ad annullare tutti gli impegni: cosa sta succedendo

Fan in ansia per Ambra Angiolini. L’attrice ha improvvisamente annullato tutti i suoi impegni, compresa la replica del suo spettacolo Olivia Denaro, in programma per stasera al Teatro Consorziale di Budrio, in Emilia Romagna.

Un annullamento che immediatamente ha allarmato, non solo coloro che avevano già acquistato il biglietto dello spettacolo, ansiosi di ammirare Ambra sul palco, ma anche tutto l’ampio pubblico che da anni segue con tanto affetto la ex ragazza di Non è la Rai e ora quotatissima attrice. Ma cosa sta succedendo? Si sono chiesti subito i fan di Ambra, preoccupati.

A dare una risposta, è stata la stessa Angiolini che, tramite i suoi canali social ha postato una foto con una didascalia in cui spiegava cosa stava accadendo, mitigando i timori dei fan. Ambra Angiolini ha infatti postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si ritrae in primo piano e spiega i motivi di salute che l’hanno costretta a rinunciare a salire sul palcoscenico del teatro di Brudrio per interpretare il suo spettacolo.

Ambra Angiolini sta male: cosa è successo e come sta ora

"Questa volta l’influenza mi ha trovato anche se non l’avevo cercata", ha scritto Ambra Angiolini, con una battuta che sdrammatizza le preoccupazioni delle ultime ore. Niente paura quindi, per i follower: ciò che tiene ferma ai box stasera l’attrice è un malanno stagionale che le ha attaccato anche la laringe, abbassandole la voce e impedendole quindi di fare il suo lavoro.

L’appuntamento con il pubblico del piccolo centro emiliano romagnolo che la attendeva nel suo teatro stasera, è dunque solo rimandato, e lo spettacolo saltato sarà riprogrammato appena possibile. Bisognerà solo trovare la data giusta nella fitta tournée che da mesi sta portando Ambra Angiolini su e giù in ogni angolo d’Italia con lo spettacolo, acclamatissimo "Olivia Denaro". Tratto dall’omonimo best seller di Viola Ardone, a sua volta ispirato alla vicenda di Franca Viola, che nella Sicilia degli anni ’60 si ribellò alla barbarica pratica del matrimonio riparatore successivo a una violenza, e ingaggiò una dura battaglia in tribunale per far valere i suoi diritti, lo spettacolo vede in scena un’Ambra Angiolini intensa e molto apprezzata anche dalla critica.

Non una novità questa, visto che ormai l’attrice ha da tempo fatto ricredere gli scettici o chi la snobbava a causa del suo passato televisivo. Basta vederla a teatro, d’altronde, per ammirare le sue doti interpretative. Una cosa che il pubblico di Budrio dovrà attendere ancora per qualche settimana.

