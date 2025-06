Netflix, l'accordo esclusivo con Harry e Meghan Markle è da capogiro: l'indiscrezione clamorosa La crisi tra il principe inglese e sua moglie è sempre più profonda e il colosso dello streaming ne approfitta per strappare un accordo in esclusiva

Harry e Meghan Markle sono sempre più vicini al divorzio, per il quale Netflix sarebbe disposto a sborsare 153 milioni per avere l’esclusiva. Il colosso dello streaming li ha sostenuti e aiutati molto economicamente negli ultimi anni e secondo alcune indiscrezioni avrebbe già definito il nuovo accordo. Tra le clausole quella di poter trattare in esclusiva la separazione di una delle coppie più chiacchierate del pianeta.

Il divorzio tra Harry e Meghan in esclusiva su Netflix

Della separazione tra Harry e Meghan si parla da anni, ma le voci avrebbero iniziato a farsi decisamente più insistenti. Nell’ultimo periodo i due avrebbero anche intrapreso carriere differenti e avrebbero iniziato a farsi vedere in pubblico solo separatamente. La situazione è ulteriormente peggiorata da quando l’attuale Duchessa del Sussex avrebbe cominciato a girare per case editrici proponendo un’esclusiva sul libro sul suo eventuale divorzio col principe.

Insomma, sembra che siamo arrivati al punto di rottura, con i due che vivono le proprie vite in maniera distinta, interagendo solo quando occorre. Un’unione unicamente di facciata che verrà mantenuta solo fino a quando varrà più di un’eventuale separazione. Stando agli amici della coppia, Harry e Meghan avrebbero troppo da perdere divorziando. Ma le crepe del matrimonio sono ormai evidenti a tutti, e per questo Netflix si è fatto avanti, proponendo un contratto in esclusiva da ben 153 milioni di dollari. La clausola sarebbe inevitabile e la sua eventuale mancanza nel nuovo contratto lo farebbe saltare. La duchessa perderebbe la seconda stagione del suo With Love, Meghan, mentre il principe la sua serie sul polo.

Un accordo irrinunciabile

"Sanno che Harry e Meghan sono sotto pressione e che tutte le carte sono sul tavolo: dalla discussione sul divorzio già definita in anticipo alla presentazione dei loro figli al mondo" avrebbe detto un insider. "Tutti hanno notato che iniziano a vedersi delle crepe ed è giusto che Netflix abbia la precedenza su un’intervista se alla fine dovessero divorziare". Secondo la fonte, la trattativa con Netflix non riguarderebbe solo la coppia, ma anche i due figli, Archie e Lilibet.

Da qualche tempo, infatti, Meghan in accordo con Harry ha cominciato a mostrarli anche in volto sui propri profili social. I bambini sono da anni testimonial del brand della duchessa, As Ever. Questo cambio di strategia potrebbe nascere da qualche problema economico da parte dei due. Non facendo più parte della famiglia reale inglese, infatti, non ricevono più uno stipendio fisso e potrebbero essere stati costretti a scendere a compromessi. E lo stesso varrebbe con Netflix, sostiene l’insider, convinto che per Harry e Meghan questo contratto sia assolutamente necessario.

