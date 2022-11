Vita da Carlo: via alle riprese della seconda stagione Il nuovo capitolo della serie tv in cui Verdone interpreta sé stesso è in arrivo su Paramount+ nel 2023: ecco tutto quello che sappiamo.

Fonte: Ufficio Stampa Prime Video

Dopo il grande successo ottenuto con la prima stagione, uscita su Prime Video nel 2021, Carlo Verdone è pronto a tornare con il secondo capitolo di Vita da Carlo, la serie tv in cui interpreta sé stesso per raccontare la sua vita senza filtri. Durante le riprese in corso a Roma proprio in queste settimane, Verdone ha ospitato i giornalisti per svelare qualche retroscena del suo nuovo lavoro.

Vita da Carlo 2, la trama

Lasciatosi alle spalle la politica, che è stata al centro della prima stagione (in cui ha raccontato di tutte le volte in cui i fan lo hanno proposto come sindaco di Roma), nel secondo capitolo di Vita da Carlo Verdone mette al centro il suo primo grande amore: il cinema. Nel corso degli episodi, infatti, racconta il suo tentativo di girare il suo primo film d’autore, lasciando da parte la commedia. Decide quindi di dirigere una pellicola tratta dal racconto di Maria F., presente nel suo libro La Carezza della memoria. Si tratta di una storia autobiografica, in cui Verdone ricorda l’incontro (realmente avvenuto) con una prostituta che portò sulla terrazza di casa sua. Il suo produttore, però, non è convinto: la soluzione è trovare qualcuno che abbia un grande seguito per attirare l’attenzione sul progetto. Fa così il suo ingresso in scena Sangiovanni (anche lui nel ruolo di sé stesso), giovane cantante da milioni di follower.

Il cast

Anche in Vita da Carlo 2, Carlo Verdone sarà affiancato da numerose guest star. Dal cast della prima stagione tornano Monica Guerritore nel ruolo della moglie di Verdone, Max Tortora che interpreta ancora una volta sé stesso, ma anche Caterina De Angelis e Antonio Bannò nei panni di Maddalena (la figlia) e Chicco (il fidanzato della figlia). Per questa nuova stagione, oltre al già citato Sangiovanni, vedremo Maria De Filippi, Zlatan Ibrahimovic e Claudia Gerini. Per quest’ultima si tratta di un grande ritorno al fianco di Carlo Verdone, con cui ha interpretato ruoli iconici.

Quando e dove vedere Vita da Carlo 2

Le riprese di Vita da Carlo 2 termineranno il 23 dicembre, e i dieci nuovi episodi usciranno nel 2023. Questa volta, però, non su Prime Video: come ha spiegato il produttore Luigi de Laurentiis, infatti, la serie ha traslocato su Paramount+: "Sul mercato arrivano ormai sempre nuove piattaforme in cerca di una loro identità, Paramount+ ci ha corteggiato a lungo e con forza".

