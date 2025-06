L’addio (amaro) ad Alvaro Vitali, Carlo Verdone 'unico' al funerale: lo ha voluto con sé in Vita da Carlo 4 Dimenticato dal mondo dello spettacolo, Alvaro Vitali è stato salutato solo da Carlo Verdone e pochi amici. Lino Banfi e altri big assenti al funerale.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 giugno 2025, nella Chiesa San Pancrazio di Roma, si sono svolti i funerali di Alvaro Vitali, icona della commedia sexy all’italiana e indimenticabile "Pierino". Ad accogliere il feretro, un gruppo ristretto di persone e la storica compagna Stefania Corona, la quale ha preso parte alla cerimonia insieme alla figlia Sara. Ciò che ha fatto più discutere è l’assenza dei personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema, segno inequivocabile che quell’universo, da lui tanto amato e per il quale ha sofferto molto, lo aveva davvero abbandonato nel tempo. L’unico presente di questo settore è stato Carlo Verdone, mentre l’assenza di Lino Banfi, che dopo la morte gli ha dedicato un messaggio sui social, è stata molto criticata. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

L’addio (triste) ad Alvaro Vitali: Verdone presente al funerale, Banfi no

Si sono svolti ieri alle 15:00 circa, i funerali di Alvaro Vitali nella Chiesa romana di San Pancrazio, che ha accolto un gruppo ristretto di persone, tra cui Stefania Corona, compagna storica dell’indimenticabile Pierino. All’esterno della chiesa, Carlo Verdone è stato tra i primi a presentarsi, accompagnato da Sara, figlia di Stefania Corona. Sara, considerata quasi come una figlia adottiva da Vitali, ha partecipato alla cerimonia con discrezione insieme alla madre, visibilmente commossa. Stefania ha raccontato che Vitali, nonostante il suo carattere combattivo, aveva sofferto per essere stato trascurato da persone a lui care, senza però specificare chi. Durante le riprese effettuate da Fanpage.it, Sara ha confermato di avere un altro fratello, Ennio, che però non era presente per motivi personali.

La sua assenza è stata interpretata come un segno di tensioni familiari. Oltre a Verdone, hanno partecipato anche Sergio Martino e Nadia Bengala. Grande assente (e molto criticato) anche Lino Banfi, che nei giorni scorsi, subito dopo la morte, gli ha dedicato un video sui social. In passato Vitali aveva rivolto qualche critica a Banfi, come in molti ricordano.

Carlo Verdone e Alvaro Vitali insieme in Vita Da Carlo: dove vedere in streaming la serie

L’attore romano, famoso per il ruolo di Pierino, aveva lavorato con Carlo Verdone nella serie Vita Da Carlo 4, in uscita il prossimo autunno. L’attore e regista di numerose commedie italiane aveva annunciato sui social la partecipazione di Vitali nella serie TV di successo che parla della sua vita: "Con Alvaro Vitali pronti per girare una scena di un sogno che diventerà un incubo. Alvaro non è solo Pierino. È Fellini! Cara persona e una biblioteca di aneddoti, ricordi di un cinema ormai lontano. Buona serata a tutti. Ci prepariamo alla notte".

Anche Paramount+, piattaforma che distribuisce la serie TV di Verdone, ha voluto esprimere parole d’affetto per il compianto attore: "Ciao Alvaro. Ci hai fatto ridere, riflettere, e anche un po’ commuovere. Siamo felici di averti avuto con noi nella prossima stagione di Vita da Carlo, anche se ora non potremo più guardarla insieme".

Questo ultimo incontro professionale è diventato un tributo finale, con Verdone che, presente al funerale (e secondo molti), ha rappresentato simbolicamente il mondo del cinema, partecipando con grande affetto. Nella serie (incentrata sulla vita di Verdone in cui lui interpreta sé stesso tra realtà e finzione), Vitali è apparso come guest star della quarta e ultima stagione. Potrete vederla in streaming sulle piattaforme Prime Video e Paramount+.

