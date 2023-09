Amadeus e Gerry Scotti insieme al bar: un indizio su Sanremo 2024? I due conduttori sono stati fotografati mentre fanno colazione insieme: in molti pensano che il volto Mediaset potrebbe co-condurre il Festival.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Mancano ancora più di cinque mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2024, ma da ormai diverso tempo Amadeus è al lavoro per mettere a punto tutti i dettagli della sua ultima edizione da conduttore e direttore artistico. Dopo aver annunciato alcuni cambiamenti nel regolamento e la novità dei cantanti in gara che diventeranno anche co-conduttori, il padrone di casa della kermesse potrebbe aver lanciato un indizio decisamente importante.

Amadeus e Gerry Scotti, qualcosa bolle in pentola

Amadeus ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram – tra l’altro creata proprio durante l’ultimo Festival insieme a Chiara Ferragni – una serie di scatti che lo ritraggono in compagnia di uno dei volti simbolo della televisione italiana: Gerry Scotti. "Beccati…colazione in compagnia di Gerry", ha scritto sui social, dove i due conduttori appaiono seduti ad un tavolo intenti a fare colazione e, ironicamente, fingono di essere stati involontariamente pizzicati dai paparazzi. La stessa foto è stata condivisa anche dallo stesso Scotti, ma nessuno dei due ha spiegato chiaramente se si tratta di un semplice incontro tra vecchi amici o se qualcosa, professionalmente parlando, stia bollendo in pentola. Ovviamente, la prima cosa a cui tutti hanno pensato è stata Sanremo 2024: che Amadeus stia prendendo accordi per avere al suo fianco Gerry Scotti come co-conduttore? Per il momento, non è dato sapere. Ma, viste le migliaia di commenti entusiasti che sono comparsi sotto la foto, il pubblico potrebbe essere felice di questa ipotetica scelta. "Vi prego, zio Gerry a Sanremo sarebbe un sogno", si legge su Instagram. "Due bravissimi conduttori, prevedo grandi cose per Sanremo 2024", ha scritto qualcun altro. Insomma, ora i fan sono in attesa di capire se il post di Amadeus nasconda qualcosa di grande o se, al contrario, sia soltanto un modo per sviarci.

L’amicizia tra Amadeus e Gerry Scotti

Quel che è certo, invece, è che tra Amadeus e Gerry Scotti c’è una lunga e profonda amicizia, che va ben oltre l’azienda per cui i due conduttori lavorano. Entrambi hanno iniziato le proprie carriere in radio, e in particolare a Radio Deejay, negli anni’80, e hanno condiviso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Insieme ad altri grandi nomi, come Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini, i due conduttori sono cresciuti professionalmente tra la radio e il Festivalbar, l’iconica trasmissione musicale che li ha visti entrambi sul palco numerose volte. Il loro rapporto di amicizia dura quindi da moltissimi anni, e non è da escludere che Amadeus voglia accanto a sé una colonna portante della tv italiana come Gerry Scotti per il suo ultimo Festival di Sanremo. Non sarebbe la prima volta che un importante volto di Mediaset sbarca sul palco dell’Ariston: nella storia della kermesse, molti conduttori della tv privata sono stati "prestati" alla Rai in occasione del Festival, da Paolo Bonolis a Maria De Filippi, da Michelle Hunziker a Ilary Blasi e molti altri.

