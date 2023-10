Verissimo, la verità di Heidi Baci sul Gf e le emozioni di Luxuria e mamma Tutti gli ospiti della puntata del talk show di Silvia Toffanin, che sabato 28 ottobre torna su Canale 5 con tante interviste esclusive a personaggi importanti

Sabato 28 ottobre 2023, Verissimo promette una puntata emozionante, ricca di ospiti eccezionali e interviste esclusive. Il programma condotto da Silvia Toffanin è ormai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, e questa settimana non farà eccezione. In studio, avremo l’onore di conoscere meglio alcune personalità del mondo dello spettacolo e non solo.

Gli ospiti di Verissimo del 28 ottobre

Il momento clou della puntata sarà l’intervista in esclusiva a Selin Yeninci, l’amata attrice turca nota per il suo ruolo di Saniye nella celebre soap opera Terra Amara. È la prima volta che Selin si racconterà in Italia, e il pubblico potrà finalmente scoprire il lato più intimo e personale di questa straordinaria artista. Con la sua bellezza e il suo talento, Selin ha conquistato il cuore di molti spettatori, e ora avremo la possibilità di conoscerla meglio. Un’altra intervista molto attesa sarà quella a Sara Doris, che presenta il suo nuovo libro dedicato a suo padre, Ennio Doris. Questa sarà la prima volta che Sara parlerà del suo libro a Verissimo, e si preannuncia un momento toccante e ricco di emozioni. Ennio Doris è una figura di spicco nel mondo finanziario italiano, e il libro di Sara promette di svelare nuovi dettagli sulla sua vita e la sua carriera.

Heidi Baci e i retroscena del ritiro dal Grande Fratello

Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Heidi Baci, che ha recentemente sorpreso tutti abbandonando la casa del Grande Fratello. La sua storia e le ragioni di questa decisione inaspettata saranno al centro dell’attenzione, e Silvia Toffanin cercherà di far luce su cosa è accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia. Non finisce qui: inoltre, avremo il piacere di accogliere l’affascinante Paola Barale, un’icona della televisione italiana. La sua carriera è costellata di successi, e la sua presenza garantirà momenti di grande interesse. Paola è nota per la sua versatilità e il suo carisma, e chissà quali segreti e aneddoti condividerà con il pubblico di Verissimo.

Infine, una sorpresa molto speciale attende il pubblico quando Silvia Toffanin intervisterà Vladimir Luxuria, e per la prima volta, lo farà in compagnia di sua madre. Questo promette di essere un momento unico ed emozionante, in cui Vladimir racconterà la sua straordinaria storia di vita e la sua esperienza come attivista e politico.

Dove vedere la puntata

Verissimo andrà in onda sabato 28 ottobre alle ore 16.30 su Canale 5. La puntata sarà poi disponibile in streaming in qualsiasi momento su Mediaset Infinity.

