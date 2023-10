Verissimo, Romina Carrisi incinta: il sesso del figlio e il dramma dell'aborto Su Canale 5 grandi emozioni con la figlia di Al Bano e Romina Power: la donna ha svelato dettagli sul bambino, affermando di essere al quinto mese di gravidanza

Rosanna Ilaria Donato

Grandi emozioni con Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, arrivata in studio da Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 7 ottobre, con un bel pancione in mostra. È incinta di 5 mesi e mezzo ed è pronta a parlare della gioia che sta provando in questo momento. "Non ho mangiato l’Amatriciana, sono incinta!", dichiara con grande entusiasmo e il sorriso stampato in faccia appena entrata nel saloto.

Quando nascerà e il sesso del bambino

Romina Carrisi si presenta con una sorpresa del tutto inaspettata da Silvia Toffanin e racconta le ultime novità della sua vita: "Ho vissuto gli ultimi mesi in masseria con mia madre. Ho provato a vivermi questo momento da sola, con miei familiari, perché non volevo renderlo pubblico troppo presto". Quando nascerà il bimbo? Risponde la diretta interessata: "Lo stesso del mio cagnolino, il 14 gennaio. Quando l’ho scoperto avevo appena finito di girare 4 volte 20, lo spettacolo di papà, e mi sentivo sempre stanca. Sono arrivata in Croazia da mia sorella, avevo un ritardo e lì abbiamo fatto il test. Ero incinta, e così ho chiamato subito il padre del piccolo, era in Bangladesh per lavoro. È scoppiato di gioia. È un bimbo molto desiderato, io e Stefano lo volevamo. Noi abbiamo iniziato a vivere insieme dopo 5 mesi. Mi trovo a mio agio con lui, è un uomo perfetto anche nelle sue imperfezioni, è un uomo presente, ti ascolta e riesce a capirti anche nei tuoi silenzi e per me non c’è dono più grande".

L’aborto e la famiglia perfetta (secondo Romina Carrisi)

"Non sono pronta a diventare mamma, ho paura, ma ho il supporto giusto: mia sorella ha già detto che la prima settimana la passerà con me", svela la Carrisi. Ma come hanno reagito i genitori alla notizia? "Mia madre usava sempre il pendolo, che serve a capire il sesso del bambino, una femmina per lei. Quando ha saputo del mio stato interessante mi ha subito detto che dovevamo scegliere il nome della bambina". Ma la realtà è un’altra, perché in studio dalla padrona di casa scopriamo che sarà un maschietto e di certo non si chiamerà né Romino, né Socio, come consigliato dal fratello Yari. Al Bano invece ha reagito con un’esclamazione irripetibile in diretta, tanto che Romina gli ha chiesto se fosse contento della notizia:"Devi essere contenta tu!", ha risposto il cantante. "Lui è molto premuroso e mi accudisce più del solito", aggiunge l’ospite.

Per quanto riguarda la sua idea di famiglia, la Carrisi ammette: "Io sono all’antica, penso sempre che un bambino debba avere una madre e un padre. In passato mi è capitato di abortire, ma nessuna donna vorrebbe mai farlo, perché vai anche contro natura. Però io volevo creare una famiglia per un bambino, non volevo essere una madre single. Mi sono trovata costretta a farlo perché non volevo che mio figlio non sapesse chi fosse suo padre, volevo trovare l’uomo giusto con cui averlo. È una situazione molto difficile, ma credo che ogni donna abbia il diritto di decidere cosa fare con il suo corpo e il proprio futuro, insieme a quello del bambino, perché per me avere un bambino è un atto di generosità e altruismo. Devi essere pronto psicologicamente e avere gli strumenti giusti per farlo crescere. Ci sono già troppe persone infelici in questo mondo: se tu vai a crescere una persona ma sei già infelice di tuo… Non credo che il risultato sarebbe ottimo".

L’ospite parla anche della sua famiglia allargata. Infatti Stefano Rastelli, il suo compagno, ha due figlie: Emma (19 anni) e Lola ( 16 anni): "Vado d’accordo con la sua ex moglie e mi piace il rapporto di reciproco rispetto che lei e Stefano hanno instaurato. Ero molto titubante a iniziare una storia con un uomo impegnato, con un vissuto, perché comunque la mia esperienza passata non è stata delle più facili, quindi non volevo ripetere la storia. Ho trovato dall’altra parte un uomo estremamente intelligente e capace di gestire due famiglie. Quando i suoi figli chiamano gli dico di andare e di stare con loro, tanto io sono qui. So che essendo un uomo con due figlie io sarò sempre in secondo piano, e sono d’accordo".

