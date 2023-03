Verissimo: Megan Ria e Nicolò di Girolamo si raccontano a Silvia Toffanin Tra i tanti ospiti questo pomeriggio da Silvia Toffanin anche i due eliminati nel primo serale di Amici 22, Megan Ria e Nicolò di Girolamo

Oggi, sabato 25 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, che ha visto fra i suoi ospiti Megan Ria e Nicolò di Girolamo, in arte NDG, eliminati la scorsa settimana dal serale di Amici 22. La prima è una ballerina che non si è risparmiata durante il suo percorso nella scuola, raggiungendo così il suo sogno; il secondo è un cantante già noto al grande pubblico per alcuni suoi brani pubblicati online, canzoni che prima lo hanno portato al successo e in un secondo tempo ad avere qualche difficoltà sul piano privato. I due si sono seduti insieme sulle poltrone di Verissimo per raccontarsi, non solo a livello professionale ma anche personale.

Megan: "Ho trovato il mio posto ad Amici"

Una storia, quella di Megan, che presenta alti e bassi sin dalla sua infanzia. La giovane ha rivelato di aver traslocato più volte nel corso degli anni e di non aver mai avuto un punto di riferimento fisso in tal senso. Non ha girovagato in lungo e in largo per il lavoro della madre: pare che le motivazioni siano da attribuire ad altre dinamiche interne, su cui però la ballerina ha preferito non soffermarsi. Una confessione però ha messo a tacere anni di smarrimento: nella struttura del programma di Maria De Filippi la ballerina avrebbe trovato il posto dove fermarsi, anche se per un tempo limitato: una camera tutta sua, personale, che viaggiando di luogo in luogo non aveva mai potuto avere prima di iniziare questa nuova avventura.

Genitori separati, ma l’amore non è mai mancato da parte di entrambi, anche se Megan ha affermato con convinzione che la madre è la sua vita: "Penso a lei prima di addormentarmi e appena mi sveglio. C’è una base d’amore e d’amicizia, perché prima di ogni altra cosa noi siamo migliori amiche. Io la chiamo a qualsiasi ora della notte e lei mi chiede: ‘Megan, tutto bene?’". Con il padre il rapporto è meno confidenziale, ma sempre amorevole: "Ha capito che il ballo è tutto ciò che mi rende felice, e sta cercando anche lui di contribuire. Ci vediamo appena possibile, nonostante lui viva in Puglia".

Quando era più giovane, la Ria non aveva potuto dedicarsi al suo sogno perché doveva lavorare: "Sono entrata ad Amici per studiare. Di programmi televisivi ne avevo già fatti, ma volevo approfondire me come ballerina ed evitare di puntare solo sul mio aspetto. Prima criticavano la mia danza e il mio essere, ma con i miei compagni di "scuola" mi sono trovata molto bene, e in famiglia mi hanno supportata sempre".

Megan e Gianmarco: "È un amore diverso da quelli che ho avuto"

Per quanto riguarda l’eliminazione dalla scuola di Amici 22, Megan ha detto: "Sono giorni molto particolari, sento emozioni diverse dentro di me. È stata un’esperienza indescrivibile, che mi ha cambiato la vita: è mutato il mio sguardo sul mondo, a partire dalle persone". Il momento di spalancare davvero le ali è arrivato grazie al programma di Maria De Filippi: un percorso portato avanti con passione e umiltà. Megan è arrivata alla fase serale e da lì è iniziato il suo viaggio: ha vinto una borsa di studio a New York. "L’abbraccio con Maria in diretta ha significato la chiusura di una grande esperienza e l’inizio di una vita nuova da ballerina", ha dichiarato l’ospite di Verissimo.

Silvia Toffanin ha poi citato la relazione tra lei e un altro concorrente di Amici: Gianmarco Petrelli, di cui Megan si dice innamorata: "Non me lo aspettavo, inizialmente ci stuzzicavamo ma non c’era nulla di concreto. Poi piano piano abbiamo iniziare a conoscerci bene: c’è piena fiducia tra noi. Ci aiutavamo anche con i pezzi. Tifo per lui da casa. È un amore forte, diverso da quelli che ho avuto in passato. Non ho potuto abbracciarlo quando sono uscita, ma gli ho lasciato una letterina in cui ho scritto che spaccherà tutto e di pensare che io sia ancora lì". L’ultima rivelazione è emersa dopo un filmato mostrato dalla Toffanin dove si vedono lei – ancora una bambina al tempo – e Marco Carta cantare insieme nel programma Chi ha incastrato Peter Pan?, condotto da Paolo Bonolis. La donna, prima di lasciare la parola a NDG, ha ammesso che da piccola era innamorata persa del cantante, vincitore di Amici nel 2008.

Nicolò di Girolamo: "Ho conosciuto la solitudine e la depressione"

La conduttrice è poi passata a parlare della carriera e della vita privata di NDG, il quale ha esordito dicendo che per lui, quella di Amici, "è stata un’esperienza assurda. Un mondo a parte e molto stimolante. Con i miei compagni è stato bellissimo. Per me, che ho iniziato a fare musica a 15 anni, era difficile condividere con gli altri, ma nella scuola è stato bello trovare qualcuno con cui ho sogni in comune". Una carriera iniziata come ballerino e continuata come cantante grazie ai genitori: "Mi ero innamorato anche del mondo della danza, poi per un infortunio ho virato sulla musica, ma ancora oggi quando canto uso anche il corpo". Parlando della sua solitudine e depressione in un momento di stallo dovuto al troppo successo ottenuto con le sue canzoni online, di Girolamo ha detto: "Non ero pronto a una cosa così grande, ma Amici mi ha dato modo di dimostrare chi sono. Molti conoscevano i miei brani, ma non li associavano alla mia persona. Io ho sfruttato questo percorso per descrivermi e parlare di me agli altri. Ho incontrato la solitudine perché in quel momento mi sentivo solo e volevo scomparire: il mio sogno era diventato un incubo". Ora è certo di aver ripreso in mano la propria vita, ed è più sicuro di sé e pronto per cantare live la sua musica.

Guida TV

Verissimo La 5 13:00

Verissimo Canale 5 16:30

Verissimo La 5 12:50

Verissimo Canale 5 16:30

Potrebbe interessarti anche