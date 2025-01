Ilary Blasi e Silvia Toffanin spiazzano tutti a Verissimo: "Abbiamo litigato?" Poi la battuta su Bastian La conduttrice e l'ospite svelano la verità sulle voci che le vorrebbero ai ferri corti nella puntata di domenica 19 gennaio 2025 del programma di Canale 5

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Tra gli ospiti di Verissimo di domenica 19 gennaio 2025 c’è Ilary Blasi, che arriva nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare di questo momento della sua vita, e anche della serie Netflix fresca di uscita "Ilary".

Molti spunti della conversazione tra le due ex letterine vengono proprio da quello che si vede nella serie, che descrive il mondo di Ilary Blasi dopo la dolorosa fine del matrimonio con Francesco Totti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma la domanda più importante, se la rimbalzano una verso l’altra, ospite e conduttrice, prendendo apertamente in giro un gossip circolato negli ultimi tempi su cui si fanno una ricca risata. Nel bel mezzo dell’intervista infatti, Silvia Toffanin chiede, apparentemente seria a Ilary Blasi: " Ma quindi, io e te abbiamo litigato?", e la ospite sorridendo risponde: "Ma si, ma non vedi, c’ho pure i graffi che mi hai lasciato". E Silvia Toffanin chiede: "Ma come mai è uscita questa cosa?" "Ah no lo so" ride Ilary Blasi e la conduttrice chiosa: "Va bene dai, smentiamo: ti voglio bene!" Chiuso così tra le risate e le battute il rumors che voleva le due conduttrice (ex) amiche. Il sodalizio sembra invece continuare senza scossoni, tanto che Ilary Blasi, mentre racconta che ha ancora intenzione di fare tanti viaggi e vedere il mondo, dice anche: "Il mondo è grande, c’è tanto da vedere Silvia, dovresti venire con me!"

Naturalmente, uno spazio speciale in questa conversazione tra amiche davanti alle telecamere della domenica di Canale 5 ce l’ha anche il nuovo compagno di Ilary, Bastian Muller, che finalmente, per la prima volta, nella nuova serie Netflix racconta la loro storia e viene ripreso mentre condivide le giornate con la ex conduttrice dell’Isola dei Famosi."Finalmente hai mostrato anche Bastian", sottolinea infatti Silvia Toffanin, aggiungendo: " Lo sai che c’era chi non ci credeva che esistesse", e la sua ospite non si lascia sfuggire l’occasione di rispondere con una battuta: "Esiste…no, ma in realtà è affittato!". A Toffanin però non sfugge l’imbarazzo che in quel momento si disegna sul viso di Ilary quando le chiede di Bastian e lo sottolinea: "Ma sei arrossita parlando di lui, guarda sei diventata viola, e pure io sono imbarazzata". L’ospite in effetti fa un po’ di fatica a parlare del compagno e la butta sul ridere: "Comunque ti saluta, ha detto che vuole conoscerti…Dai, ma che ti devo dire? Come sono stati questi due anni insieme? Sono volati…E dai mi imbarazzo. No vabbè, posso dire che sto bene. E’ una persona che mi piace, mi diverte, è stato una cosa veramente inaspettata, una sorpresa. Anche in famiglia sono tutti pazzi di lui".

A proposito della famiglia, Ilary Blasi poi torna seria raccontando che il supporto dei suoi cari è stato fondamentale in un momento delicato della sua vita: "E’ proprio nel momento in cui uno è più fragile rifugiarsi in famiglia, nemmeno c’è bisogno di chiedere, sono loro che si avvolgono intorno a te, e questo è il significato di famiglia".

Infine, la conversazione si concentra sulla vera stare della serie: nonna Marcella, racconta la nipote: "Due giorni fa ha compiuto 93 anni, mi ha rubato completamente la scena, tutti mi chiedono di lei, mi ha detto che le chiedono amicizia sui social ( perché lei è molto social eh), la fermano quando va a fare la spesa. Comunque la patente gliel’hanno rinnovata".

Potrebbe interessarti anche