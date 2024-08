Silvia Toffanin e Ilary Blasi ai ferri corti: l’indiscrezione (che tira in ballo Pier Silvio Berlusconi) Secondo gli ultimi rumors, dopo oltre vent’anni di amicizia il rapporto tra le due conduttrici si sarebbe raffreddato: cosa sarà successo tra loro? Vediamolo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Ilary Blasi e Silvia Toffanin si conoscono ormai da molti anni, precisamente dai primi anni Duemila quando entrambe erano impegnate come letterine nel noto programma Passaparola di canale 5. Negli anni le due hanno continuato a coltivare la loro solida amicizia pur prendendo strade diverse (lavorativamente parlando). Entrambe non hanno mai nascosto il loro legame, che è sempre apparso molto evidente anche durante le interviste di Ilary Blasi a Verissimo (condotto da molti anni proprio da Silvia Toffanin). Secondo le ultime indiscrezioni, però, pare che di recente il loro rapporto si sia notevolmente raffreddato, e forse proprio a causa delle scelte lavorative fatte da Pier Silvio Berlusconi, marito di Silvia: scopriamo di più.

Blasi e Toffanin, amicizia al capolinea? L’indiscrezione

A rendere pubblica questa particolare indiscrezione è stato il giornalista Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi del noto settimanale Oggi. "Gira voce che il longevo rapporto d’amicizia con Silvia Toffanin si sia raffreddato, e non poco", ha infatti scritto il giornalista a proposito di Ilary Blasi, sostenendo dunque che la loro ventennale amicizia abbia visto di recente un brusco cambiamento.

Prima di tutto è bene sottolineare che al momento si tratta solo di indiscrezioni, poiché nessuna delle due dirette interessante ha confermato o smentito tale situazione. Allo stesso tempo, però, pare che questo allontanamento tra le due non sia dovuto a episodi particolari, ma alle scelte di Pier Silvio Berlusconi, marito di Silvia Toffanin nonché amministratore delegato Mediaset.

Toffanin e Blasi, rapporto congelato: colpa di Pier Silvio?

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, pare infatti che la scelta di Pier Silvio di non includere Ilary Blasi nel nuovo palinsesto Mediaset abbia portato a delle frizioni anche nel rapporto tra le due donne. Tra chi afferma che Berlusconi non abbia proprio preso in considerazione la Blasi, e chi invece sostiene che sia stata lei a rifiutare la conduzione de La Talpa, l’unica certezza è che, almeno per il momento, nei futuri programmi Mediaset il nome di Ilary Blasi non compare. Anche chi pensava di poterla rivedere alle redini dell’Isola dei famosi dovrà farsene una ragione, perché Pier Silvio ha già svelato che sicuramente non vedremo più Vladimir Luxuria al timone ma che alla conduzione non ci sarà nemmeno la Blasi.

Insomma, potrebbe essere stata veramente questa scelta a incrinare i rapporti tra Silvia Toffanin e Ilary Blasi? Con oltre vent’anni d’amicizia è un po’ difficile da credere, anche perché Ilary non è certo una senza tetto che si ritrova senza lavoro per colpa di Berlusconi. Al contrario, pare che la conduttrice sia già pronta a rimettersi in gioco con altri progetti. Come stanno dunque le cose? Solo il tempo ci darà la risposta.

Potrebbe interessarti anche