Verissimo, Romina Power: “Albano? Ascia di guerra seppellita” La cantante si confessa nel salotto di Silvia Toffanin domenica 1 ottobre e chiarisce quali sono i rapporti con l’ex marito

Tra gli ospiti che Silvia Toffanin ha incontrato nella puntata di Verissimo di domenica 1 ottobre c’è Romina Power. La cantante e attrice si è raccontata senza filtri alla padrona di casa, svelando quali sono i rapporti oggi con l’ex marito Albano, ma anche tornando al fatto più doloroso della sua vita, la scomparsa della sua figlia maggiore, Ylenia.

L’intervista a Romina Power di Silvia Toffanin inizia dal racconto di un recente viaggio della cantante a Medjougorie, un’esperienza che, racconta, l’ha profondamente emozionata

"Non credevo che questo viaggio mi toccasse così tanto", ha rivelato l’intervistata. "Mi ha riportato alla mia infanzia che ho trascorso in collegio alla Marymounth, prima in Messico e poi a Roma. Le suore erano sportive ma la vita lì era molto impostata sulla spiritualità che io ho assorbito tanto. Io ho perso mio padre a 7 anni e a qualcosa mi dovevo aggrappare per trovare delle risposte." Ma il viaggio al santuario bosniaco ha risvegliato nella Power anche altri ricordi di un momento davvero difficile della sua vita.

"A Medjougorie, in cima alla collina, mi sono commossa e mi sono tornate alla mente delle cose che mi sono successe quando sono andata a New Orleans, negli Stati Uniti, nel ’94, quando ci arrivò la notizia che le cose di mia figlia Ylenia erano state trovate in un hotel ma di lei non c’era traccia. Arrivata lì io mi sentivo smarrita, non avevo nessuna risposta, non sapevo che cosa pensare, non riuscivo a trovare pace e nemmeno una chiarezza nel pensiero. E allora, una mattina all’alba ho sentito che dovevo andare in un monastero e prendere un rosario. Siamo andati all’alba in giro per New Orleans a cercare un monastero e alla fine l’abbiamo trovato, quando sono tornata in albergo e ho iniziato a recitare il rosario, finalmente è scesa una pace dentro di me e sono riuscita a ritrovare una certa serenità e anche a dormire cosa che non riuscivo a fare già da molto tempo."

Romina Power: "Pensavo di essere fortunata, avevo tutto ma nessuno può sfuggire le prove della vita"

Giorni difficili che, in un certo senso e in altre forme, non sono mai finiti. Tu la cerchi ancora tua figlia? Domanda Silvia Toffanin e Romina Power risponde senza alcun tentennamento: "Io sì. Non è stato ancora provato nulla e io ho la sensazione dentro di me che lei sia viva da qualche parte".

La conduttrice poi mostra una bellissima foto di famiglia, con Romina insieme ai quattro figli: Ylenia, Yari, la piccola Cristel e la neonata Romina Jr. "Non mi sembrava vero di avere tutti insieme i miei quattro figli. Non avrei mai pensato di averne così tanti, era un periodo bellissimo, uno di quelli che vorresti durino per sempre. Ma purtroppo il tempo non si può fermare". Commenta Romina Power che alla domanda se si senta cambiata dopo quello che le è successo,la scomparsa della prima figlia, risponde: "Io penso di sì: sono molto meno spensierata, pensavo di essere molto fortunata prima. Avevo tutto: una carriera di successo, un marito che mi voleva bene, i miei figli, una bella casa, tutto. Poi mi sono resa conto che prima o poi arrivano i periodi difficili nella vita e non li puoi sfuggire. Io non li auguro a nessuno, però penso che prima o poi tutti veniamo messi alla prova. La mia è una prova molto dura, ma non sono l’unica, sono tante le mamme che ci passano. Negli Stati Uniti spariscono tanti bambini ogni giorno".

Naturalmente, Silvia Toffanin, tra le foto di famiglia, pesca anche quelle che raccontano la grande storia d’amore di Albano, una in particolare che li vede giovani e felici insieme: "Non era male da giovane Albano. Tutti dicevano che era bruttino ma non è vero. Per me aveva il suo fascino. Io poi non ho mai amato quelli veramente bellissimi, anche perché quelli te li vogliono poi rubare tutti. Albano invece andava bene così."E aggiunge: "Era molto innamorato e anch’io lo ero, davvero. Altrimenti come avrei potuto fare tutte quelle follie: da Hollywood a Cellino San Marco! Ma per amore si fa questo e altro". La conduttrice provoca Romina Power sottolineando che quando sono in scena insieme per i loro concerti l’ex marito non manca di farle complimenti ed il feeling sembra esserci ancora. Risponde la cantante: "Lui lo fa solo per la scena di farmi apprezzamenti, sul feeling penso che qualcosa sempre rimane, dopo tanti anni, tanto amore. Non c’è più quello che c’era prima, ma qualcosa anche sottilissimo è inevitabile che rimanga" Oggi siete come fratello e sorella? Chiede la Toffanin."No", risponde Romina: "Siamo più "nemici pacifici", anche perché a un certo punto ti stanchi di litigare, siamo qua per poco e tanto vale essere in pace con noi stessi e con gli altri. Ormai siamo in pace, l’ascia di guerra è stata sotterrata".

