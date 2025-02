Silvia Toffanin, paura e dubbi per la nuova passione del figlio (ma Pier Silvio è felicissimo) Il 14enne Lorenzo Berlusconi, figlio della coppia, ha una passione per i guantoni che preoccupa la madre. Ma il patron del Biscione la pensa in un altro modo. Ecco i dettagli.

Mamma preoccupata e papà contento. È questo il quadretto familiare che emerge, in casa Berlusconi, dopo l’ultimo incontro di pugilato disputato dal figlio di Silvia Toffanin e di Pier Silvio. Il ragazzo ha appena 14 anni, ma gareggia da tempo nella categoria piuma (e ha vinto la bellezza di sei incontri su sei). Lo ha raccontato con orgoglio, in una lunga intervista a Repubblica, proprio il padre Pier Silvio, che era a un passo dal ring durante l’ultimo match disputato da Lorenzo a Genova. Per il patron del Biscione la passione del figlio è una benedizione, e non può che farlo crescere bene. Mentre Silvia, sua compagna da oltre 20 anni, sembra pensarla in maniera diametralmente opposta. E per fortuna che Berlusconi ha la risposta pronta. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Silvia Toffanin, la paura per il figlio e la replica di Pier Silvio

Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio e della conduttrice Silvia Toffanin, è un campioncino del pugilato italiano. Lo ha fatto sapere, con una punta di orgoglio evidente, proprio il padre del ragazzo, catapultato da qualche anno alla guida di una famiglia una volta ‘dominata’ dal Cavaliere. E come padre di famiglia, appunto, Pier Silvio Berlusconi si è dimostrato contentissimo per la scelta compiuta dall’erede (anche se il pugilato, per ora, resta una semplice passione).

"Glielo avevo detto che era portato per questo sport", ha detto Pier Silvio all’intervistatore di Repubblica, a margine di un incontro (l’ennesimo) vinto dal giovane Lorenzo. "Ha fatto anche altre discipline, gli riusciva bene tutto", ha poi aggiunto il figlio del Cavaliere, "ma io ho praticato karate e boxe, così ha voluto provare anche lui: a Rapallo, nella palestra ‘Area Bastarda’. Non ho forzato, è stata una sua scelta. Ha trovato degli ottimi insegnanti, tanta passione. Ed eccoci qui. Non nego di essere molto contento".

Meno contenta, invece, sembra essere la madre del ragazzo Silvia Toffanin. È sempre Pier Silvio a raccontarcelo, svelando ‘en passant’ anche un tenero dettaglio sul suo modo di ‘chiamare’ la compagna. "Se Lorenzo volesse diventare un pugile professionista? Le rispondo come faccio con Silvia, la madre", spiega Berlusconi junior, "mamma – perché non la chiamo mai Silvia, preferisco mamma – stai tranquilla: viviamo un giorno e un passo alla volta alla volta. L’importante è che si diverta, che cresca bene. Magari domani incontra una ragazza e s’innamora, smette. Anche se per il momento lo vedo molto determinato".

L’intervista si è chiusa poi su una nota di carattere nostalgico. È stato evocato il ricordo del compianto Silvio Berlusconi, grande appassionato di sport, che sicuramente avrebbe gioito per le imprese del nipote Lorenzo sul ring. Pier Silvio ne è sicuro e noi gli crediamo. E pazienza se questo non fa così contenta la povera Silvia Toffanin.

