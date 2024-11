Verissimo oggi: da Beautiful arriva Sheila (Kimberlin Brown), poi Fiordaliso e Carmen Russo In studio con Silvia Toffanin anche Fiordaliso, Carmen Russo, Francesco Cicchella e Angela Melillo con sua figlia Mia.

Dopo il successo della prima puntata di This Is Me, Silvia Toffanin torna a regnare nel weekend di Canale 5. Questo pomeriggio, sabato 23 novembre, un nuovo appuntamento con Verissimo attende i telespettatori, con interviste inedite ed emozionanti racconti di vita. Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport che si siederanno anche quest’oggi nel salotto della conduttrice, pronti a parlare di se, tra aneddoti, successi e testimonianze toccanti. Ecco tutti i personaggi attesi nel talk più seguito del fine settimana questo sabato 23 novembre.

Anticipazioni Verissimo, anticipazioni e ospiti di oggi (sabato 23 novembre)

Grande attesa per la prima ospite di Verissimo. Per la prima volta sarà in studio con Silvia Toffanin, Kimberlin Brown, l’attrice che da oltre trent’anni interpreta il ruolo di Sheila, la cattiva per eccellenza della longeva soap Beautiful. Nel salotto di Canale 5 anche l’intervista a due donne, entrambe ex gieffine e dalla forte personalità. La prima è Fiordaliso, diventata da poco nonna bis del suo secondo nipotino, Cesare, nato lo scorso settembre. Sarà poi il turno di Carmen Russo, celebre show girl sposata con Enzo Paolo Turchi. Il coreografo ha recentemente abbandonato la Casa de Grande Fratello per tornare dalla moglie e da loro figlia Maria, e sicuramente Carmen non perderà occasione anche per parlare dell’esperienza di suo marito nel reality e per ricordare il suo ingresso nella casa per qualche giorno con l’obiettivo di risolvere la loro crisi amorosa. Inoltre, nel salotto di Canale 5 anche Angela Melillo: la soubrette presenterà per la prima volta al pubblico sua figlia Mia Bastianelli, nata il 20 maggio del 2008 dall’amore con suo marito Enzo. Infine, in studio, l’ironia irresistibile il napoletano Francesco Cicchella, protagonista dell’intermezzo comico della prima puntata di This Is Me, record di ascolti.

Dove e quando vederlo (23 novembre)

L’attesissima puntata di Verissimo di oggi andrà in onda come di consueto su Canale 5 a partire dalle ore 16.00. Si tratta di un appuntamento in perdibile e per tutti coloro che non dovessero riuscire a seguirlo, sarà disponibile in streaming sia in diretta che in modalità on demand su Mediaset Infinity.

