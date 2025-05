Carmen Di Pietro a Verissimo, le sue pene d’amore: “Il mio ex mi parlava della moglie morta” Intervistata da Silvia Toffanin, Carmen Di Pietro, in compagnia della figlia Carmelina, ha raccontato un aneddoto su una 'strana' frequentazione. I dettagli

Torna anche oggi, sabato 10 maggio 2025, il consueto appuntamento con Verissimo, il popolare e seguitissimo talk show condotto da Silvia Toffanin che, ogni settimana, riesce a intrattenere milioni di persone con le sue interviste ai personaggi noti del mondo dello spettacolo. Nella puntata odierna, tra gli ospiti, c’è anche Carmen Di Pietro, in compagnia della figlia Carmelina. La showgirl e attrice ha raccontato un po’ la sua quotidianità, il suo amore smisurato per i figli e anche un aneddoto particolare su una brevissima frequentazione. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Verissimo, Carmen Di Pietro e il siparietto con la figlia Carmelina

L’intervista a Verissimo di Carmen Di Pietro, con la figlia Carmelina, è iniziata con un simpatico siparietto tra le due. "Mamma è vivace, attiva, ha quasi sessant’anni, non l’avrei mai detto", ha affermato la figlia parlando di sua madre, poco dopo l’ingresso in studio. "Come ti permetti?", ha ribadito la showgirl. A quel punto, Carmelina ha spiegato alla conduttrice com’è davvero sua madre: "Sembra più piccola di me, la mattina si sveglia alle 5 per andare in palestra e sveglia anche me, apre tutte le finestre. Di sera, va a dormire alle 8. Spero trovi un uomo che abbia le sue stesse abitudini."

Di Pietro, ha poi parlato del suo smisurato amore per i suoi due figli, Alessandro e Carmelina: "Ho due figli splendidi, sono entrambi la mia vita. Lei è nata prematura, quindi è stata nell’incubatrice, e la sento mia. Infatti, quando esce la sera per me è un’angoscia perché le dico ‘devi tornare alle 22:30’, ma lei mi chiama e dice ‘devo stare un’altra ora o due ancora’, e io sempre con l’ansia perché dico ‘qualcosa succede’. Voglio bene a entrambi". Poi, ha proseguito che non esistono genitori perfetti, anzi: "Purtroppo non c’è una scuola che ti insegni a diventare genitore, con i miei errori cerco di essere una buona madre".

Carmen Di Pietro a Verissimo: "Mi chiedeva che fiori portare sulla sua tomba"

L’intervista è proseguita parlando anche della vita sentimentale della showgirl, attualmente single. Tuttavia, Di Pietro, ha affermato che, dopo l’appello fatto a Verissimo mesi fa, ha avuto una breve frequentazione con un uomo che, però, non è andata bene: "L’ultimo uomo con cui sono uscita mi parlava di sua moglie che è morta. Mi ha contattata tramite Verissimo, mi ha chiesto che tipo di fiori avrebbe dovuto portare sulla tomba di quella donna, io ho bisogno di gente allegra".

