This Is Me, pagelle prima puntata: Verissimo vince su Amici (4) e la Toffanin funziona (8), Emma non si diverte (5) Nella puntata del 20 novembre tanti duetti, ospiti e grandi ricordi tra video del passato e del presente, interventi ed esibizioni: i voti della diretta

Durante la prima puntata di This Is Me, condotta da Silvia Toffanin su Canale 5 mercoledì 20 novembre 2024, tanti ospiti si esibiscono sul palco dello show volto a celebrare il talent show Amici e i suoi ex allievi, tra i quali ricordiamo Emma Marrone, Giuseppe Giofrè, Stash dei The Kolors e Diana Del Bufalo, ma anche artisti usciti dalla scuola più amata d’Italia di recente, ovvero Mida, Isobel, Marisol e Petit, tra gli altri. Non manca inoltre il ricordo del maestro Marco Garofalo con la moglie in studio, Rosa Greco: la conduttrice regala 3 rose bianche (una per lei e le altre due per i figli) all’ospite e quest’ultima racconta: "L’ultima lezione l’ha fatta qui prima di andare via… Lo chiamano orso ma in realtà era molto simpatico, sul lavoro però severo. Ci aveva detto: ‘Non dovete mai piangere per me e dovete ricordarmi col sorriso’. È stato un bravissimo papà, lo vorrei io come papà". Ma le sorprese non finiscono qui: ecco le pagelle della puntata del 20 novembre di This Is Me.

This Is Me, puntata 20 novembre 2024: le pagelle

Irama e Ermal Meta, un duetto commovente: voto 9. I due artisti emozionano sul palco di This Is Me grazie al meraviglioso connubio di voci, che si fondono perfettamente l’una con l’altra regalando al pubblico – in studio e a casa – brividi e lacrime per la potenza dell’esibizione in sé. Merito anche il racconto di un’amicizia forte e di lunga data, nata a Sanremo, che è evidente anche mentre insieme intonano brani complessi e profondi.

Alessandra Celentano sa ballare, voto 8.5: che Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sapessero ballare già lo sapevamo, ma non avevamo mai visto esibirsi in diretta la coreografa e dobbiamo dire che è stata una bellissima sorpresa. Ora possiamo dire "Alessandra Celentano sa davvero ballare", perché lo abbiamo visto: di certo la grinta e la scioltezza nei movimenti non le mancano, ma nemmeno il senso del ritmo e la tecnica (su quest’ultimo punto non avevamo dubbi, ovviamente). Insomma, bene che si sia messa in gioco, finalmente, e senza deludere le aspettative.

Silvia Toffanin, una conduzione elegante: voto 8. Gentile, delicata nell’affrontare ogni tema, così sul pezzo che non manca di fare qualche battuta qua e là senza mai togliere spazio ai suoi ospiti (in perfetto stile Maria De Filippi), restando sempre un passo indietro per porre loro in primo piano. Il programma celebra Amici e lo fa bene, anche se ha un ritmo un po’ altalenante: a volte è noioso – ciò è dovuto soprattutto alla struttura ripetitiva e già vista del format – e a volte diverte grazie a ospiti e comici in gamba, ma di certo della Toffanin non possiamo lamentarci.

Diana Del Bufalo, un po’ pazzerella come allora: voto 8. Ma come si fa a non amarla? Lei entra col sorriso, si guarda intorno come fosse una bambina che si meraviglia di ogni cosa che vede, pare sempre sconnessa dal mondo circostante, parla velocemente, si perde nelle piccole cose, reagisce a tutto con una spontaneità tale che ridere viene naturale (soprattutto quando dal pacco regalo esce Rudy Zerbi), dà lezioni di anatomia inaspettate quando nota i piedi nudi di Serena, vive con leggerezza e fa benissimo. Ha ragione Stash: "Dovremmo essere tutti Diana Del Bufalo". Lei sì che meriterebbe un programma tutto suo.

Marisol e Petit, una coppia che fa tenerezza: voto 7. Che belli insieme: lei sa tutte le sue canzoni a memoria e lo guarda con occhi innamorati mentre lui si esibisce sul palco; lui dichiara che sono innamorati e lo fa con una sicurezza tale che all’inizio non aspetta nemmeno la reazione di Marisol, la quale alla fine dice di ricambiare il sentimento. Se la relazione durerà non lo sappiamo, ma al momento i presupposti sono molto buoni.

Francesco Cicchella, una comicità che funziona: voto 6.5. Bravo, spigliato, tempi comici perfetti e anche audace nell’inventare battute e siparietti che dicano davvero qualcosa e allo stesso tempo divertano il pubblico, arrivando in maniera diretta e decisa. Non mancano poi freddure esilaranti, un attacco azzeccatissimo ("Amici di Maria, parenti di Pier Silvio", esordisce così) e l’immancabile imitazione di Michael Jackson.

La sfida dei vero o falso, un po’ di trash in seconda serata: voto 6. La quota trash non manca nemmeno This is me, ma in questo caso non disturba affatto, perché un po’ di leggerezza, dopo una puntata a tratti noiosa, ci vuole proprio. Vediamo, quindi, Marisol e Isobel tirarsi bicchieri d’acqua in faccia quando sbagliano le risposte, sfidandosi con lo sguardo e dimostrando di essere entrambe competitive, in particolare Isobel, la quale è evidentemente soddisfatta mentre tira l’acqua addosso a Marisol, come avesse qualche sassolino nelle scarpe da togliersi. E lo stesso vale per Petit e Mida, chiamati a fare lo stesso gioco, con il primo che vince la sfida.

Emma Marrone a disagio, voto 5: a fine puntata possiamo dire che tra gli ospiti meno a proprio agio nel salotto di Silvia Toffanin la persona che più colpisce l’occhio è Emma, molto fredda, distaccata, poco incline alla risata e seria nel raccontarsi. Sicuramente il carattere fa tanto, ma in questo caso, vedendo tanti altri ospiti solari e attivi, non possiamo che sottolinearlo e sperare di vederla accendersi in un’altra occasione. Però vogliamo spezzare una lancia a suo favore per la grintosa esibizione e le belle parole nei confronti di Giuseppe Giofrè: "Lui è di una dolcezza e un’educazione… è un amico, meriti quello che hai".

Isobel immobile, voto 4: ferma, silenziosa, sembra una sagoma. Isobel passa il tempo a sorridere (e non è poco eh), ma non dice granché, non si espone. È immobile, a parte quando deve ballare in diretta, dove non delude ma a convincere maggiormente è senza dubbio Marisol.

Gli autori, c’è un po’ di Amici in questo Verissimo: voto 4. Silvia Toffanin è brava, lo abbiamo detto, e infatti sono certe scelte degli autori che non convincono del tutto, come l’impronta di Verissimo in un programma che dovrebbe occuparsi di celebrare solo il talent Amici: filmati, toni e domande che ricordano fin troppo il format del programma in onda su Canale 5 nel weekend. Ci saremmo aspettati qualcosa di diverso, anche per dare la possibilità alla Toffanin di misurarsi con una sfida nuova e invece non è accaduto. Tra l’altro, tra filmati e chiacchiera a volte non troppo interessanti la fine della prima puntata di This Is Me è arrivata quasi alle 1:00 di notte: un po’ troppo tardi per essere un mercoledì sera,

