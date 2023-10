Verissimo, Al Bano racconta vita e progetti: anticipazioni di oggi Nuovo appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin tra interviste esclusive, momenti toccanti e novità sorprendenti. Ecco chi saranno gli ospiti di oggi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Torna il salotto di Verissimo nel consueto appuntamento della domenica pomeriggio. Oggi, domenica 8 ottobre, Silvia Toffanin ospiterà in studio diversi personaggi della musica, dello spettacolo e della danza, pronti a lasciarsi andare a interviste a cuore aperto e a raccontare aneddoti sorprendenti sulla vita e sulla carriera. Vediamo qualche anticipazione della puntata di oggi.

Verissimo, ospiti di oggi

Nel salotto della domenica pomeriggio di Silvia Toffanin oggi vedremo il mitico Al Bano, una delle più belle voci della musica italiana. Il cantante racconterà vita e carriera soffermandosi sui momenti più salienti, come l’aver compiuto pochi mesi fa i suoi 80 anni, e dando spazio anche all’amore per la sua famiglia. Ovviamente, non mancherà qualche accenno anche al triangolo che per una vita ha alimentato il gossip e tutt’oggi continua a farlo, ovvero quello tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. Al Bano sfrutterà l’occasione anche per parlare dei prossimi progetti musicali e non solo.

Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche la bella Michelle Hunziker, una nonna sprint veramente speciale che racconterà i suoi prossimi impegni televisivi e anche qualche piccolo aneddoto sulla vita da nonna del piccolo Cesare. A seguire, in studio arriverà anche Amanda Lear, una donna dal carisma e dal fascino senza tempo che si racconterà in un’intervista sulla lunga carriera da modella, attrice, cantante e conduttrice, e sulla vita costellata di grandi amori. Ricordiamo infatti c he Amanda è stata anche musa del noto pittore surrealista Salvador Dalì.

A Verissimo verrà poi raccontata l’intensa vita di Marisa Laurito, attrice, conduttrice e cabarettista che nei lunghi anni di carriera è stata protagonista di spettacoli, film e show di successo. Tra questi ricordiamo ad esempio La mazzetta, Mi faccia causa, Terre nuove e Baciati dall’amore. Infine, tra gli ospiti della puntata di oggi ci sarà anche Emanuel Lo, per il secondo anno consecutivo professore di danza alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Il coreografo e ballerino parlerà dell’esperienza nel talent come insegnante, ma non mancherà anche qualche domanda sulla famiglia. Emanuel è infatti il compagno della cantante Giorgia dal lontano 2004 e i due hanno un figlio di nome Samuel nato nel 2010

Quando e dove vedere Verissimo

Tutti i personaggi appena citati saranno ospiti di Verissimo nella puntata di oggi, domenica 8 ottobre, alle ore 16.30 su Canale 5. La puntata sarà disponibile e visibile anche in contemporanea e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento veramente imperdibile.

Potrebbe interessarti anche