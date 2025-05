Vanished, Kaley Cuoco messa a dura prova dal fidanzato scomparso: cosa succede Kaley Cuoco perde tutte le certezze a causa di un fidanzato che nasconde "segreti inconfessabili" e scompare lungo un viaggio verso un altro Paese: i dettaglirso la Francia: i dettagli

Dopo aver preso parte a produzioni come The Big Bang Theory e i più recenti L’Assistente di volo e Based On A True Story, Kaley Cuoco torna sul ‘piccolo schermo’ con una nuova serie TV, di genere thriller, intitolata Vanished e targata Prime Video, che debutterà sul servizio di streaming nel 2026. Scopriamo tutte le novità al riguardo, compresa la trama e il ruolo di Kaley Cuoco in Vanished.

Vanished: Kaley Cuoco protagonista della serie TV di Prime Video

La serie TV vede Kaley Cuoco nei panni di Alice, una donna la cui vita cambia quando il fidanzato Tom, che ha il volto di Sam Claflin (Hunger Games, Io prima di te), scompare lungo il tragitto in treno verso la Francia, dove si recano insieme per fare un weekend romantico fuori porta che li dovrebbe unire ancora di più e invece non solo li divide, ma allontana Alice da quell’idea di ‘idillio’ che pensava stessero vivendo. Il viaggio, infatti, diventa un vero e proprio incubo per la protagonista, perché fatto di scoperte inquietanti e inaspettate su una delle poche persone che credeva di conoscere fino in fondo, il fidanzato. Ma, come spesso accade pure nella vita reale, le ombre – in questo caso segreti inconfessabili celati – vengono a galla e la donna, man mano che la storia prende forma, perde ogni certezza, tra colpi di scena e rivelazioni che la mettono a dura prova, portandola a fare i conti con la realtà dei fatti e a mettere in discussione tutto ciò che fino a quel momento dava per scontato.

Il cast di Vanished è internazionale

Non solo Kaley Cuoco (Alice) e Sam Claflin (Tom) nel cast della serie Vanished, un thriller dalla trama un po’ banale, ma che potrebbe avere tutte le carte in regola per riuscire, grazie agli attori coinvolti, ad attirare una buona fetta di pubblico. Il cast – come già accennato – è internazionale ed è composto da nomi di grande spicco nel panorama cinematografico e televisivo, a partire proprio dai protagonisti della storia. Accanto a questi ultimi, poi, troviamo la pluripremiata attrice francese Karin Viard (Niente da dichiarare?, La famiglia Belier), l’attore tedesco Matthias Schweighöfer (Operazione Valchiria, Oppenheimer), il francese Simon Abkarian (Casino Royale) e l’attrice e modella israeliana Dar Zuzovsky (Storia di un sopravvissuto).

Le dichiarazioni sulla serie TV targata Prime Video

La serie TV, le cui riprese sono iniziate lo scorso 28 aprile tra Parigi e Marsiglia, è stata creata da David Hilton e Preston Thompson, anche autore della sceneggiatura, per AGC Studios. A proposito dei protagonisti di Vanished, Tusahr Jindal, responsabile delle acquisizioni di contenuti di Prime Video UK, ha dichiarato: "Con Kaley e Sam alla guida di un cast incredibile, questo thriller avvincente terrà gli spettatori con il fiato sospeso ad ogni svolta".

