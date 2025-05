Prime Video, le uscite top di giugno 2025: I The Jackal tornano con nuove storie esilaranti Tanti titoli interessanti che possono accontentare tutti i gusti, che ti piacciano le serie thriller o le commedie, scopri che cosa offre l'app di streaming di Prime.

Giugno 2025 si presenta come un mese ricco di novità su Prime Video, con un mix di commedie, thriller e serie animate che promettono di intrattenere ogni tipo di pubblico. Tra le uscite più attese, spicca sicuramente Il baracchino, la prima serie animata italiana targata Amazon Original. Composta da sei episodi, racconta con tono ironico e surreale la storia di un locale comico decadente che cerca di tornare ai suoi fasti. Un esperimento che unisce stand-up, satira e animazione, mai visto prima sulla piattaforma.

Sempre a inizio mese, arriva anche Deep Cover – Attori sotto copertura, una commedia d’azione britannica decisamente fuori dagli schemi. Tre attori improvvisati vengono arruolati dalla polizia per infiltrarsi nel mondo della criminalità londinese: ne nasce una serie di situazioni assurde e imprevedibili, condite da un cast stellare che include nomi come Orlando Bloom e Bryce Dallas Howard. Il film gioca con i confini tra realtà e finzione, mettendo alla prova non solo i protagonisti, ma anche lo spettatore.

Il 13 giugno torna invece Pesci Piccoli 2, l’attesissima seconda stagione della serie firmata The Jackal. Ancora una volta si torna nell’ufficio dell’agenzia di comunicazione più disastrosa d’Italia, tra social media, intelligenza artificiale e sogni troppo grandi. Una commedia attuale, leggera ma intelligente, che racconta in modo pungente il mondo del lavoro precario e l’ossessione per la notorietà.

Verso la metà del mese arriva L’Estate dei Segreti Perduti, adattamento del romanzo bestseller "We Were Liars". Ambientata su un’isola privata del New England, la serie segue un gruppo di adolescenti e le dinamiche familiari oscure che si celano dietro le loro estati apparentemente perfette. Una storia che parte come un dramma giovanile e si trasforma in un mistero avvincente, tra segreti, tradimenti e colpi di scena.

Infine, chiude il mese Countdown, thriller ad alta tensione con protagonista Jensen Ackles nei panni di un agente della polizia di Los Angeles coinvolto in un’indagine federale. La serie parte il 25 giugno e si articolerà in tredici episodi, con un ritmo serrato e una trama che promette di non mollare la presa fino all’ultimo minuto. Un titolo perfetto per chi ama l’azione e le indagini dai risvolti complessi. Prime Video, insomma, si prepara a un’estate allettante per tutti.

